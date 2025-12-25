BPL 2026 Live Streaming in India: Where to Watch Bangladesh Premier League Live Telecast, Schedule, And Squads

The T20 tournament will start on December 26.
The 12th season of the Bangladesh Premier League will begin on December 26, 2025. Notably, the defending champions, Fortune Barishal, and the most successful side, Comilla Victorians, will not be participating in the upcoming edition of the T20 tournament. Fans can check out details of the BPL 2026 live streaming in India here.
Six teams will lock horns in 30 group-stage fixtures before advancing to the knockouts, starting on January 19. Each BPL 2026 squad features a minimum of 12 local players and two overseas signings.
In addition to Dhaka Capitals and Rangpur Riders, four new teams have been introduced ahead of the following season. They are: Chattogram Royals, Noakhali Express, Sylhet Titans, and Rajshahi Warriors.
The BPL 2026 live streaming in India will be available on the FanCode app.
The Bangladesh Premier League 2026 live telecast will not be available in India.
Fans outside India can also catch the action live through regional broadcasters:
The Bangladesh Premier League 2026 matches will be played across three venues in Sylhet, Chattogram, and Mirpur.
Chattogram Royals: Mahedi Hasan, Tanvir Islam, Abrar Ahmed, Mohammad Naim, Shoriful Islam, Abu Hider Rony, Mahmudul Hasan Joy, Mahfijul Islam Robin, Sumon Khan, Ziaur Rahman, Arafat Sunny, Mukidul Islam, Shuvagata Hom, Salman Hossain, Zahiduzzaman Sagor, Angelo Perera, and Niroshan Dickwella.
Dhaka Capitals: Taskin Ahmed, Saif Hassan, Alex Hales, Usman Khan, Shamim Hossain, Dasun Shanaka, Mohammad Saifuddin, Mohammad Mithun, Taijul Islam, Sabbir Rahman, Nasir Hossain, Tofael Ahmed, Irfan Sukkur, Abdullah Al Mamun, Maruf Mridha, Jayed Ullah, Moinul Islam, and Zubaid Akbari.
Noakhali Express: Hasan Mahmud, Soumya Sarkar, Kusal Mendis, Johnson Charles, Mahidul Islam Ankon, Jaker Ali Anik, Habibur Rahman Sohan, Mohammad Musfik Hasan, Shahadat Hossain Dipu, Rejaur Rahman, Nazmul Islam Apu, Abu Hashem, Mehedi Hasan Rana, Haider Ali, Mohammad Shykat Ali, Sabbir Hossain, Rahamatullah Ali, and Ihsanullah Khan.
Rajshahi Warriors: Najmul Hossain Shanto, Tanzid Hasan Tamim, Mohammad Nawaz, Sahibzada Farhan, Tanzim Hasan Sakib, Yasir Ali Chowdhury, Akbar Ali, Ripon Mondol, Jisan Alam, Hasan Murad, Abdul Gaffar Saqlain, SM Meherob Hasan, Robiul Haque, Mushfiqur Rahim, Shakhir H. Shuvro, Wasi Siddique, Mohammad Rubel, Dushan Ishara Hemantha, and Jahandad Khan.
Rangpur Riders: Mustafizur Rahman, Nurul Hasan Sohan, Khawaja Nafay, Sufiyan Muqeem, Litton Das, Towhid Hridoy, Nahid Rana, Rakibul Hasan, Aliss Al Islam, Mrittunjoy Chowdhury, Nayeem Hasan, Emilio Gay, Muhammad Akhlaq, Kamrul Islam Rabbi, Mahmudullah, Abdul Halim, Iftakhar Hossain Ifti, and Mehedi Hasan Sohag.
