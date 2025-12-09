News
IPL
Indian Cricket Team
Women's World Cup 2025
International Cricket
Women’s Premier League (WPL)
Features
Opinion Analysis
Watch
Interviews
Social Reactions
Contact
Privacy Policy
Cookie Policy
News
IPL
Indian Cricket Team
More
Full IPL 2026 Auction Players List BCCI Releases 350 Names Set To Go Under the Hammer
indian-premier-league-ipl

Full IPL 2026 Auction Players List: BCCI Releases 350 Names Set To Go Under the Hammer

Sagar Paul
Sagar Paul
Last updated: December 9, 2025
10 min read

The IPL 2026 auction is on December 16.

Full IPL 2026 Auction Players List BCCI Releases 350 Names Set To Go Under the Hammer

The IPL 2026 auction players list has been announced. A total of 350 players will take part in the mini auction in Abu Dhabi on December 16. Out of 1390 players who registered, only 350 were picked for the final list. This includes 240 Indian players and 110 overseas players.

The list also includes a large group of young players, with 224 uncapped Indians and 14 uncapped overseas players, giving teams a wide range of new talent to choose from.

Across all teams, there are 77 vacant spots, and 31 of those are for overseas players.

The highest base price remains at INR 2 crore, and 40 players will be there in this top bracket in the IPL auction final list.

Key Highlights of IPL 2026 Auction Final List

  • 350 players shortlisted
  • 240 Indian, 110 overseas
  • 77 total slots up for grabs
  • 31 overseas slots available
  • 40 players listed at INR 2 crore base price (including only two Indians — Venkatesh Iyer & Ravi Bishnoi)
  • KKR hold the biggest purse — INR 64.30 crore, 13 slots left
  • Auction time: 1 PM UAE / 2:30 PM IST on December 16
  • Venue: Etihad Arena, Abu Dhabi

This IPL auction final list includes 35 new names, all added based on franchise requests.

How the IPL Auction Will Run This Year

The IPL mini auction player list will be executed with a structured order:

1. Capped players by role:

  • Batters
  • All-rounders
  • WKs
  • Fast bowlers
  • Spinners

2. Full set of uncapped players

3. Accelerated rounds after Player No. 70 (Wahidullah Zadran)

Teams can request unsold players to return in a second accelerated phase.

Full IPL 2026 Auction Players List

Here are the 350 players who have been shortlisted for the IPL 2026 Auction Players list. Download the full list here:

