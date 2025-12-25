News
All You Need to Know About Bangladesh Premier League: Full Fixtures, Squads, and Venues for BPL 2026
news

BPL 2026 Live Streaming in India: Where to Watch Bangladesh Premier League Live Telecast, Schedule, And Squads

Sreejita Sen
Sreejita Sen
Last updated: December 25, 2025
5 min read

The T20 tournament will start on December 26.

The 12th season of the Bangladesh Premier League will begin on December 26, 2025. Notably, the defending champions, Fortune Barishal, and the most successful side, Comilla Victorians, will not be participating in the upcoming edition of the T20 tournament. Fans can check out details of the BPL 2026 live streaming in India here.

Six teams will lock horns in 30 group-stage fixtures before advancing to the knockouts, starting on January 19. Each BPL 2026 squad features a minimum of 12 local players and two overseas signings.

In addition to Dhaka Capitals and Rangpur Riders, four new teams have been introduced ahead of the following season. They are: Chattogram Royals, Noakhali Express, Sylhet Titans, and Rajshahi Warriors.

Where to Watch BPL 2026 Live Streaming in India?

The BPL 2026 live streaming in India will be available on the FanCode app.

Where to Watch Bangladesh Premier League 2026 Live Telecast in India?

The Bangladesh Premier League 2026 live telecast will not be available in India.

BPL 2026 Live Streaming Around The World

Fans outside India can also catch the action live through regional broadcasters:

  • Bangladesh: T Sports, Rabbithole
  • Pakistan: Ten Sports, Tapmad
  • Sri Lanka: Dialog TV

Where Will BPL 2026 Matches Take Place?

The Bangladesh Premier League 2026 matches will be played across three venues in Sylhet, Chattogram, and Mirpur.

BPL 2026 Squads

Chattogram Royals: Mahedi Hasan, Tanvir Islam, Abrar Ahmed, Mohammad Naim, Shoriful Islam, Abu Hider Rony, Mahmudul Hasan Joy, Mahfijul Islam Robin, Sumon Khan, Ziaur Rahman, Arafat Sunny, Mukidul Islam, Shuvagata Hom, Salman Hossain, Zahiduzzaman Sagor, Angelo Perera, and Niroshan Dickwella.

Dhaka Capitals: Taskin Ahmed, Saif Hassan, Alex Hales, Usman Khan, Shamim Hossain, Dasun Shanaka, Mohammad Saifuddin, Mohammad Mithun, Taijul Islam, Sabbir Rahman, Nasir Hossain, Tofael Ahmed, Irfan Sukkur, Abdullah Al Mamun, Maruf Mridha, Jayed Ullah, Moinul Islam, and Zubaid Akbari.

Noakhali Express: Hasan Mahmud, Soumya Sarkar, Kusal Mendis, Johnson Charles, Mahidul Islam Ankon, Jaker Ali Anik, Habibur Rahman Sohan, Mohammad Musfik Hasan, Shahadat Hossain Dipu, Rejaur Rahman, Nazmul Islam Apu, Abu Hashem, Mehedi Hasan Rana, Haider Ali, Mohammad Shykat Ali, Sabbir Hossain, Rahamatullah Ali, and Ihsanullah Khan.

Rajshahi Warriors: Najmul Hossain Shanto, Tanzid Hasan Tamim, Mohammad Nawaz, Sahibzada Farhan, Tanzim Hasan Sakib, Yasir Ali Chowdhury, Akbar Ali, Ripon Mondol, Jisan Alam, Hasan Murad, Abdul Gaffar Saqlain, SM Meherob Hasan, Robiul Haque, Mushfiqur Rahim, Shakhir H. Shuvro, Wasi Siddique, Mohammad Rubel, Dushan Ishara Hemantha, and Jahandad Khan.

Rangpur Riders: Mustafizur Rahman, Nurul Hasan Sohan, Khawaja Nafay, Sufiyan Muqeem, Litton Das, Towhid Hridoy, Nahid Rana, Rakibul Hasan, Aliss Al Islam, Mrittunjoy Chowdhury, Nayeem Hasan, Emilio Gay, Muhammad Akhlaq, Kamrul Islam Rabbi, Mahmudullah, Abdul Halim, Iftakhar Hossain Ifti, and Mehedi Hasan Sohag.

