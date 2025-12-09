News
IPL
Indian Cricket Team
Women's World Cup 2025
International Cricket
Women’s Premier League (WPL)
Features
Opinion Analysis
Watch
Interviews
Social Reactions
Contact
Privacy Policy
Cookie Policy
News
IPL
Indian Cricket Team
More
Uncapped India Players in IPL 2026 Auction
indian-premier-league-ipl

Uncapped India Players in IPL 2026 Auction Player Shortlist

Aditya Ighe
Aditya Ighe
Last updated: December 9, 2025
4 min read

A total of 224 uncapped India players will feature in IPL 2026 auction

Uncapped India Players in IPL 2026 Auction

The Indian Premier League (IPL 2026 auction) in Abu Dhabi is just a week away, and the buzz around it is everywhere. Like every year, the league will once again provide a stage for domestic players to make their names by showcasing their talent and skills and share the dressing room with the best in the business. In this article, we bring to you all uncapped India players in IPL 2026 auction, which have been shortlisted in the 350-player list ahead of the event.

The initial auction player list featured 1355 players, including 1062 Indian and 293 overseas players, underlining the competitive nature of the auction, as franchises can invest in a maximum of just 77 players with a total purse of INR 237.65 crores. However, after a careful shortlisting, the count has been brought down to a mere 350 players. All 10 franchises have shown an interest in several players who are expected to find their new franchises ahead of the 19th edition of the coveted tournament.

Full IPL 2026 Auction Players List

Out of the 350 players, there are a total of 224 uncapped India players in IPL 2026 auction shortlisted list, which is officially declared by the BCCI. The list features several domestic stars like Jalaj Saxena, Lalit Yadav, Auqib Khan, Kuldeep Sen and a few rising sensations like RS Ambrish, Vihaan Malhotra, Khilan Patel, Akshat Raghuvanshi and Sairaj Patil. However, there is no shortage of international stars as well. In total, 110 overseas players, including 96 capped and 14 uncapped, are set to take part in the auction.