DOWNLOAD PDF

IPL 2026 Auction Player List – Full Final Register
Set Player Country Specialism Reserve Price (Rs Lakh)
BA1Devon ConwayNew ZealandBATTER200
BA1Jake Fraser-McGurkAustraliaBATTER200
BA1Cameron GreenAustraliaBATTER200
BA1Sarfaraz KhanIndiaBATTER75
BA1David MillerSouth AfricaBATTER200
BA1Prithvi ShawIndiaBATTER75
AL1Gus AtkinsonEnglandALL-ROUNDER200
AL1Wanindu HasarangaSri LankaALL-ROUNDER200
AL1Deepak HoodaIndiaALL-ROUNDER75
AL1Venkatesh IyerIndiaALL-ROUNDER200
AL1Liam LivingstoneEnglandALL-ROUNDER200
AL1Wiaan MulderSouth AfricaALL-ROUNDER100
AL1Rachin RavindraNew ZealandALL-ROUNDER200
WK1Finn AllenNew ZealandWICKETKEEPER200
WK1Jonny BairstowEnglandWICKETKEEPER100
WK1K.S. BharatIndiaWICKETKEEPER75
WK1Quinton De KockSouth AfricaWICKETKEEPER100
WK1Ben DuckettEnglandWICKETKEEPER200
WK1Rahmanullah GurbazAfghanistanWICKETKEEPER150
WK1Jamie SmithEnglandWICKETKEEPER200
FA1Gerald CoetzeeSouth AfricaBOWLER200
FA1Akash DeepIndiaBOWLER100
FA1Jacob DuffyNew ZealandBOWLER200
FA1Fazalhaq FarooqiAfghanistanBOWLER100
FA1Matt HenryNew ZealandBOWLER200
FA1Spencer JohnsonAustraliaBOWLER150
FA1Shivam MaviIndiaBOWLER75
FA1Anrich NortjeSouth AfricaBOWLER200
FA1Matheesha PathiranaSri LankaBOWLER200
SP1Ravi BishnoiIndiaBOWLER200
SP1Rahul ChaharIndiaBOWLER100
SP1Akeal HoseinWest IndiesBOWLER200
SP1Mujeeb RahmanAfghanistanBOWLER200
SP1Maheesh TheekshanaSri LankaBOWLER200
UBA1Aarya DesaiIndiaBATTER30
UBA1Yash DhullIndiaBATTER30
UBA1Abhinav ManoharIndiaBATTER30
UBA1Anmolpreet SinghIndiaBATTER30
UBA1Atharva TaideIndiaBATTER30
UBA1Abhinav TejranaIndiaBATTER30
UAL1Auqib DarIndiaALL-ROUNDER30
UAL1Rajvardhan HangargekarIndiaALL-ROUNDER40
UAL1Tanush KotianIndiaALL-ROUNDER30
UAL1Shivang KumarIndiaALL-ROUNDER30
UAL1Mahipal LomrorIndiaALL-ROUNDER50
UAL1Kamlesh NagarkotiIndiaALL-ROUNDER30
UAL1Vijay ShankarIndiaALL-ROUNDER30
UAL1Sanvir SinghIndiaALL-ROUNDER30
UAL1Edhen TomIndiaALL-ROUNDER30
UAL1Prashant VeerIndiaALL-ROUNDER30
UWK1Ruchit AhirIndiaWICKETKEEPER30
UWK1Vansh BediIndiaWICKETKEEPER30
UWK1Mukul ChoudharyIndiaWICKETKEEPER30
UWK1Tushar RahejaIndiaWICKETKEEPER30
UWK1Kartik SharmaIndiaWICKETKEEPER30
UWK1Tejasvi SinghIndiaWICKETKEEPER30
UFA1Raj LimbaniIndiaBOWLER30
UFA1Akash MadhwalIndiaBOWLER30
UFA1Sushant MishraIndiaBOWLER30
UFA1Ashok SharmaIndiaBOWLER30
UFA1Simarjeet SinghIndiaBOWLER30
UFA1Naman TiwariIndiaBOWLER30
UFA1Kartik TyagiIndiaBOWLER30
USP1Yash Raj PunjaIndiaBOWLER30
USP1Vignesh PuthurIndiaBOWLER30
USP1Karn SharmaIndiaBOWLER50
USP1Shivam ShuklaIndiaBOWLER30
USP1Kumar Kartikeya SinghIndiaBOWLER30
USP1Prashant SolankiIndiaBOWLER30
USP1Wahidullah ZadranAfghanistanBOWLER30
BA2Mayank AgarawalIndiaBATTER75
BA2Sediqullah AtalAfghanistanBATTER75
BA2Ackeem AugusteWest IndiesBATTER75
BA2Reeza HendricksSouth AfricaBATTER100
