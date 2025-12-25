All You Need to Know About SA20 2026: Full Squads, Schedule, Venues, and Timings for South Africa T20 League

The fourth season of SA20 will kickstart on December 26.

After three exciting seasons, South Africa’s T20 tournament, SA20 2026, is set to commence on December 26. The reigning champions, MI Cape Town (MICT) and Durban’s Super Giants (DSG), will set the ball rolling at the Newlands Cricket Ground for the opening fixture. Fans will find squads, schedule, venues, and timings for SA20 2026 here.

Six teams will participate in 30 league-stage fixtures of the SA20 2026 to qualify for the playoffs. The sides are: Durban’s Super Giants, Joburg Super Kings, MI Cape Town, Paarl Royals, Pretoria Capitals, Sunrisers Eastern Cape. Only two franchises, the Eastern Cape (twice) and MICT, have lifted the SA20 silverware so far.

SA20 2026 Squads

Durban’s Super Giants: Aiden Markram (C), Noor Ahmad, Marques Ackerman, David Bedingham, Eathan Bosch, Jos Buttler, Gerald Coetzee, Devon Conway, Tony de Zorzi, Daryn Dupavillon, Dayyaan Galiem, Evan Jones, Heinrich Klaasen, Kwena Maphaka, Sunil Narine, Andile Simelane, Gysbert Wege, David Wiese, and Kane Williamson.

Joburg Super Kings: Faf du Plessis (C), Jarren Bacher, Nandre Burger, Matthew de Villiers, Donovan Ferreira, Dian Forrester, Richard Gleeson, Akeal Hosein, Duan Jansen, Rivaldo Moonsamy, Wiaan Mulder, Shubham Ranjane, Rilee Rossouw, Janco Smit, Steve Stolk, Prenelan Subrayen, Imran Tahir, Neil Timmers, Reece Topley, James Vince, and Dan Worrall.

MI Cape Town: Rashid Khan (C), Corbin Bosch, Trent Boult, Reeza Hendricks, Karim Janat, Thomas Kaber, Dan Lategan, George Linde, Tristan Luus, Tom Moores, Dane Piedt, Nicholas Pooran, Dwaine Pretorius, Kagiso Rabada, Ryan Rickelton, Jason Smith, Jacques Snyman, Rassie van der Dussen, and Tiaan van Vuuren.

Paarl Royals: David Miller (C), Ottneil Baartman, Okhule Cele, Bjorn Fortuin, Vishen Halambage, Rubin Hermann, Daniel Lawrence, Keagan Lion-Cachet, Eshan Malinga, Nqobani Mokoena, Gudakesh Motie, Nqaba Peter, Delano Potgieter, Lhuan-dre Pretorius, Sikandar Raza, Thomas Rew, Asa Tribe, Mujeeb Ur Rahman, Kyle Verreynne, and Hardus Viljoen.

Pretoria Capitals: Keshav Maharaj (C), Dewald Brevis, Roston Chase, Jordan Cox, Junaid Dawood, Keith Dudgeon, Connor Esterhuizen, Shai Hope, Wihan Lubbe, Sibonelo Makhanya, Tymal Mills Lungi Ngidi, Bryce Parsons, Gideon Peters, Meeka-eel Prince, Andre Russell, Sherfane Rutherford, Will Smeed, Daniel Smith, Lizaad Williams, and Codi Yusuf.

Sunrisers Eastern Cape: Tristan Stubbs (C), Jonny Bairstow, Matthew Breetzke, James Coles, Quinton de Kock, Allah Mohammad Ghazanfar, Lewis Gregory, Jordan Hermann, Marco Jansen, CJ King, JP King, Patrick Kruger, Adam Milne, Senuran Muthusamy, Anrich Nortje, Taridu Rathnayake, Lutho Sipamla, Beyers Swanepoel, Mitchell van Buuren, and Chris Wood.

ALSO READ:

SA20 2026 Schedule

DATE MATCH TIME (LOCAL AND IST) VENUE December 26 MI Cape Town vs Durban’s Super Giants 5:30 PM and 9:00 PM Cape Town December 27 Pretoria Capitals and Joburg Super Kings 1:00 PM and 4:30 PM Centurion December 27 Paarl Royals vs Sunrisers Eastern Cape 5:30 PM and 9:00 PM Paarl December 28 Durban’s Super Giants vs MI Cape Town 5:30 PM and 9:00 PM Durban December 29 Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals 5:30 PM and 9:00 PM Gqeberha December 30 Durban’s Super Giants vs Joburg Super Kings 5:30 PM and 9:00 PM Durban December 31 Sunrisers Eastern Cape vs Paarl Royals 1:00 PM and 4:30 PM Gqeberha December 31 MI Cape Town vs Pretoria Capitals 5:30 PM and 9:00 PM Cape Town January 1, 2026 Joburg Super Kings vs Durban’s Super Giants 5:30 PM and 9:00 PM Johannesburg January 2 Paarl Royals vs MI Cape Town 5:30 PM and 9:00 PM Paarl January 3 Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape 1:00 PM and 4:30 PM Johannesburg January 3 Pretoria Capitals vs Durban’s Super Giants 5:30 PM and 9:00 PM Centurion January 4 MI Cape Town vs Paarl Royals 5:30 PM and 9:00 PM Cape Town January 5 Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape 5:30 PM and 9:00 PM Centurion January 6 MI Cape Town vs Joburg Super Kings 5:30 PM and 9:00 PM Cape Town January 7 Durban’s Super Giants vs Pretoria Capitals 5:30 PM and 9:00 PM Durban January 8 Joburg Super Kings vs Paarl Royals 5:30 PM and 9:00 PM Johannesburg January 9 Durban’s Super Giants vs Sunrisers Eastern Cape 5:30 PM and 9:00 PM Durban January 10 Paarl Royals vs Pretoria Capitals 1:00 PM and 4:30 PM Paarl January 10 Joburg Super Kings vs MI Cape Town 5:30 PM and 9:00 PM Johannesburg January 11 Sunrisers Eastern Cape vs Durban’s Super Giants 5:30 PM and 9:00 PM Gqeberha January 12 Pretoria Capitals vs MI Cape Town 5:30 PM and 9:00 PM Centurion January 13 Paarl Royals vs Durban’s Super Giants 5:30 PM and 9:00 PM Paarl January 14 Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings 5:30 PM and 9:00 PM Gqeberha January 15 Pretoria Capitals vs Paarl Royals 5:30 PM and 9:00 PM Centurion January 16 MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape 5:30 PM and 9:00 PM Cape Town January 17 Durban’s Super Giants vs Paarl Royals 1:00 PM and 4:30 PM Durban January 17 Joburg Super Kings vs Pretoria Capitals 5:30 PM and 9:00 PM Johannesburg January 18 Sunrisers Eastern Cape vs MI Cape Town 5:30 PM and 9:00 PM Gqeberha January 19 Paarl Royals vs Joburg Super Kings 5:30 PM and 9:00 PM Paarl January 21 TBA vs TBA, Qualifier 1 5:30 PM and 9:00 PM Durban January 22 TBA vs TBA, Eliminator 5:30 PM and 9:00 PM Centurion January 23 TBA vs TBA, Qualifier 2 5:30 PM and 9:00 PM Johannesburg January 25 TBA vs TBA, Final 5:30 PM and 9:00 PM Cape Town

For more updates, follow CricXtasy on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.