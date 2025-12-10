News
All You Need to Know About BBL 2025-26: Full Fixtures, Squads, Venues, and Timings for Big Bash League
news

Big Bash League All You Need to Know: Full Fixtures, Squads, and Venues for BBL 2025-26

Sreejita Sen
Sreejita Sen
Last updated: December 10, 2025
4 min read

This will be the league's 15th edition.

All You Need to Know About BBL 2025-26: Full Fixtures, Squads, Venues, and Timings for Big Bash League

The highly anticipated Big Bash League, Australia’s domestic T20 tournament, will kick off on December 14. Let’s check out all the BBL 2025-26 squads and schedule here.

Eight sides will engage in 40 Big Bash League group-stage fixtures ahead of the knockout clashes, starting on January 20. The teams are – Perth Scorchers, Sydney Sixers, Brisbane Heat, Adelaide Strikers, Melbourne Renegades, Sydney Thunder, Hobart Hurricanes, and Melbourne Stars.

Scorchers, the most successful team in the Big Bash League history, will set the ball rolling against the three-time winners, Sydney Sixers.

Big Bash League 2025-26: Squads

Perth Scorchers: Ashton Agar, Finn Allen, Mahli Beardman, Cooper Connolly, Brody Couch, Laurie Evans, Sam Fanning, Aaron Hardie, Nick Hobson, Josh Inglis, Bryce Jackson, Matthew Kelly, Mitchell Marsh, Lance Morris, Joel Paris, David Payne, Jhye Richardson, and Ashton Turner.

Sydney Sixers: Sean Abbott, Babar Azam, Jafer Chohan, Sam Curran, Joel Davies, Ben Dwarshuis, Jack Edwards, Moises Henriques, Daniel Hughes, Hayden Kerr, Ben Manenti, Todd Murphy, Mitch Perry, Josh Philippe, Kane Richardson, Lachlan Shaw, Jordan Silk, Steve Smith, and Mitchell Starc.

Brisbane Heat: Shaheen Shah Afridi, Tom Alsop, Xavier Bartlett, Max Bryant, Lachlan Hearne, Usman Khawaja, Matt Kuhnemann, Marnus Labuschagne, Nathan McSweeney, Colin Munro, Michael Neser, Oli Patterson, Jimmy Peirson, Matthew Renshaw, Callum Vidler, Hugh Weibgen, and Jack Wildermuth.

Adelaide Strikers: Hasan Ali, Cameron Boyce, Jordan Buckingham, Alex Carey, Mackenzie Harvey, Travis Head, Thomas Kelly, Chris Lynn, Harry Nielsen, Jamie Overton, Lloyd Pope, Alex Ross, Jason Sangha, Liam Scott, Matthew Short, Tom Straker, Henry Thornton, and Luke Wood.

Melbourne Renegades: Jason Behrendorff, Josh Brown, Harry Dixon, Brendan Doggett, Jake Fraser-McGurk, Caleb Jewell, Hassan Khan, Nathan Lyon, Fergus O’Neill, Ollie Peake, Muhammad Rizwan, Tom Rogers, Will Salzmann, Gurinder Sandhu, Tim Seifert, Callum Stow, Will Sutherland, and Adam Zampa.

Sydney Thunder: Tom Andrews, Wes Agar, Cameron Bancroft, Sam Billings, Ollie Davies, Lockie Ferguson, Matt Gilkes, Chris Green, Ryan Hadley, Shadab Khan, Sam Konstas, Nathan McAndrew, Blake Nikitaras, Aidan O’Connor, Daniel Sams, Tanveer Sangha, Reece Topley, and David Warner.

Hobart Hurricanes: Rehan Ahmed, Marcus Bean, Jackson Bird, Iain Carlisle, Nikhil Chaudhary, Tim David, Nathan Ellis, Rishad Hossain, Chris Jordan, Ben McDermott, Riley Meredith, Mitchell Owen, Billy Stanlake, Matthew Wade, Jake Weatherald, Beau Webster, and Mac Wright.

Melbourne Stars: Austin Anlezark, Scott Boland, Hilton Cartwright, Joe Clarke, Tom Curran, Sam Harper, Liam Hatcher, Campbell Kellaway, Glenn Maxwell, Hamish McKenzie, Jon Merlo, Haris Rauf, Tom Rogers, Peter Siddle, Mark Steketee, Marcus Stoinis, Mitch Swepson, and Tom Whitney.

ALSO READ:

Big Bash League 2025-26: Schedule

DATEMATCHVENUE
December 14Perth Scorchers vs Sydney SixersPerth
December 15Melbourne Renegades vs Brisbane HeatGeelong
December 16Hobart Hurricanes vs Sydney ThunderHobart
December 17Sydney Sixers vs Adelaide StrikersSydney
December 18Melbourne Stars vs Hobart HurricanesMelbourne
December 19Brisbane Heat vs Perth ScorchersBrisbane
December 20Sydney Thunder vs Sydney SixersSydney
December 21Melbourne Renegades vs Hobart HurricanesGeelong
December 22Sydney Thunder vs Brisbane HeatCanberra
December 23Adelaide Strikers vs Melbourne StarsAdelaide
December 26Sydney Sixers vs Melbourne StarsSydney
December 26Perth Scorchers vs Hobart HurricanesPerth
December 27Brisbane Heat vs Adelaide StrikersBrisbane
December 28Melbourne Stars Sydney ThunderCanberra
December 29Hobart Hurricanes vs Melbourne RenegadesHobart
December 30Sydney Thunder vs Perth ScorchersSydney
December 31Adelaide Strikers vs Brisbane HeatAdelaide
January 1, 2026Melbourne Renegades vs Sydney SixersMelbourne
January 1Hobart Hurricanes vs Perth ScorchersHobart
January 2Brisbane Heat vs Melbourne StarsBrisbane
January 3Sydney Thunder vs Hobart HurricanesSydney
January 4Melbourne Stars vs Melbourne RenegadesMelbourne
January 4Perth Scorchers vs Adelaide StrikersPerth
January 5Sydney Sixers vs Brisbane HeatNew South Wales
January 6Adelaide Strikers vs Sydney ThunderAdelaide
January 7Perth Scorchers vs Melbourne RenegadesPerth
January 8Melbourne Stars vs Sydney SixersMelbourne
January 9Hobart Hurricanes vs Adelaide StrikersHobart
January 10Brisbane Heat vs Sydney ThunderBrisbane
January 10Melbourne Renegades vs Melbourne StarsMelbourne
January 11Sydney Sixers vs Hobart HurricanesSydney
January 11Adelaide Strikers vs Perth ScorchersAdelaide
January 12Sydney Thunder vs Melbourne RenegadesSydney
January 13Melbourne Stars vs Adelaide StrikersMelbourne
January 14Hobart Hurricanes vs Brisbane HeatHobart
January 15Melbourne Renegades vs Perth ScorchersMelbourne
January 16Sydney Sixers vs Sydney ThunderSydney
January 17Adelaide Strikers vs Melbourne RenegadesAdelaide
January 17Perth Scorchers vs Melbourne StarsPerth
January 18Brisbane Heat vs Sydney SixersBrisbane
January 20QualifierTBC
January 21KnockoutTBC
January 23ChallengerTBC
January 25Big Bash League finalTBC