BA2Pathum NissankaSri LankaBATTER75
BA2Tim RobinsonNew ZealandBATTER75
BA2Steve SmithAustraliaBATTER200
BA2Rahul TripathiIndiaBATTER75
AL2Sean AbbottAustraliaALL-ROUNDER200
AL2Michael BracewellNew ZealandALL-ROUNDER200
AL2Ben DwarshuisAustraliaALL-ROUNDER100
AL2Zak FoulkesNew ZealandALL-ROUNDER75
AL2Jason HolderWest IndiesALL-ROUNDER200
AL2Daryl MitchellNew ZealandALL-ROUNDER200
AL2Daniel SamsAustraliaALL-ROUNDER100
AL2Dasun ShanakaSri LankaALL-ROUNDER75
AL2Matthew ShortAustraliaALL-ROUNDER150
WK2Tom BantonEnglandWICKETKEEPER200
WK2Jordan CoxEnglandWICKETKEEPER75
WK2Shai HopeWest IndiesWICKETKEEPER200
WK2Josh InglisAustraliaWICKETKEEPER200
WK2Benjamin McDermottAustraliaWICKETKEEPER75
WK2Kusal MendisSri LankaWICKETKEEPER75
WK2Kusal PereraSri LankaWICKETKEEPER100
WK2Tim SeifertNew ZealandWICKETKEEPER150
FA2Kyle JamiesonNew ZealandBOWLER200
FA2Saqib MahmoodEnglandBOWLER150
FA2Adam MilneNew ZealandBOWLER200
FA2Lungisani NgidiSouth AfricaBOWLER200
FA2William OrourkeNew ZealandBOWLER200
FA2Mustafizur RahmanBangladeshBOWLER200
FA2Chetan SakariyaIndiaBOWLER75
FA2Kuldeep SenIndiaBOWLER75
FA2Umesh YadavIndiaBOWLER150
SP2Qais AhmadAfghanistanBOWLER75
SP2Rishad HossainBangladeshBOWLER75
SP2Mohammad Waqar SalamkheilAfghanistanBOWLER100
SP2Viyaskanth VijayakanthSri LankaBOWLER75
UBA2Ankit KumarIndiaBATTER30
UBA2Rohan KunnummalIndiaBATTER30
UBA2Danish MalewarIndiaBATTER30
UBA2Pukhraj MannIndiaBATTER30
UBA2Salman NizarIndiaBATTER30
UBA2Aman Rao PeralaIndiaBATTER30
UBA2Akshat RaghuwanshiIndiaBATTER30
UBA2Manan VohraIndiaBATTER30
UAL2Yuvraj ChaudharyIndiaALL-ROUNDER30
UAL2Satvik DeswalIndiaALL-ROUNDER30
UAL2Aman KhanIndiaALL-ROUNDER30
UAL2Darshan NalkandeIndiaALL-ROUNDER30
UAL2Vicky OstwalIndiaALL-ROUNDER30
UAL2Sairaj PatilIndiaALL-ROUNDER30
UAL2Suyash PrabhudessaiIndiaALL-ROUNDER30
UAL2Mayank RawatIndiaALL-ROUNDER30
UAL2Harsh TyagiIndiaALL-ROUNDER30
UAL2Mangesh YadavIndiaALL-ROUNDER30
UWK2Salil AroraIndiaWICKETKEEPER30
UWK2Ricky BhuiIndiaWICKETKEEPER30
UWK2Rahul BuddhiIndiaWICKETKEEPER30
UWK2Saurav ChuahanIndiaWICKETKEEPER30
UWK2Yashvardhan DalalIndiaWICKETKEEPER30
UWK2Abhishek PathakIndiaWICKETKEEPER30
UWK2Kunal RathoreIndiaWICKETKEEPER30
UWK2Ravi SinghIndiaWICKETKEEPER30
UFA2K.M AsifIndiaBOWLER40
UFA2Sakib HussainIndiaBOWLER30
UFA2Mohammad IzharIndiaBOWLER30
UFA2Vidwath KaverappaIndiaBOWLER30
UFA2Vijay KumarIndiaBOWLER30
UFA2Vidyadhar PatilIndiaBOWLER30
UFA2PV.Satyanarayana RajuIndiaBOWLER30
UFA2Onkar TarmaleIndiaBOWLER30
UFA2Prithviraj YarraIndiaBOWLER30
USP2Shubham AgrawalIndiaBOWLER40
USP2Murugan AshwinIndiaBOWLER30
USP2Tejas BarokaIndiaBOWLER30
USP2K.C. CariappaIndiaBOWLER30
USP2Kartik ChadhaIndiaBOWLER30
USP2Pravin DubeyIndiaBOWLER30
USP2Mohit RatheeIndiaBOWLER30
