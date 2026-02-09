News
Jemimah Rodrigues Promoted to Grade A, Harleen Deol Makes a Return in BCCI Central Contract List 2025–26
Chandra Moulee Das
Last updated: February 9, 2026
1 min read
India batter Jemimah Rodrigues has been rewarded for her heroics in India’s maiden title win during the Women’s World Cup 2025 last year by being promoted to Grade A in the latest BCCI Central Contract List 2025-26. She will now join skipper Harmanpreet Kaur, batting stalwart Smriti Mandhana and key all-rounder Deepti Sharma in the top.

On the other hand, Harleen Deol has made a return to the Central contracts after missing out the last time.

ALSO READ:

Complete Women’s BCCI Central Contract List 2025-26

Grade A: Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma

Grade B: Renuka Singh, Shafali Verma, Richa Ghosh, Sneh Rana

Grade C: Radha Yadav, Amanjot Kaur, Pratika Rawal, Kranti Gaud, Uma Chetry, Arundhati Reddy, Sree Charani, Yastika Bhatia, Harleen Deol, Kashvee Gautam, G Kamalini, Vaishnavi Sharma, Tejal Hasabnis

