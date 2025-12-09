Uncapped India Players in IPL 2026 Auction Player Shortlist

A total of 224 uncapped India players will feature in IPL 2026 auction
The Indian Premier League (IPL 2026 auction) in Abu Dhabi is just a week away, and the buzz around it is everywhere. Like every year, the league will once again provide a stage for domestic players to make their names by showcasing their talent and skills and share the dressing room with the best in the business. In this article, we bring to you all uncapped India players in IPL 2026 auction, which have been shortlisted in the 350-player list ahead of the event.
The initial auction player list featured 1355 players, including 1062 Indian and 293 overseas players, underlining the competitive nature of the auction, as franchises can invest in a maximum of just 77 players with a total purse of INR 237.65 crores. However, after a careful shortlisting, the count has been brought down to a mere 350 players. All 10 franchises have shown an interest in several players who are expected to find their new franchises ahead of the 19th edition of the coveted tournament.
Full IPL 2026 Auction Players List
Out of the 350 players, there are a total of 224 uncapped India players in IPL 2026 auction shortlisted list, which is officially declared by the BCCI. The list features several domestic stars like Jalaj Saxena, Lalit Yadav, Auqib Khan, Kuldeep Sen and a few rising sensations like RS Ambrish, Vihaan Malhotra, Khilan Patel, Akshat Raghuvanshi and Sairaj Patil. However, there is no shortage of international stars as well. In total, 110 overseas players, including 96 capped and 14 uncapped, are set to take part in the auction.
|Set
|First Name
|Surname
|Specialism
|Reserve Price Rs Lakh
|UBA1
|Aarya
|Desai
|BATTER
|30
|UBA1
|Yash
|Dhull
|BATTER
|30
|UBA1
|Abhinav
|Manohar
|BATTER
|30
|UBA1
|Anmolpreet
|Singh
|BATTER
|30
|UBA1
|Atharva
|Taide
|BATTER
|30
|UBA1
|Abhinav
|Tejrana
|BATTER
|30
|UAL1
|Auqib
|Dar
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL1
|Rajvardhan
|Hangargekar
|ALL-ROUNDER
|40
|UAL1
|Tanush
|Kotian
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL1
|Shivang
|Kumar
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL1
|Mahipal
|Lomror
|ALL-ROUNDER
|50
|UAL1
|Kamlesh
|Nagarkoti
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL1
|Vijay
|Shankar
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL1
|Sanvir
|Singh
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL1
|Edhen
|Tom
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL1
|Prashant
|Veer
|ALL-ROUNDER
|30
|UWK1
|Ruchit
|Ahir
|WICKETKEEPER
|30
|UWK1
|Vansh
|Bedi
|WICKETKEEPER
|30
|UWK1
|Mukul
|Choudhary
|WICKETKEEPER
|30
|UWK1
|Tushar
|Raheja
|WICKETKEEPER
|30
|UWK1
|Kartik
|Sharma
|WICKETKEEPER
|30
|UWK1
|Tejasvi
|Singh
|WICKETKEEPER
|30
|UFA1
|Raj
|Limbani
|BOWLER
|30
|UFA1
|Akash
|Madhwal
|BOWLER
|30
|UFA1
|Sushant
|Mishra
|BOWLER
|30
|UFA1
|Ashok
|Sharma
|BOWLER
|30
|UFA1
|Simarjeet
|Singh
|BOWLER
|30
|UFA1
|Naman
|Tiwari
|BOWLER
|30
|UFA1
|Kartik
|Tyagi
|BOWLER
|30
|USP1
|Yash Raj
|Punja
|BOWLER
|30
|USP1
|Vignesh
|Puthur
|BOWLER
|30
|USP1
|Karn
|Sharma
|BOWLER