USP2Himanshu SharmaIndiaBOWLER30
USP2Bailapudi YeswanthIndiaBOWLER30
AL3Rehan AhmedEnglandALL-ROUNDER75
AL3Cooper ConnollyAustraliaALL-ROUNDER200
AL3Tom CurranEnglandALL-ROUNDER200
AL3Bevon-John JacobsNew ZealandALL-ROUNDER75
AL3Daniel LawrenceEnglandALL-ROUNDER200
AL3George LindeSouth AfricaALL-ROUNDER100
AL3Gulbadin NaibAfghanistanALL-ROUNDER100
AL3William SutherlandAustraliaALL-ROUNDER100
AL3Beau WebsterAustraliaALL-ROUNDER125
FA3Taskin AhmedBangladeshBOWLER75
FA3Richard GleesonEnglandBOWLER75
FA3Alzarri JosephWest IndiesBOWLER200
FA3Shamar JosephWest IndiesBOWLER75
FA3Riley MeredithAustraliaBOWLER150
FA3Jhye RichardsonAustraliaBOWLER150
FA3Navdeep SainiIndiaBOWLER75
FA3Naveen Ul HaqAfghanistanBOWLER200
FA3Luke WoodEnglandBOWLER75
UBA3Kunal ChandelaIndiaBATTER30
UBA3Ayush DosejaIndiaBATTER30
UBA3Qamran IqbalIndiaBATTER30
UBA3M.Dheeraj KumarIndiaBATTER30
UBA3Bhanu PaniaIndiaBATTER30
UBA3Sahil ParakhIndiaBATTER30
UBA3Arsh Kabir RangaIndiaBATTER30
UBA3Adarsh SinghIndiaBATTER30
UAL3Manoj BhandageIndiaALL-ROUNDER30
UAL3Mayank DagarIndiaALL-ROUNDER30
UAL3Raghav GoyalIndiaALL-ROUNDER30
UAL3Manvanth KumarIndiaALL-ROUNDER30
UAL3Abid MushtaqIndiaALL-ROUNDER30
UAL3Jalaj SaxenaIndiaALL-ROUNDER40
UAL3Atit ShethIndiaALL-ROUNDER30
UAL3Hritik ShokeenIndiaALL-ROUNDER30
UAL3Jagadeesha SuchithIndiaALL-ROUNDER30
UAL3Tanay ThyagarajannIndiaALL-ROUNDER30
UWK3Joe ClarkeEnglandWICKETKEEPER50
UWK3Connor EsterhuizenSouth AfricaWICKETKEEPER30
UWK3Ajitesh GuruswamyIndiaWICKETKEEPER30
UWK3Siddharth JoonIndiaWICKETKEEPER30
UWK3Tom MooresEnglandWICKETKEEPER40
UWK3Bipin SaurabhIndiaWICKETKEEPER30
UWK3Vishnu SolankiIndiaWICKETKEEPER30
UWK3Hardik TamoreIndiaWICKETKEEPER30
UFA3Sayan GhoshIndiaBOWLER30
UFA3Money GrewalIndiaBOWLER30
UFA3Arpit GuleriaIndiaBOWLER30
UFA3Sunil KumarIndiaBOWLER30
UFA3Tristan LuusSouth AfricaBOWLER30
UFA3Divesh SharmaIndiaBOWLER30
UFA3Abhilash ShettyIndiaBOWLER30
UFA3Irfan UmairIndiaBOWLER30
UFA3Kuldip YadavIndiaBOWLER30
USP3Manan BhardwajIndiaBOWLER30
USP3Shreyas ChavanIndiaBOWLER30
USP3Parikshit DhanakIndiaBOWLER30
USP3Chintal GandhiIndiaBOWLER30
USP3Dharmendrasinh JadejaIndiaBOWLER30
USP3Amit KumarIndiaBOWLER30
USP3Vishal NishadIndiaBOWLER30
USP3Saumy PandeyIndiaBOWLER30
USP3Jhathavedh SubramanyanIndiaBOWLER30
AL4Muhammad AbbasNew ZealandALL-ROUNDER75
AL4Charith AsalankaSri LankaALL-ROUNDER100
AL4Roston ChaseWest IndiesALL-ROUNDER125
AL4Liam DawsonEnglandALL-ROUNDER200
AL4George GartonEnglandALL-ROUNDER75
AL4Kyle MayersWest IndiesALL-ROUNDER125
AL4Dwaine PretoriusSouth AfricaALL-ROUNDER100
AL4Nathan SmithNew ZealandALL-ROUNDER75
AL4Dunith WellalageSri LankaALL-ROUNDER75
FA4Jason BehrendorffAustraliaBOWLER150
FA4Tanzim Hasan SakibBangladeshBOWLER75
FA4Matthew PottsEnglandBOWLER75
FA4Nahid RanaBangladeshBOWLER75
