Big Bash League All You Need to Know: Full Fixtures, Squads, and Venues for BBL 2025-26

This will be the league's 15th edition.
The highly anticipated Big Bash League, Australia’s domestic T20 tournament, will kick off on December 14. Let’s check out all the BBL 2025-26 squads and schedule here.
Eight sides will engage in 40 Big Bash League group-stage fixtures ahead of the knockout clashes, starting on January 20. The teams are – Perth Scorchers, Sydney Sixers, Brisbane Heat, Adelaide Strikers, Melbourne Renegades, Sydney Thunder, Hobart Hurricanes, and Melbourne Stars.
Scorchers, the most successful team in the Big Bash League history, will set the ball rolling against the three-time winners, Sydney Sixers.
Perth Scorchers: Ashton Agar, Finn Allen, Mahli Beardman, Cooper Connolly, Brody Couch, Laurie Evans, Sam Fanning, Aaron Hardie, Nick Hobson, Josh Inglis, Bryce Jackson, Matthew Kelly, Mitchell Marsh, Lance Morris, Joel Paris, David Payne, Jhye Richardson, and Ashton Turner.
Sydney Sixers: Sean Abbott, Babar Azam, Jafer Chohan, Sam Curran, Joel Davies, Ben Dwarshuis, Jack Edwards, Moises Henriques, Daniel Hughes, Hayden Kerr, Ben Manenti, Todd Murphy, Mitch Perry, Josh Philippe, Kane Richardson, Lachlan Shaw, Jordan Silk, Steve Smith, and Mitchell Starc.
Brisbane Heat: Shaheen Shah Afridi, Tom Alsop, Xavier Bartlett, Max Bryant, Lachlan Hearne, Usman Khawaja, Matt Kuhnemann, Marnus Labuschagne, Nathan McSweeney, Colin Munro, Michael Neser, Oli Patterson, Jimmy Peirson, Matthew Renshaw, Callum Vidler, Hugh Weibgen, and Jack Wildermuth.
Adelaide Strikers: Hasan Ali, Cameron Boyce, Jordan Buckingham, Alex Carey, Mackenzie Harvey, Travis Head, Thomas Kelly, Chris Lynn, Harry Nielsen, Jamie Overton, Lloyd Pope, Alex Ross, Jason Sangha, Liam Scott, Matthew Short, Tom Straker, Henry Thornton, and Luke Wood.
Melbourne Renegades: Jason Behrendorff, Josh Brown, Harry Dixon, Brendan Doggett, Jake Fraser-McGurk, Caleb Jewell, Hassan Khan, Nathan Lyon, Fergus O’Neill, Ollie Peake, Muhammad Rizwan, Tom Rogers, Will Salzmann, Gurinder Sandhu, Tim Seifert, Callum Stow, Will Sutherland, and Adam Zampa.
Sydney Thunder: Tom Andrews, Wes Agar, Cameron Bancroft, Sam Billings, Ollie Davies, Lockie Ferguson, Matt Gilkes, Chris Green, Ryan Hadley, Shadab Khan, Sam Konstas, Nathan McAndrew, Blake Nikitaras, Aidan O’Connor, Daniel Sams, Tanveer Sangha, Reece Topley, and David Warner.
Hobart Hurricanes: Rehan Ahmed, Marcus Bean, Jackson Bird, Iain Carlisle, Nikhil Chaudhary, Tim David, Nathan Ellis, Rishad Hossain, Chris Jordan, Ben McDermott, Riley Meredith, Mitchell Owen, Billy Stanlake, Matthew Wade, Jake Weatherald, Beau Webster, and Mac Wright.
Melbourne Stars: Austin Anlezark, Scott Boland, Hilton Cartwright, Joe Clarke, Tom Curran, Sam Harper, Liam Hatcher, Campbell Kellaway, Glenn Maxwell, Hamish McKenzie, Jon Merlo, Haris Rauf, Tom Rogers, Peter Siddle, Mark Steketee, Marcus Stoinis, Mitch Swepson, and Tom Whitney.
|DATE
|MATCH
|VENUE
|December 14
|Perth Scorchers vs Sydney Sixers
|Perth
|December 15
|Melbourne Renegades vs Brisbane Heat
|Geelong
|December 16
|Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder
|Hobart
|December 17
|Sydney Sixers vs Adelaide Strikers
|Sydney
|December 18
|Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes
|Melbourne
|December 19
|Brisbane Heat vs Perth Scorchers
|Brisbane
|December 20
|Sydney Thunder vs Sydney Sixers
|Sydney
|December 21
|Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes
|Geelong
|December 22
|Sydney Thunder vs Brisbane Heat
|Canberra
|December 23
|Adelaide Strikers vs Melbourne Stars
|Adelaide
|December 26
|Sydney Sixers vs Melbourne Stars
|Sydney
|December 26
|Perth Scorchers vs Hobart Hurricanes
|Perth
|December 27
|Brisbane Heat vs Adelaide Strikers
|Brisbane
|December 28
|Melbourne Stars Sydney Thunder
|Canberra
|December 29
|Hobart Hurricanes vs Melbourne Renegades
|Hobart
|December 30
|Sydney Thunder vs Perth Scorchers
|Sydney
|December 31
|Adelaide Strikers vs Brisbane Heat
|Adelaide
|January 1, 2026
|Melbourne Renegades vs Sydney Sixers
|Melbourne
|January 1
|Hobart Hurricanes vs Perth Scorchers
|Hobart
|January 2
|Brisbane Heat vs Melbourne Stars
|Brisbane
|January 3
|Sydney Thunder vs Hobart Hurricanes
|Sydney
|January 4
|Melbourne Stars vs Melbourne Renegades
|Melbourne
|January 4
|Perth Scorchers vs Adelaide Strikers
|Perth
|January 5
|Sydney Sixers vs Brisbane Heat
|New South Wales
|January 6
|Adelaide Strikers vs Sydney Thunder
|Adelaide
|January 7
|Perth Scorchers vs Melbourne Renegades
|Perth
|January 8
|Melbourne Stars vs Sydney Sixers
|Melbourne
|January 9
|Hobart Hurricanes vs Adelaide Strikers
|Hobart
|January 10
|Brisbane Heat vs Sydney Thunder
|Brisbane
|January 10
|Melbourne Renegades vs Melbourne Stars
|Melbourne
|January 11
|Sydney Sixers vs Hobart Hurricanes
|Sydney
|January 11
|Adelaide Strikers vs Perth Scorchers
|Adelaide
|January 12
|Sydney Thunder vs Melbourne Renegades
|Sydney
|January 13
|Melbourne Stars vs Adelaide Strikers
|Melbourne
|January 14
|Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat
|Hobart
|January 15
|Melbourne Renegades vs Perth Scorchers
|Melbourne
|January 16
|Sydney Sixers vs Sydney Thunder
|Sydney
|January 17
|Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades
|Adelaide
|January 17
|Perth Scorchers vs Melbourne Stars
|Perth
|January 18
|Brisbane Heat vs Sydney Sixers
|Brisbane
|January 20
|Qualifier
|TBC
|January 21
|Knockout
|TBC
|January 23
|Challenger
|TBC
|January 25
|Big Bash League final
|TBC