Sylhet Titans: Mehidy Hasan Miraz, Nasum Ahmed, Saim Ayub, Mohammad Amir, Parvez Hossain Emon, Syed Khaled Ahmed, Afif Hossain Dhrubo, Rony Talukdar, Zakir Hasan, Ruyel Miah, Ariful Islam, Ebadot Hossain Chowdhury, Mominul Haque, Shohidul Islam, Rahatul Ferdous Javed, Tawfique Khan Tushar, Angelo Mathews, and Aaron Jones.
|DATE
|MATCH
|TIME (LOCAL AND IST)
|VENUE
|December 26
|Sylhet Titans vs Rajshahi Warriors
|2:00 PM and 1:30 PM
|Sylhet
|December 26
|Chattogram Royals vs Noakhali Express
|7:00 PM and 6:30 PM
|Sylhet
|December 27
|Dhaka Capitals vs Rajshahi Warriors
|1:00 PM and 12:30 PM
|Sylhet
|December 27
|Sylhet Titans vs Noakhali Express
|6:00 PM and 5:30 PM
|Sylhet
|December 29
|Chattogram Royals vs Rangpur Riders
|1:00 PM and 12:30 PM
|Sylhet
|December 29
|Noakhali Express vs Rajshahi Warriors
|6:00 PM and 5:30 PM
|Sylhet
|December 30
|Sylhet Titans vs Chattogram Royals
|1:00 PM and 12:30 PM
|Sylhet
|December 30
|Dhaka Capitals vs Rangpur Riders
|6:00 PM and 5:30 PM
|Sylhet
|January 1, 2026
|Sylhet Titans vs Dhaka Capitals
|1:00 PM and 12:30 PM
|Sylhet
|January 1
|Rajshahi Warriors vs Rangpur Riders
|6:00 PM and 5:30 PM
|Sylhet
|January 2
|Chattogram Royals vs Dhaka Capitals
|2:00 PM and 1:30 PM
|Sylhet
|January 2
|Sylhet Titans vs Rangpur Riders
|7:00 PM and 6:30 PM
|Sylhet
|January 5
|Dhaka Capitals vs Rangpur Riders
|1:00 PM and 12:30 PM
|Chattogram
|January 5
|Chattogram Royals vs Rajshahi Warriors
|6:00 PM and 5:30 PM
|Chattogram
|January 6
|Noakhali Express vs Sylhet Titans
|1:00 PM and 12:30 PM
|Chattogram
|January 6
|Chattogram Royals vs Rangpur Riders
|6:00 PM and 5:30 PM
|Chattogram
|January 8
|Rangpur Riders vs Sylhet Titans
|1:00 PM and 12:30 PM
|Chattogram
|January 8
|Dhaka Capitals vs Rajshahi Warriors
|6:00 PM and 5:30 PM
|Chattogram
|January 9
|Chattogram Royals vs Noakhali Express
|2:00 PM and 1:30 PM
|Chattogram
|January 9
|Rajshahi Warriors vs Sylhet Titans
|7:00 PM and 6:30 PM
|Chattogram
|January 11
|Noakhali Express vs Rangpur Riders
|1:00 PM and 12:30 PM
|Chattogram
|January 11
|Chattogram Royals vs Dhaka Capitals
|6:00 PM and 5:30 PM
|Chattogram
|January 12
|Rajshahi Warriors vs Rangpur Riders
|1:00 PM and 12:30 PM
|Chattogram
|January 12
|Dhaka Capitals vs Noakhali Express
|6:00 PM and 5:30 PM
|Chattogram
|January 15
|Dhaka Capitals vs Noakhali Express
|1:00 PM and 12:30 PM
|Mirpur
|January 15
|Chattogram Royals vs Sylhet Titans
|6:00 PM and 5:30 PM
|Mirpur
|January 16
|Noakhali Express vs Rajshahi Warriors
|2:00 PM and 1:30 PM
|Mirpur
|January 16
|Dhaka Capitals vs Sylhet Titans
|7:00 PM and 6:30 PM
|Mirpur
|January 17
|Rajshahi Warriors vs Chattogram Royals
|1:00 PM and 12:30 PM
|Mirpur
|January 17
|Noakhali Express vs Rangpur Riders
|6:00 PM and 5:30 PM
|Mirpur
|January 19
|TBA vs TBA, Eliminator
|1:00 PM and 12:30 PM
|Mirpur
|January 19
|TBA vs TBA, Qualifier 1
|6:00 PM and 5:30 PM
|Mirpur
|January 21
|TBA vs TBA, Qualifier 2
|6:00 PM and 5:30 PM
|Mirpur
|January 23
|TBA vs TBA, Final
|7:00 PM and 6:30 PM
|Mirpur