|50
|USP1
|Shivam
|Shukla
|BOWLER
|30
|USP1
|Kumar Kartikeya
|Singh
|BOWLER
|30
|USP1
|Prashant
|Solanki
|BOWLER
|30
|UBA2
|Ankit
|Kumar
|BATTER
|30
|UBA2
|Rohan
|Kunnummal
|BATTER
|30
|UBA2
|Danish
|Malewar
|BATTER
|30
|UBA2
|Pukhraj
|Mann
|BATTER
|30
|UBA2
|Salman
|Nizar
|BATTER
|30
|UBA2
|Aman Rao
|Perala
|BATTER
|30
|UBA2
|Akshat
|Raghuwanshi
|BATTER
|30
|UBA2
|Manan
|Vohra
|BATTER
|30
|UAL2
|Yuvraj
|Chaudhary
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL2
|Satvik
|Deswal
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL2
|Aman
|Khan
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL2
|Darshan
|Nalkande
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL2
|Vicky
|Ostwal
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL2
|Sairaj
|Patil
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL2
|Suyash
|Prabhudessai
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL2
|Mayank
|Rawat
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL2
|Harsh
|Tyagi
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL2
|Mangesh
|Yadav
|ALL-ROUNDER
|30
|UWK2
|Salil
|Arora
|WICKETKEEPER
|30
|UWK2
|Ricky
|Bhui
|WICKETKEEPER
|30
|UWK2
|Rahul
|Buddhi
|WICKETKEEPER
|30
|UWK2
|Saurav
|Chuahan
|WICKETKEEPER
|30
|UWK2
|Yashvardhan
|Dalal
|WICKETKEEPER
|30
|UWK2
|Abhishek
|Pathak
|WICKETKEEPER
|30
|UWK2
|Kunal
|Rathore
|WICKETKEEPER
|30
|UWK2
|Ravi
|Singh
|WICKETKEEPER
|30
|UFA2
|K.M
|Asif
|BOWLER
|40
|UFA2
|Sakib
|Hussain
|BOWLER
|30
|UFA2
|Mohammad
|Izhar
|BOWLER
|30
|UFA2
|Vidwath
|Kaverappa
|BOWLER
|30
|UFA2
|Vijay
|Kumar
|BOWLER
|30
|UFA2
|Vidyadhar
|Patil
|BOWLER
|30
|UFA2
|PV.Satyanarayana
|Raju
|BOWLER
|30
|UFA2
|Onkar
|Tarmale
|BOWLER
|30
|UFA2
|Prithviraj
|Yarra
|BOWLER
|30
|USP2
|Shubham
|Agrawal
|BOWLER
|40
|USP2
|Murugan
|Ashwin
|BOWLER
|30
|USP2
|Tejas
|Baroka
|BOWLER
|30
|USP2
|K.C.
|Cariappa
|BOWLER
|30
|USP2
|Kartik
|Chadha
|BOWLER
|30
|USP2
|Pravin
|Dubey
|BOWLER
|30
|USP2
|Mohit
|Rathee
|BOWLER
|30
|USP2
|Himanshu
|Sharma
|BOWLER
|30
|USP2
|Bailapudi
|Yeswanth
|BOWLER
|30
|UBA3
|Kunal
|Chandela
|BATTER
|30
|UBA3
|Ayush
|Doseja
|BATTER
|30
|UBA3
|Qamran
|Iqbal
|BATTER
|30
|UBA3
|M.Dheeraj
|Kumar
|BATTER
|30
|UBA3
|Bhanu
|Pania
|BATTER
|30
|UBA3
|Sahil
|Parakh
|BATTER
|30
|UBA3
|Arsh Kabir
|Ranga
|BATTER
|30
|UBA3
|Adarsh
|Singh
|BATTER
|30
|UAL3
|Manoj
|Bhandage
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL3
|Mayank
|Dagar
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL3
|Raghav
|Goyal
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL3
|Manvanth
|Kumar
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL3
|Abid
|Mushtaq
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL3
|Jalaj
|Saxena
|ALL-ROUNDER
|40
|UAL3
|Atit
|Sheth
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL3
|Hritik
|Shokeen
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL3
|Jagadeesha
|Suchith
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL3
|Tanay
|Thyagarajann
|ALL-ROUNDER
|30
|UWK3
|Ajitesh
|Guruswamy
|WICKETKEEPER
|30
|UWK3
|Siddharth
|Joon
|WICKETKEEPER
|30
|UWK3
|Bipin
|Saurabh
|WICKETKEEPER
|30
|UWK3
|Vishnu
|Solanki
|WICKETKEEPER
|30
|UWK3
|Hardik
|Tamore
|WICKETKEEPER
|30
|UFA3
|Sayan
|Ghosh
|BOWLER
|30
|UFA3
|Money
|Grewal
|BOWLER