Sylhet Titans: Mehidy Hasan Miraz, Nasum Ahmed, Saim Ayub, Mohammad Amir, Parvez Hossain Emon, Syed Khaled Ahmed, Afif Hossain Dhrubo, Rony Talukdar, Zakir Hasan, Ruyel Miah, Ariful Islam, Ebadot Hossain Chowdhury, Mominul Haque, Shohidul Islam, Rahatul Ferdous Javed, Tawfique Khan Tushar, Angelo Mathews, and Aaron Jones.

BPL 2026 Schedule

DATEMATCHTIME (LOCAL AND IST)VENUE
December 26Sylhet Titans vs Rajshahi Warriors2:00 PM and 1:30 PMSylhet
December 26Chattogram Royals vs Noakhali Express7:00 PM and 6:30 PMSylhet
December 27Dhaka Capitals vs Rajshahi Warriors1:00 PM and 12:30 PMSylhet
December 27Sylhet Titans vs Noakhali Express6:00 PM and 5:30 PMSylhet
December 29Chattogram Royals vs Rangpur Riders1:00 PM and 12:30 PMSylhet
December 29Noakhali Express vs Rajshahi Warriors6:00 PM and 5:30 PMSylhet
December 30Sylhet Titans vs Chattogram Royals1:00 PM and 12:30 PMSylhet
December 30Dhaka Capitals vs Rangpur Riders6:00 PM and 5:30 PMSylhet
January 1, 2026 Sylhet Titans vs Dhaka Capitals1:00 PM and 12:30 PMSylhet
January 1Rajshahi Warriors vs Rangpur Riders6:00 PM and 5:30 PMSylhet
January 2Chattogram Royals vs Dhaka Capitals2:00 PM and 1:30 PMSylhet
January 2Sylhet Titans vs Rangpur Riders7:00 PM and 6:30 PMSylhet
January 5Dhaka Capitals vs Rangpur Riders1:00 PM and 12:30 PMChattogram
January 5Chattogram Royals vs Rajshahi Warriors6:00 PM and 5:30 PMChattogram
January 6Noakhali Express vs Sylhet Titans1:00 PM and 12:30 PMChattogram
January 6Chattogram Royals vs Rangpur Riders6:00 PM and 5:30 PMChattogram
January 8Rangpur Riders vs Sylhet Titans1:00 PM and 12:30 PMChattogram
January 8Dhaka Capitals vs Rajshahi Warriors6:00 PM and 5:30 PMChattogram
January 9Chattogram Royals vs Noakhali Express2:00 PM and 1:30 PMChattogram
January 9Rajshahi Warriors vs Sylhet Titans7:00 PM and 6:30 PMChattogram
January 11Noakhali Express vs Rangpur Riders1:00 PM and 12:30 PMChattogram
January 11Chattogram Royals vs Dhaka Capitals6:00 PM and 5:30 PMChattogram
January 12Rajshahi Warriors vs Rangpur Riders1:00 PM and 12:30 PMChattogram
January 12Dhaka Capitals vs Noakhali Express6:00 PM and 5:30 PMChattogram
January 15Dhaka Capitals vs Noakhali Express1:00 PM and 12:30 PMMirpur
January 15Chattogram Royals vs Sylhet Titans6:00 PM and 5:30 PMMirpur
January 16Noakhali Express vs Rajshahi Warriors2:00 PM and 1:30 PMMirpur
January 16Dhaka Capitals vs Sylhet Titans7:00 PM and 6:30 PMMirpur
January 17Rajshahi Warriors vs Chattogram Royals1:00 PM and 12:30 PMMirpur
January 17Noakhali Express vs Rangpur Riders6:00 PM and 5:30 PMMirpur
January 19 TBA vs TBA, Eliminator1:00 PM and 12:30 PMMirpur
January 19TBA vs TBA, Qualifier 16:00 PM and 5:30 PMMirpur
January 21TBA vs TBA, Qualifier 26:00 PM and 5:30 PMMirpur
January 23TBA vs TBA, Final7:00 PM and 6:30 PMMirpur

FAQs on BPL 2026

When will BPL 2026 start?

The BPL 2026 will start on December 26, 2025.

Which Bangladesh Premier League teams are taking part this year?

The Bangladesh Premier League teams are Chattogram Royals, Dhaka Capitals, Noakhali Express, Rangpur Riders, Rajshahi Warriors, and Sylhet Titans.

Where to watch BPL 2026 live streaming in India?

The BPL 2026 live streaming in India will be available on FanCode app and website.