FA4Olly StoneEnglandBOWLER125
FA4Joshua TongueEnglandBOWLER100
FA4Sandeep WarrierIndiaBOWLER75
UBA4Sachin DhasIndiaBATTER30
UBA4Miles HammondIndiaBATTER30
UBA4Ahammed ImranIndiaBATTER30
UBA4Vishvarajsinh JadejaIndiaBATTER30
UBA4Ayaz KhanIndiaBATTER30
UBA4Daniel LateganEnglandBATTER30
UBA4Siddhant RanaIndiaBATTER30
UBA4Aaron VargheseIndiaBATTER30
UAL4Atharva AnkolekarIndiaALL-ROUNDER30
UAL4Abdul BazithIndiaALL-ROUNDER30
UAL4Karan LalIndiaALL-ROUNDER30
UAL4Shams MulaniIndiaALL-ROUNDER30
UAL4Ripal PatelIndiaALL-ROUNDER30
UAL4Prince RaiIndiaALL-ROUNDER30
UAL4Vivrant SharmaIndiaALL-ROUNDER30
UAL4Utkarsh SinghIndiaALL-ROUNDER30
UAL4Ayush VartakIndiaALL-ROUNDER30
UAL4Sanjay YadavIndiaALL-ROUNDER30
UFA4Sayed Irfan AftabIndiaBOWLER30
UFA4Esakkimuthu AyyakuttiIndiaBOWLER30
UFA4Praful HingeIndiaBOWLER30
UFA4Pankaj JaswalIndiaBOWLER30
UFA4Kulwant KhejroliyaIndiaBOWLER30
UFA4Ravi KumarIndiaBOWLER30
UFA4Rajan KumarIndiaBOWLER30
UFA4Safvan PatelIndiaBOWLER30
UFA4Ishan PorelIndiaBOWLER30
USP4Purav AgarwalIndiaBOWLER30
USP4Jikku BrightIndiaBOWLER30
USP4Yash DicholkarIndiaBOWLER30
USP4Arab GulAfghanistanBOWLER40
USP4Rakibul HasanBangladeshBOWLER30
USP4Traveen MathewSri LankaBOWLER30
USP4Naman PushpakIndiaBOWLER30
USP4Izaz SawariyaIndiaBOWLER30
USP4Roshan WagshareIndiaBOWLER30
FA5Wesley AgarAustraliaBOWLER75
FA5Binura FernandoSri LankaBOWLER75
FA5Md Shoriful IslamBangladeshBOWLER75
FA5Joshua LittleIrelandBOWLER75
FA5Obed McCoyWest IndiesBOWLER75
FA5Billy StanlakeAustraliaBOWLER75
UAL5R.S AmbrishIndiaALL-ROUNDER30
UAL5Nikhil ChaudharyIndiaALL-ROUNDER40
UAL5Krains FuletraIndiaALL-ROUNDER30
UAL5Macneil NoronhaIndiaALL-ROUNDER30
UAL5R RajkumarIndiaALL-ROUNDER30
UAL5Ninad RathvaIndiaALL-ROUNDER30
UAL5Sunny SandhuIndiaALL-ROUNDER30
UAL5Shivalik SharmaIndiaALL-ROUNDER30
UAL5Siddharth YadavIndiaALL-ROUNDER30
UAL5R.Sonu YadavIndiaALL-ROUNDER30
UFA5Waseem KhandayIndiaBOWLER30
UFA5Atif MushtaqIndiaBOWLER30
UFA5Atal RaiIndiaBOWLER30
UFA5C.Rakshann ReaddiIndiaBOWLER30
UFA5Manish ReddyIndiaBOWLER30
UFA5Nishanth SaranuIndiaBOWLER30
UFA5Deependra SinghIndiaBOWLER30
UFA5Rajat VermaIndiaBOWLER30
UFA5Rohit YadavIndiaBOWLER30
UAL6Emanjot ChahalIndiaALL-ROUNDER30
UAL6Shubhang HegdeIndiaALL-ROUNDER30
UAL6Bal KrishnaIndiaALL-ROUNDER30
UAL6Vihaan MalhotraIndiaALL-ROUNDER30
UAL6Khilan PatelIndiaALL-ROUNDER30
UAL6Delano PotgieterSouth AfricaALL-ROUNDER30
UAL6Hardik RajIndiaALL-ROUNDER30
UAL6Sarthak RanjanIndiaALL-ROUNDER30
UAL6Parth RekhadeIndiaALL-ROUNDER30
UAL6Tiaan Van VuurenSouth AfricaALL-ROUNDER30
UFA6Shreevatsha AcharyaIndiaBOWLER30
UFA6Sadek HussainIndiaBOWLER30
UFA6Shubham KapseIndiaBOWLER30
UFA6Aaqib KhanIndiaBOWLER30
UFA6Sabir KhanIndiaBOWLER30
UFA6Bayanda MajolaSouth AfricaBOWLER30
UFA6Srihari NairIndiaBOWLER30
