RCB Star To Lead India A Team in Women’s Rising Stars Asia Cup

The selection committee has picked the India A squad for the Women’s Rising Stars Asia Cup. The team will be led by RCB star Radha Yadav.

RCB Star Radha Yadav to Lead India A in Women’s Rising Stars Asia Cup

The Women’s Rising Stars Asia Cup is set to begin on February 13, and the India A squad will feature 15 members. Radha Yadav, who was bought by RCB in the WPL 2026 auction, will lead the India A side.

India A will begin their campaign against the UAE on the first day of the tournament at the Terdthai Cricket Ground in Bangkok. They have been placed in Group A along with Pakistan A, UAE, and Nepal.

India A squad for Women’s Rising Stars Asia Cup

Humairaa Kaazi, Vrinda Dinesh, Anushka Sharma, Deeya Yadav, Tejal Hasabnis, Nandani Kashyap [WK], Mamta M [WK], Radha Yadav [C], Sonia Mendhiya, Minnu Mani, Tanuja Kanwer, Prema Rawat, Saima Thakor, Jintamani Kalita, Nandani Sharma.

Women’s Rising Stars Asia Cup Schedule

Date Match Group Teams Venue Time (IST) Feb 13, 2026 1st Match Group A Pakistan A Women vs Nepal Women Terdthai Cricket Ground, Bangkok 8:00 AM Feb 13, 2026 2nd Match Group A India A Women vs UAE Women Terdthai Cricket Ground, Bangkok 12:30 PM Feb 14, 2026 3rd Match Group B Malaysia Women vs Thailand Women Terdthai Cricket Ground, Bangkok 8:00 AM Feb 14, 2026 4th Match Group B Bangladesh A Women vs Sri Lanka A Women Terdthai Cricket Ground, Bangkok 12:30 PM Feb 15, 2026 5th Match Group A UAE Women vs Nepal Women Terdthai Cricket Ground, Bangkok 8:00 AM Feb 15, 2026 6th Match Group A India A Women vs Pakistan A Women Terdthai Cricket Ground, Bangkok 12:30 PM Feb 16, 2026 7th Match Group B Sri Lanka A Women vs Malaysia Women Terdthai Cricket Ground, Bangkok 8:00 AM Feb 16, 2026 8th Match Group B Bangladesh A Women vs Thailand Women Terdthai Cricket Ground, Bangkok 12:30 PM Feb 17, 2026 9th Match Group A India A Women vs Nepal Women Terdthai Cricket Ground, Bangkok 8:00 AM Feb 17, 2026 10th Match Group A Pakistan A Women vs UAE Women Terdthai Cricket Ground, Bangkok 12:30 PM Feb 18, 2026 11th Match Group B Bangladesh A Women vs Malaysia Women Terdthai Cricket Ground, Bangkok 8:00 AM Feb 18, 2026 12th Match Group B Sri Lanka A Women vs Thailand Women Terdthai Cricket Ground, Bangkok 12:30 PM Feb 20, 2026 Semi Final 1 A1 vs B2 TBC vs TBC Terdthai Cricket Ground, Bangkok 8:00 AM Feb 20, 2026 Semi Final 2 B1 vs A2 TBC vs TBC Terdthai Cricket Ground, Bangkok 12:30 PM Feb 22, 2026 Final — TBC vs TBC Terdthai Cricket Ground, Bangkok 12:30 PM