Full List of Uncapped India Players In IPL 2026 Auction

SetFirst NameSurnameSpecialismReserve Price Rs Lakh
UBA1AaryaDesaiBATTER30
UBA1YashDhullBATTER30
UBA1AbhinavManoharBATTER30
UBA1AnmolpreetSinghBATTER30
UBA1AtharvaTaideBATTER30
UBA1AbhinavTejranaBATTER30
UAL1AuqibDarALL-ROUNDER30
UAL1RajvardhanHangargekarALL-ROUNDER40
UAL1TanushKotianALL-ROUNDER30
UAL1ShivangKumarALL-ROUNDER30
UAL1MahipalLomrorALL-ROUNDER50
UAL1KamleshNagarkotiALL-ROUNDER30
UAL1VijayShankarALL-ROUNDER30
UAL1SanvirSinghALL-ROUNDER30
UAL1EdhenTomALL-ROUNDER30
UAL1PrashantVeerALL-ROUNDER30
UWK1RuchitAhirWICKETKEEPER30
UWK1VanshBediWICKETKEEPER30
UWK1MukulChoudharyWICKETKEEPER30
UWK1TusharRahejaWICKETKEEPER30
UWK1KartikSharmaWICKETKEEPER30
UWK1TejasviSinghWICKETKEEPER30
UFA1RajLimbaniBOWLER30
UFA1AkashMadhwalBOWLER30
UFA1SushantMishraBOWLER30
UFA1AshokSharmaBOWLER30
UFA1SimarjeetSinghBOWLER30
UFA1NamanTiwariBOWLER30
UFA1KartikTyagiBOWLER30
USP1Yash RajPunjaBOWLER30
USP1VigneshPuthurBOWLER30
USP1KarnSharmaBOWLER50
USP1ShivamShuklaBOWLER30
USP1Kumar KartikeyaSinghBOWLER30
USP1PrashantSolankiBOWLER30
UBA2AnkitKumarBATTER30
UBA2RohanKunnummalBATTER30
UBA2DanishMalewarBATTER30
UBA2PukhrajMannBATTER30
UBA2SalmanNizarBATTER30
UBA2Aman RaoPeralaBATTER30
UBA2AkshatRaghuwanshiBATTER30
UBA2MananVohraBATTER30
UAL2YuvrajChaudharyALL-ROUNDER30
UAL2SatvikDeswalALL-ROUNDER30
UAL2AmanKhanALL-ROUNDER30
UAL2DarshanNalkandeALL-ROUNDER30
UAL2VickyOstwalALL-ROUNDER30
UAL2SairajPatilALL-ROUNDER30
UAL2SuyashPrabhudessaiALL-ROUNDER30
UAL2MayankRawatALL-ROUNDER30
UAL2HarshTyagiALL-ROUNDER30
UAL2MangeshYadavALL-ROUNDER30
UWK2SalilAroraWICKETKEEPER30
UWK2RickyBhuiWICKETKEEPER30
UWK2RahulBuddhiWICKETKEEPER30
UWK2SauravChuahanWICKETKEEPER30
UWK2YashvardhanDalalWICKETKEEPER30
UWK2AbhishekPathakWICKETKEEPER30
UWK2KunalRathoreWICKETKEEPER30
UWK2RaviSinghWICKETKEEPER30
UFA2K.MAsifBOWLER40
UFA2SakibHussainBOWLER30
UFA2MohammadIzharBOWLER30
UFA2VidwathKaverappaBOWLER30
UFA2VijayKumarBOWLER30
UFA2VidyadharPatilBOWLER30
UFA2PV.SatyanarayanaRajuBOWLER30
UFA2OnkarTarmaleBOWLER30
UFA2PrithvirajYarraBOWLER30
USP2ShubhamAgrawalBOWLER40
USP2MuruganAshwinBOWLER30
USP2TejasBarokaBOWLER30
USP2K.C.CariappaBOWLER30
USP2KartikChadhaBOWLER30
USP2PravinDubeyBOWLER30
USP2MohitRatheeBOWLER30
USP2HimanshuSharmaBOWLER30
USP2BailapudiYeswanthBOWLER30
UBA3KunalChandelaBATTER30
UBA3AyushDosejaBATTER30
UBA3QamranIqbalBATTER30
UBA3M.DheerajKumarBATTER30
UBA3BhanuPaniaBATTER30
UBA3SahilParakhBATTER30
UBA3Arsh KabirRangaBATTER30
UBA3AdarshSinghBATTER30
UAL3ManojBhandageALL-ROUNDER30
UAL3MayankDagarALL-ROUNDER30
UAL3RaghavGoyalALL-ROUNDER30
UAL3ManvanthKumarALL-ROUNDER30
UAL3AbidMushtaqALL-ROUNDER30
UAL3JalajSaxenaALL-ROUNDER40
UAL3AtitShethALL-ROUNDER30
UAL3HritikShokeenALL-ROUNDER30
UAL3JagadeeshaSuchithALL-ROUNDER30
UAL3TanayThyagarajannALL-ROUNDER30
UWK3AjiteshGuruswamyWICKETKEEPER30
UWK3SiddharthJoonWICKETKEEPER30
UWK3BipinSaurabhWICKETKEEPER30
UWK3VishnuSolankiWICKETKEEPER30
UWK3HardikTamoreWICKETKEEPER30
UFA3SayanGhoshBOWLER30
UFA3MoneyGrewalBOWLER30
UFA3ArpitGuleriaBOWLER30
UFA3SunilKumarBOWLER30
UFA3DiveshSharmaBOWLER30
UFA3AbhilashShettyBOWLER30
UFA3IrfanUmairBOWLER30
UFA3KuldipYadavBOWLER30
USP3MananBhardwajBOWLER30
USP3ShreyasChavanBOWLER30
USP3ParikshitDhanakBOWLER30
USP3ChintalGandhiBOWLER30
USP3DharmendrasinhJadejaBOWLER30
USP3AmitKumarBOWLER30
USP3VishalNishadBOWLER30
USP3SaumyPandeyBOWLER30
