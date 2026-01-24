RCB Star To Lead India A Team in Women’s Rising Stars Asia Cup

The selection committee has picked the India A squad for the Women’s Rising Stars Asia Cup. The team will be led by RCB star Radha Yadav.
The Women’s Rising Stars Asia Cup is set to begin on February 13, and the India A squad will feature 15 members. Radha Yadav, who was bought by RCB in the WPL 2026 auction, will lead the India A side.
India A will begin their campaign against the UAE on the first day of the tournament at the Terdthai Cricket Ground in Bangkok. They have been placed in Group A along with Pakistan A, UAE, and Nepal.
Humairaa Kaazi, Vrinda Dinesh, Anushka Sharma, Deeya Yadav, Tejal Hasabnis, Nandani Kashyap [WK], Mamta M [WK], Radha Yadav [C], Sonia Mendhiya, Minnu Mani, Tanuja Kanwer, Prema Rawat, Saima Thakor, Jintamani Kalita, Nandani Sharma.
ALSO READ:
|Date
|Match
|Group
|Teams
|Venue
|Time (IST)
|Feb 13, 2026
|1st Match
|Group A
|Pakistan A Women vs Nepal Women
|Terdthai Cricket Ground, Bangkok
|8:00 AM
|Feb 13, 2026
|2nd Match
|Group A
|India A Women vs UAE Women
|Terdthai Cricket Ground, Bangkok
|12:30 PM
|Feb 14, 2026
|3rd Match
|Group B
|Malaysia Women vs Thailand Women
|Terdthai Cricket Ground, Bangkok
|8:00 AM
|Feb 14, 2026
|4th Match
|Group B
|Bangladesh A Women vs Sri Lanka A Women
|Terdthai Cricket Ground, Bangkok
|12:30 PM
|Feb 15, 2026
|5th Match
|Group A
|UAE Women vs Nepal Women
|Terdthai Cricket Ground, Bangkok
|8:00 AM
|Feb 15, 2026
|6th Match
|Group A
|India A Women vs Pakistan A Women
|Terdthai Cricket Ground, Bangkok
|12:30 PM
|Feb 16, 2026
|7th Match
|Group B
|Sri Lanka A Women vs Malaysia Women
|Terdthai Cricket Ground, Bangkok
|8:00 AM
|Feb 16, 2026
|8th Match
|Group B
|Bangladesh A Women vs Thailand Women
|Terdthai Cricket Ground, Bangkok
|12:30 PM
|Feb 17, 2026
|9th Match
|Group A
|India A Women vs Nepal Women
|Terdthai Cricket Ground, Bangkok
|8:00 AM
|Feb 17, 2026
|10th Match
|Group A
|Pakistan A Women vs UAE Women
|Terdthai Cricket Ground, Bangkok
|12:30 PM
|Feb 18, 2026
|11th Match
|Group B
|Bangladesh A Women vs Malaysia Women
|Terdthai Cricket Ground, Bangkok
|8:00 AM
|Feb 18, 2026
|12th Match
|Group B
|Sri Lanka A Women vs Thailand Women
|Terdthai Cricket Ground, Bangkok
|12:30 PM
|Feb 20, 2026
|Semi Final 1
|A1 vs B2
|TBC vs TBC
|Terdthai Cricket Ground, Bangkok
|8:00 AM
|Feb 20, 2026
|Semi Final 2
|B1 vs A2
|TBC vs TBC
|Terdthai Cricket Ground, Bangkok
|12:30 PM
|Feb 22, 2026
|Final
|—
|TBC vs TBC
|Terdthai Cricket Ground, Bangkok
|12:30 PM
For more updates, follow CricXtasy on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.