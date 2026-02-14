Ranji Trophy 2025-26 Semi-Finals: Full Fixtures, Start Time, And Live Streaming Details

Ranji Trophy 2025-26 semi-finals will kick-off on February 6.
The four teams for Ranji Trophy 2025-26 semi-finals is confirmed after Bengal became the fourth and final team to qualify with a strong win over Andhra Pradesh in the quarter-finals.
After a tough Ranji Trophy 2025-26 quarter-final stage that included innings victories, close finishes, and historic breakthroughs, Uttarakhand, Karnataka, Jammu & Kashmir, and Bengal have secured their spots in the Ranji Trophy 2025-26 semi-finals of India’s premium red-ball tournament. The Ranji Trophy 2025-26 semi-finals will kick off on February 15.
Bengal secured the last Ranji Trophy 2025-26 semi-finals spot with a dominating innings-and-90-run victory over Andhra Pradesh. Sudip Kumar Gharami shone with an impressive 299, helping Bengal score 629 after Andhra were bowled out for 295. Shahbaz Ahmed then took four wickets to dismiss Andhra for 244 in their second innings.
Earlier, Uttarakhand became the first team to qualify, defeating Jharkhand by an innings and six runs. Karnataka followed them into the Ranji Trophy 2025-26 semi-finals, beating Mumbai by four wickets, thanks to a match-winning century in the second innings from KL Rahul.
Jammu & Kashmir made history by reaching their first-ever Ranji Trophy 2025-26 semi-finals. Auqib Nabi shone with a 12-wicket match haul as J&K thrashed Madhya Pradesh by 56 runs.
ALSO READ:
The Ranji Trophy 2025-26 semi-finals will occur from February 15, with both matches starting on the same day.
|Date
|Fixture
|Venue
|Start Time
|February 15
|Uttarakhand vs Karnataka
|Kalyani
|9:30 AM IST
|February 15
|Jammu & Kashmir vs Bengal
|Lucknow
|9:30 AM IST
Jammu & Kashmir: Shubham Khajuria, Yawer Hassan, Shubham Pundir, Paras Dogra (c), Abdul Samad, Kanhaiya Wadhawan (wk), Abid Mushtaq, Auqib Nabi Dar, Yudhvir Singh Charak, Vanshaj Sharma, Sunil Kumar, Sahil Lotra, Dikshant Kundal, Lone Nasir Muzaffar, Vivrant Sharma, Umran Malik, Mujtaba Yousuf, Musaif Ajaz, Qamran Iqbal, Rohit K Sharma, Umar Nazir Mir
Bengal: Abhimanyu Easwaran (c), Sudip Chatterjee, Sudip Kumar Gharami, Anustup Majumdar, Shahbaz Ahmed, Shakir Habib Gandhi (wk), Sumanta Gupta, Suraj Sindhu Jaiswal, Akash Deep, Mohammed Shami, Mukesh Kumar, Rahul Prasad, Vikas Singh, Aditya Purohit, Soumyadip Mandal, Sumit Mohanta, Chandrahas Dash, Sumit Nag, Subham Chatterjee
Karnataka: KL Rahul, Mayank Agarwal, Karun Nair, Devdutt Padikkal (c), Shreyas Gopal, Smaran Ravichandran, Kruthik Krishna (wk), Vidyadhar Patil, Prasidh Krishna, Shikhar Shetty, Vidhwath Kaverappa, Aneesh KV, Mohsin Khan, Muralidhara Venkatesh, Krishnan Shrijith, Dhruv Prabhakar
Uttarakhand: Bhupen Lalwani, Kunal Chandela (c), Jagadeesha Suchith, Lakshya Rajesh Raichandani, Shashwat Dangwal, Avneesh Sudha, Saurabh Rawat (wk), Abhay Negi, Mayank Mishra, Aditya Rawat, Janmejay Joshi, Prashant Chopra, Devendra Singh Bora, Aarav Mahajan, Harsh Patwal, Jagmohan Nagarkoti, Aanjaneya Suryavanshi, Rajan Kumar, Sagar Rawat
The Ranji Trophy 2025-26 semi-final matches will be broadcast live on Star Sports Network. Fans can also stream the matches live on the JioHotstar app and website.
The Ranji Trophy 2025-26 semi-finals matches will kick off at 9:30 AM IST.
Live coverage of Ranji Trophy 2025-26 semi-finals will be on Star Sports, with streaming available on JioHotstar.
Both Ranji Trophy 2025-26 semi-finals will begin on February 15, 2026.
For more updates, follow CricXtasy on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.