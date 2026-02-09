Jemimah Rodrigues Promoted to Grade A, Harleen Deol Makes a Return in BCCI Central Contract List 2025–26

India batter Jemimah Rodrigues has been rewarded for her heroics in India’s maiden title win during the Women’s World Cup 2025 last year by being promoted to Grade A in the latest BCCI Central Contract List 2025-26. She will now join skipper Harmanpreet Kaur, batting stalwart Smriti Mandhana and key all-rounder Deepti Sharma in the top.
On the other hand, Harleen Deol has made a return to the Central contracts after missing out the last time.
Grade A: Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma
Grade B: Renuka Singh, Shafali Verma, Richa Ghosh, Sneh Rana
Grade C: Radha Yadav, Amanjot Kaur, Pratika Rawal, Kranti Gaud, Uma Chetry, Arundhati Reddy, Sree Charani, Yastika Bhatia, Harleen Deol, Kashvee Gautam, G Kamalini, Vaishnavi Sharma, Tejal Hasabnis
