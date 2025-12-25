News
All You Need to Know About SA20 2026: Full Schedule, Squads, Venues, and Timings for South Africa's T20 League
news

All You Need to Know About SA20 2026: Full Squads, Schedule, Venues, and Timings for South Africa T20 League

Sreejita Sen
Sreejita Sen
Last updated: December 25, 2025
4 min read

The fourth season of SA20 will kickstart on December 26.

All You Need to Know About SA20 2026: Full Schedule, Squads, Venues, and Timings for South Africa's T20 League

After three exciting seasons, South Africa’s T20 tournament, SA20 2026, is set to commence on December 26. The reigning champions, MI Cape Town (MICT) and Durban’s Super Giants (DSG), will set the ball rolling at the Newlands Cricket Ground for the opening fixture. Fans will find squads, schedule, venues, and timings for SA20 2026 here.

Six teams will participate in 30 league-stage fixtures of the SA20 2026 to qualify for the playoffs. The sides are: Durban’s Super Giants, Joburg Super Kings, MI Cape Town, Paarl Royals, Pretoria Capitals, Sunrisers Eastern Cape. Only two franchises, the Eastern Cape (twice) and MICT, have lifted the SA20 silverware so far.

SA20 2026 Squads

Durban’s Super Giants: Aiden Markram (C), Noor Ahmad, Marques Ackerman, David Bedingham, Eathan Bosch, Jos Buttler, Gerald Coetzee, Devon Conway, Tony de Zorzi, Daryn Dupavillon, Dayyaan Galiem, Evan Jones, Heinrich Klaasen, Kwena Maphaka, Sunil Narine, Andile Simelane, Gysbert Wege, David Wiese, and Kane Williamson.

Joburg Super Kings: Faf du Plessis (C), Jarren Bacher, Nandre Burger, Matthew de Villiers, Donovan Ferreira, Dian Forrester, Richard Gleeson, Akeal Hosein, Duan Jansen, Rivaldo Moonsamy, Wiaan Mulder, Shubham Ranjane, Rilee Rossouw, Janco Smit, Steve Stolk, Prenelan Subrayen, Imran Tahir, Neil Timmers, Reece Topley, James Vince, and Dan Worrall.

MI Cape Town: Rashid Khan (C), Corbin Bosch, Trent Boult, Reeza Hendricks, Karim Janat, Thomas Kaber, Dan Lategan, George Linde, Tristan Luus, Tom Moores, Dane Piedt, Nicholas Pooran, Dwaine Pretorius, Kagiso Rabada, Ryan Rickelton, Jason Smith, Jacques Snyman, Rassie van der Dussen, and Tiaan van Vuuren.

Paarl Royals: David Miller (C), Ottneil Baartman, Okhule Cele, Bjorn Fortuin, Vishen Halambage, Rubin Hermann, Daniel Lawrence, Keagan Lion-Cachet, Eshan Malinga, Nqobani Mokoena, Gudakesh Motie, Nqaba Peter, Delano Potgieter, Lhuan-dre Pretorius, Sikandar Raza, Thomas Rew, Asa Tribe, Mujeeb Ur Rahman, Kyle Verreynne, and Hardus Viljoen.

Pretoria Capitals: Keshav Maharaj (C), Dewald Brevis, Roston Chase, Jordan Cox, Junaid Dawood, Keith Dudgeon, Connor Esterhuizen, Shai Hope, Wihan Lubbe, Sibonelo Makhanya, Tymal Mills Lungi Ngidi, Bryce Parsons, Gideon Peters, Meeka-eel Prince, Andre Russell, Sherfane Rutherford, Will Smeed, Daniel Smith, Lizaad Williams, and Codi Yusuf.

Sunrisers Eastern Cape: Tristan Stubbs (C), Jonny Bairstow, Matthew Breetzke, James Coles, Quinton de Kock, Allah Mohammad Ghazanfar, Lewis Gregory, Jordan Hermann, Marco Jansen, CJ King, JP King, Patrick Kruger, Adam Milne, Senuran Muthusamy, Anrich Nortje, Taridu Rathnayake, Lutho Sipamla, Beyers Swanepoel, Mitchell van Buuren, and Chris Wood.

ALSO READ:

SA20 2026 Schedule

DATEMATCHTIME (LOCAL AND IST)VENUE
December 26MI Cape Town vs Durban’s Super Giants5:30 PM and 9:00 PMCape Town
December 27Pretoria Capitals and Joburg Super Kings 1:00 PM and 4:30 PMCenturion
December 27Paarl Royals vs Sunrisers Eastern Cape5:30 PM and 9:00 PMPaarl
December 28Durban’s Super Giants vs MI Cape Town5:30 PM and 9:00 PMDurban
December 29Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals5:30 PM and 9:00 PMGqeberha
December 30Durban’s Super Giants vs Joburg Super Kings 5:30 PM and 9:00 PMDurban
December 31Sunrisers Eastern Cape vs Paarl Royals1:00 PM and 4:30 PMGqeberha
December 31MI Cape Town vs Pretoria Capitals5:30 PM and 9:00 PMCape Town
January 1, 2026 Joburg Super Kings vs Durban’s Super Giants5:30 PM and 9:00 PMJohannesburg
January 2Paarl Royals vs MI Cape Town5:30 PM and 9:00 PMPaarl
January 3Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape1:00 PM and 4:30 PMJohannesburg
January 3Pretoria Capitals vs Durban’s Super Giants5:30 PM and 9:00 PMCenturion
January 4MI Cape Town vs Paarl Royals5:30 PM and 9:00 PMCape Town
January 5Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape5:30 PM and 9:00 PMCenturion
January 6MI Cape Town vs Joburg Super Kings5:30 PM and 9:00 PMCape Town
January 7Durban’s Super Giants vs Pretoria Capitals5:30 PM and 9:00 PMDurban
January 8Joburg Super Kings vs Paarl Royals 5:30 PM and 9:00 PMJohannesburg
January 9Durban’s Super Giants vs Sunrisers Eastern Cape5:30 PM and 9:00 PMDurban
January 10Paarl Royals vs Pretoria Capitals1:00 PM and 4:30 PMPaarl
January 10Joburg Super Kings vs MI Cape Town5:30 PM and 9:00 PMJohannesburg
January 11Sunrisers Eastern Cape vs Durban’s Super Giants5:30 PM and 9:00 PMGqeberha
January 12Pretoria Capitals vs MI Cape Town5:30 PM and 9:00 PMCenturion
January 13Paarl Royals vs Durban’s Super Giants5:30 PM and 9:00 PMPaarl
January 14Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings5:30 PM and 9:00 PMGqeberha
January 15Pretoria Capitals vs Paarl Royals5:30 PM and 9:00 PMCenturion
January 16MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape5:30 PM and 9:00 PMCape Town
January 17Durban’s Super Giants vs Paarl Royals1:00 PM and 4:30 PMDurban
January 17Joburg Super Kings vs Pretoria Capitals5:30 PM and 9:00 PMJohannesburg
January 18Sunrisers Eastern Cape vs MI Cape Town5:30 PM and 9:00 PMGqeberha
January 19Paarl Royals vs Joburg Super Kings5:30 PM and 9:00 PMPaarl
January 21TBA vs TBA, Qualifier 15:30 PM and 9:00 PMDurban
January 22TBA vs TBA, Eliminator 5:30 PM and 9:00 PMCenturion
January 23TBA vs TBA, Qualifier 25:30 PM and 9:00 PMJohannesburg
January 25TBA vs TBA, Final5:30 PM and 9:00 PMCape Town