UFA6Brijesh SharmaIndiaBOWLER30
UFA6Aman ShekhawatIndiaBOWLER30
UAL7Himanshu BishtIndiaALL-ROUNDER30
UAL7Shreyan ChakrabortyIndiaALL-ROUNDER30
UAL7Kanishk ChouhanIndiaALL-ROUNDER30
UAL7Mayank GusainIndiaALL-ROUNDER30
UAL7Akash PugazhanthiIndiaALL-ROUNDER30
UAL7Abhimanyusingh RajputIndiaALL-ROUNDER30
UAL7Shubham RanaIndiaALL-ROUNDER30
UAL7Arpit RanaIndiaALL-ROUNDER30
UAL7Maramreddy ReddyIndiaALL-ROUNDER30
UAL7Sagar SolankiIndiaALL-ROUNDER30
UAL8Aryaman Singh DhaliwalIndiaALL-ROUNDER30
UAL8Daksh KamraIndiaALL-ROUNDER30
UAL8Vishal MandwalIndiaALL-ROUNDER30
UAL8Arfaz MohammadIndiaALL-ROUNDER30
UAL8Hemang PatelIndiaALL-ROUNDER30
UAL8Mridul SurrochIndiaALL-ROUNDER30
UAL8Anuj ThakralIndiaALL-ROUNDER30
UAL8Parth VatsIndiaALL-ROUNDER30
UAL8Lalit YadavIndiaALL-ROUNDER30
UAL8Nitin Sai YadavIndiaALL-ROUNDER30
UAL9Krish BhagatIndiaALL-ROUNDER30
UAL9Prerit DuttaIndiaALL-ROUNDER30
UAL9Sammar GajjarIndiaALL-ROUNDER30
UAL9Nasir LoneIndiaALL-ROUNDER30
UAL9Ishan MulchandaniIndiaALL-ROUNDER30
UAL9Akhil ScariaIndiaALL-ROUNDER30
UAL9Muhammed SharafuddeenIndiaALL-ROUNDER30
UAL9K.Ajay SinghIndiaALL-ROUNDER30
UAL9Ritik TadaIndiaALL-ROUNDER30
UAL9Luckyrajsinh VaghelaIndiaALL-ROUNDER30
UAL10Mohamed AliIndiaALL-ROUNDER30
UAL10Madhav BajajIndiaALL-ROUNDER30
UAL10Akshu BajwaIndiaALL-ROUNDER30
UAL10Varun Raj Singh BishtIndiaALL-ROUNDER30
UAL10Rishabh ChauhanIndiaALL-ROUNDER30
UAL10Jack EdwardsAustraliaALL-ROUNDER50
UAL10Dian ForresterSouth AfricaALL-ROUNDER30
UAL10Dhurmil MatkarIndiaALL-ROUNDER30
UAL10Shiva SinghIndiaALL-ROUNDER30
UAL10Parikshit ValsangkarIndiaALL-ROUNDER30

ALSO READ:

With Cameron Green spearheading the marquee group and Quinton de Kock making a surprise return, the IPL 2026 auction player list promises one of the most competitive IPL mini-auction battles yet. With 77 spots available, particularly for finishers, fast-bowling all-rounders, and specialist overseas hitters, franchises are expected to go all-in from the opening set.

IPL 2026 Auction Remaining Purse for All Teams

Here are the remaining purse amounts for all teams to spend at the IPL auction on December 16.

TeamRemaining Purse Amount (INR)
Chennai Super Kings43.4 crore
Delhi Capitals21.8 crore
Gujarat Titans12.9 crore
Kolkata Knight Riders64.3 crore
Lucknow Super Giants22.95 crore
Mumbai Indians2.75 crore
Punjab Kings11.5 crore
Rajasthan Royals16.05 crore
Royal Challengers Bengaluru16.4 crore
Sunrisers Hyderabad25.5 crore

For more updates, follow CricXtasy on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.

News
IPL
Indian Cricket Team
Women's World Cup 2025
International Cricket
Women’s Premier League (WPL)
Features
Watch
Interviews
Social Reactions
Contact
Privacy Policy
Cookie Policy
COPYRIGHT © 2025 - CricXtasy.