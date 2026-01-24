News
RCB Star To Lead India A Team in Women’s Rising Stars Asia Cup
indian-cricket-team

Sagar Paul
Sagar Paul
Last updated: January 24, 2026
2 min read
The selection committee has picked the India A squad for the Women’s Rising Stars Asia Cup. The team will be led by RCB star Radha Yadav.

RCB Star Radha Yadav to Lead India A in Women’s Rising Stars Asia Cup

The Women’s Rising Stars Asia Cup is set to begin on February 13, and the India A squad will feature 15 members. Radha Yadav, who was bought by RCB in the WPL 2026 auction, will lead the India A side.

India A will begin their campaign against the UAE on the first day of the tournament at the Terdthai Cricket Ground in Bangkok. They have been placed in Group A along with Pakistan A, UAE, and Nepal.

India A squad for Women’s Rising Stars Asia Cup

Humairaa Kaazi, Vrinda Dinesh, Anushka Sharma, Deeya Yadav, Tejal Hasabnis, Nandani Kashyap [WK], Mamta M [WK], Radha Yadav [C], Sonia Mendhiya, Minnu Mani, Tanuja Kanwer, Prema Rawat, Saima Thakor, Jintamani Kalita, Nandani Sharma.

Women’s Rising Stars Asia Cup Schedule

DateMatchGroupTeamsVenueTime (IST)
Feb 13, 20261st MatchGroup APakistan A Women vs Nepal WomenTerdthai Cricket Ground, Bangkok8:00 AM
Feb 13, 20262nd MatchGroup AIndia A Women vs UAE WomenTerdthai Cricket Ground, Bangkok12:30 PM
Feb 14, 20263rd MatchGroup BMalaysia Women vs Thailand WomenTerdthai Cricket Ground, Bangkok8:00 AM
Feb 14, 20264th MatchGroup BBangladesh A Women vs Sri Lanka A WomenTerdthai Cricket Ground, Bangkok12:30 PM
Feb 15, 20265th MatchGroup AUAE Women vs Nepal WomenTerdthai Cricket Ground, Bangkok8:00 AM
Feb 15, 20266th MatchGroup AIndia A Women vs Pakistan A WomenTerdthai Cricket Ground, Bangkok12:30 PM
Feb 16, 20267th MatchGroup BSri Lanka A Women vs Malaysia WomenTerdthai Cricket Ground, Bangkok8:00 AM
Feb 16, 20268th MatchGroup BBangladesh A Women vs Thailand WomenTerdthai Cricket Ground, Bangkok12:30 PM
Feb 17, 20269th MatchGroup AIndia A Women vs Nepal WomenTerdthai Cricket Ground, Bangkok8:00 AM
Feb 17, 202610th MatchGroup APakistan A Women vs UAE WomenTerdthai Cricket Ground, Bangkok12:30 PM
Feb 18, 202611th MatchGroup BBangladesh A Women vs Malaysia WomenTerdthai Cricket Ground, Bangkok8:00 AM
Feb 18, 202612th MatchGroup BSri Lanka A Women vs Thailand WomenTerdthai Cricket Ground, Bangkok12:30 PM
Feb 20, 2026Semi Final 1A1 vs B2TBC vs TBCTerdthai Cricket Ground, Bangkok8:00 AM
Feb 20, 2026Semi Final 2B1 vs A2TBC vs TBCTerdthai Cricket Ground, Bangkok12:30 PM
Feb 22, 2026FinalTBC vs TBCTerdthai Cricket Ground, Bangkok12:30 PM