|30
|UFA3
|Arpit
|Guleria
|BOWLER
|30
|UFA3
|Sunil
|Kumar
|BOWLER
|30
|UFA3
|Divesh
|Sharma
|BOWLER
|30
|UFA3
|Abhilash
|Shetty
|BOWLER
|30
|UFA3
|Irfan
|Umair
|BOWLER
|30
|UFA3
|Kuldip
|Yadav
|BOWLER
|30
|USP3
|Manan
|Bhardwaj
|BOWLER
|30
|USP3
|Shreyas
|Chavan
|BOWLER
|30
|USP3
|Parikshit
|Dhanak
|BOWLER
|30
|USP3
|Chintal
|Gandhi
|BOWLER
|30
|USP3
|Dharmendrasinh
|Jadeja
|BOWLER
|30
|USP3
|Amit
|Kumar
|BOWLER
|30
|USP3
|Vishal
|Nishad
|BOWLER
|30
|USP3
|Saumy
|Pandey
|BOWLER
|30
|USP3
|Jhathavedh
|Subramanyan
|BOWLER
|30
|UBA4
|Sachin
|Dhas
|BATTER
|30
|UBA4
|Miles
|Hammond
|BATTER
|30
|UBA4
|Ahammed
|Imran
|BATTER
|30
|UBA4
|Vishvarajsinh
|Jadeja
|BATTER
|30
|UBA4
|Ayaz
|Khan
|BATTER
|30
|UBA4
|Siddhant
|Rana
|BATTER
|30
|UBA4
|Aaron
|Varghese
|BATTER
|30
|UAL4
|Atharva
|Ankolekar
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL4
|Abdul
|Bazith
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL4
|Karan
|Lal
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL4
|Shams
|Mulani
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL4
|Ripal
|Patel
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL4
|Prince
|Rai
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL4
|Vivrant
|Sharma
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL4
|Utkarsh
|Singh
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL4
|Ayush
|Vartak
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL4
|Sanjay
|Yadav
|ALL-ROUNDER
|30
|UFA4
|Sayed Irfan
|Aftab
|BOWLER
|30
|UFA4
|Esakkimuthu
|Ayyakutti
|BOWLER
|30
|UFA4
|Praful
|Hinge
|BOWLER
|30
|UFA4
|Pankaj
|Jaswal
|BOWLER
|30
|UFA4
|Kulwant
|Khejroliya
|BOWLER
|30
|UFA4
|Ravi
|Kumar
|BOWLER
|30
|UFA4
|Rajan
|Kumar
|BOWLER
|30
|UFA4
|Safvan
|Patel
|BOWLER
|30
|UFA4
|Ishan
|Porel
|BOWLER
|30
|USP4
|Purav
|Agarwal
|BOWLER
|30
|USP4
|Jikku
|Bright
|BOWLER
|30
|USP4
|Yash
|Dicholkar
|BOWLER
|30
|USP4
|Naman
|Pushpak
|BOWLER
|30
|USP4
|Izaz
|Sawariya
|BOWLER
|30
|USP4
|Roshan
|Wagshare
|BOWLER
|30
|UAL5
|R.S
|Ambrish
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL5
|Nikhil
|Chaudhary
|ALL-ROUNDER
|40
|UAL5
|Krains
|Fuletra
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL5
|Macneil
|Noronha
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL5
|R
|Rajkumar
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL5
|Ninad
|Rathva
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL5
|Sunny
|Sandhu
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL5
|Shivalik
|Sharma
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL5
|Siddharth
|Yadav
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL5
|R.Sonu
|Yadav
|ALL-ROUNDER
|30
|UFA5
|Waseem
|Khanday
|BOWLER
|30
|UFA5
|Atif
|Mushtaq
|BOWLER
|30
|UFA5
|Atal
|Rai
|BOWLER
|30
|UFA5
|C.Rakshann
|Readdi
|BOWLER
|30
|UFA5
|Manish
|Reddy
|BOWLER
|30
|UFA5
|Nishanth
|Saranu
|BOWLER
|30
|UFA5
|Deependra
|Singh
|BOWLER
|30
|UFA5
|Rajat
|Verma
|BOWLER
|30
|UFA5
|Rohit
|Yadav
|BOWLER
|30
|UAL6
|Emanjot
|Chahal
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL6
|Shubhang
|Hegde
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL6
|Bal
|Krishna
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL6
|Vihaan
|Malhotra
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL6
|Khilan