USP3JhathavedhSubramanyanBOWLER30
UBA4SachinDhasBATTER30
UBA4MilesHammondBATTER30
UBA4AhammedImranBATTER30
UBA4VishvarajsinhJadejaBATTER30
UBA4AyazKhanBATTER30
UBA4SiddhantRanaBATTER30
UBA4AaronVargheseBATTER30
UAL4AtharvaAnkolekarALL-ROUNDER30
UAL4AbdulBazithALL-ROUNDER30
UAL4KaranLalALL-ROUNDER30
UAL4ShamsMulaniALL-ROUNDER30
UAL4RipalPatelALL-ROUNDER30
UAL4PrinceRaiALL-ROUNDER30
UAL4VivrantSharmaALL-ROUNDER30
UAL4UtkarshSinghALL-ROUNDER30
UAL4AyushVartakALL-ROUNDER30
UAL4SanjayYadavALL-ROUNDER30
UFA4Sayed IrfanAftabBOWLER30
UFA4EsakkimuthuAyyakuttiBOWLER30
UFA4PrafulHingeBOWLER30
UFA4PankajJaswalBOWLER30
UFA4KulwantKhejroliyaBOWLER30
UFA4RaviKumarBOWLER30
UFA4RajanKumarBOWLER30
UFA4SafvanPatelBOWLER30
UFA4IshanPorelBOWLER30
USP4PuravAgarwalBOWLER30
USP4JikkuBrightBOWLER30
USP4YashDicholkarBOWLER30
USP4NamanPushpakBOWLER30
USP4IzazSawariyaBOWLER30
USP4RoshanWagshareBOWLER30
UAL5R.SAmbrishALL-ROUNDER30
UAL5NikhilChaudharyALL-ROUNDER40
UAL5KrainsFuletraALL-ROUNDER30
UAL5MacneilNoronhaALL-ROUNDER30
UAL5RRajkumarALL-ROUNDER30
UAL5NinadRathvaALL-ROUNDER30
UAL5SunnySandhuALL-ROUNDER30
UAL5ShivalikSharmaALL-ROUNDER30
UAL5SiddharthYadavALL-ROUNDER30
UAL5R.SonuYadavALL-ROUNDER30
UFA5WaseemKhandayBOWLER30
UFA5AtifMushtaqBOWLER30
UFA5AtalRaiBOWLER30
UFA5C.RakshannReaddiBOWLER30
UFA5ManishReddyBOWLER30
UFA5NishanthSaranuBOWLER30
UFA5DeependraSinghBOWLER30
UFA5RajatVermaBOWLER30
UFA5RohitYadavBOWLER30
UAL6EmanjotChahalALL-ROUNDER30
UAL6ShubhangHegdeALL-ROUNDER30
UAL6BalKrishnaALL-ROUNDER30
UAL6VihaanMalhotraALL-ROUNDER30
UAL6KhilanPatelALL-ROUNDER30
UAL6HardikRajALL-ROUNDER30
UAL6SarthakRanjanALL-ROUNDER30
UAL6ParthRekhadeALL-ROUNDER30
UFA6ShreevatshaAcharyaBOWLER30
UFA6SadekHussainBOWLER30
UFA6ShubhamKapseBOWLER30
UFA6AaqibKhanBOWLER30
UFA6SabirKhanBOWLER30
UFA6SrihariNairBOWLER30
UFA6BrijeshSharmaBOWLER30
UFA6AmanShekhawatBOWLER30
UAL7HimanshuBishtALL-ROUNDER30
UAL7ShreyanChakrabortyALL-ROUNDER30
UAL7KanishkChouhanALL-ROUNDER30
UAL7MayankGusainALL-ROUNDER30
UAL7AkashPugazhanthiALL-ROUNDER30
UAL7AbhimanyusinghRajputALL-ROUNDER30
UAL7ShubhamRanaALL-ROUNDER30
UAL7ArpitRanaALL-ROUNDER30
UAL7MaramreddyReddyALL-ROUNDER30
UAL7SagarSolankiALL-ROUNDER30
UAL8Aryaman SinghDhaliwalALL-ROUNDER30
UAL8DakshKamraALL-ROUNDER30
UAL8VishalMandwalALL-ROUNDER30
UAL8ArfazMohammadALL-ROUNDER30
UAL8HemangPatelALL-ROUNDER30
UAL8MridulSurrochALL-ROUNDER30
UAL8AnujThakralALL-ROUNDER30
UAL8ParthVatsALL-ROUNDER30
UAL8LalitYadavALL-ROUNDER30
UAL8Nitin SaiYadavALL-ROUNDER30
UAL9KrishBhagatALL-ROUNDER30
UAL9PreritDuttaALL-ROUNDER30
UAL9SammarGajjarALL-ROUNDER30
UAL9NasirLoneALL-ROUNDER30
UAL9IshanMulchandaniALL-ROUNDER30
UAL9AkhilScariaALL-ROUNDER30
UAL9MuhammedSharafuddeenALL-ROUNDER30
UAL9K.AjaySinghALL-ROUNDER30
UAL9RitikTadaALL-ROUNDER30
UAL9LuckyrajsinhVaghelaALL-ROUNDER30
UAL10MohamedAliALL-ROUNDER30
UAL10MadhavBajajALL-ROUNDER30
UAL10AkshuBajwaALL-ROUNDER30
UAL10Varun Raj SinghBishtALL-ROUNDER30
UAL10RishabhChauhanALL-ROUNDER30
UAL10DhurmilMatkarALL-ROUNDER30
UAL10ShivaSinghALL-ROUNDER30
UAL10ParikshitValsangkarALL-ROUNDER30

For more updates, follow CricXtasy on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.

News
IPL
Indian Cricket Team
Women's World Cup 2025
International Cricket
Women’s Premier League (WPL)
Features
Watch
Interviews
Social Reactions
Contact
Privacy Policy
Cookie Policy
COPYRIGHT © 2025 - CricXtasy.