|Patel
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL6
|Hardik
|Raj
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL6
|Sarthak
|Ranjan
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL6
|Parth
|Rekhade
|ALL-ROUNDER
|30
|UFA6
|Shreevatsha
|Acharya
|BOWLER
|30
|UFA6
|Sadek
|Hussain
|BOWLER
|30
|UFA6
|Shubham
|Kapse
|BOWLER
|30
|UFA6
|Aaqib
|Khan
|BOWLER
|30
|UFA6
|Sabir
|Khan
|BOWLER
|30
|UFA6
|Srihari
|Nair
|BOWLER
|30
|UFA6
|Brijesh
|Sharma
|BOWLER
|30
|UFA6
|Aman
|Shekhawat
|BOWLER
|30
|UAL7
|Himanshu
|Bisht
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL7
|Shreyan
|Chakraborty
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL7
|Kanishk
|Chouhan
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL7
|Mayank
|Gusain
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL7
|Akash
|Pugazhanthi
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL7
|Abhimanyusingh
|Rajput
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL7
|Shubham
|Rana
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL7
|Arpit
|Rana
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL7
|Maramreddy
|Reddy
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL7
|Sagar
|Solanki
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL8
|Aryaman Singh
|Dhaliwal
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL8
|Daksh
|Kamra
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL8
|Vishal
|Mandwal
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL8
|Arfaz
|Mohammad
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL8
|Hemang
|Patel
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL8
|Mridul
|Surroch
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL8
|Anuj
|Thakral
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL8
|Parth
|Vats
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL8
|Lalit
|Yadav
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL8
|Nitin Sai
|Yadav
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL9
|Krish
|Bhagat
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL9
|Prerit
|Dutta
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL9
|Sammar
|Gajjar
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL9
|Nasir
|Lone
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL9
|Ishan
|Mulchandani
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL9
|Akhil
|Scaria
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL9
|Muhammed
|Sharafuddeen
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL9
|K.Ajay
|Singh
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL9
|Ritik
|Tada
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL9
|Luckyrajsinh
|Vaghela
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL10
|Mohamed
|Ali
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL10
|Madhav
|Bajaj
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL10
|Akshu
|Bajwa
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL10
|Varun Raj Singh
|Bisht
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL10
|Rishabh
|Chauhan
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL10
|Dhurmil
|Matkar
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL10
|Shiva
|Singh
|ALL-ROUNDER
|30
|UAL10
|Parikshit
|Valsangkar
|ALL-ROUNDER
|30
