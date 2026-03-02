Sahibzada Farhan Ignored, Haris Rauf Picked Among 14 Pakistan Players Shortlisted For The Men’s Hundred 2026 Auction

The Hundred 2026 auction will take place on the second week of March.
The Hundred 2026 is all set to host its first-ever auction on March 11 and 12 in London’s Piccadilly Lights. The Men’s Hundred 2026 auction will take place on the subsequent day, followed by the Women’s Hundred 2026 auction.
Initially, a total of 710 players had registered their names for The Hundred’s maiden auction. But the list has been cut short. It currently features 243 men’s players who are set to go under the hammer in The Hundred 2026 auction. Notably, all eight franchises of the league can buy up to 14 players across their men’s and women’s squads.
The total salary cap for the men’s teams in The Hundred 2026 auction will be £2.05 million. All the sides have made four pre-auction signings, and £950,000 has already been deducted. Moreover, franchises will now be able to sign four overseas players, which has been increased from the previous limit of three.
Earlier, reports had emerged that the teams with Indian owners are likely to shadow ban the Pakistan players in The Hundred 2026 Auction due to the rising political conflicts between the neighbouring countries. The four franchises with Indian ownership in the league are – MI London (formerly Oval Invincibles), Sunrisers Leeds (formerly Northern Superchargers), Manchester Super Giants (formerly Manchester Originals), and Southern Brave.
However, 14 Pakistan players have made it to the newly released final list of The Men’s Hundred 2026 Auction. Interestingly, Haris Rauf, who was not selected in Pakistan’s squad for the ICC Men’s T20 World Cup 2026, is part of the 10 marquee players of the auction set. The others on that elite list are – Jonny Bairstow, Adil Rashid, James Vince, Jordan Cox, Joe Root, Aiden Markram, David Miller, Sunil Narine, and Daryl Mitchell.
The Pakistani speedster recently had a stellar outing in Australia’s Big Bash League. He finished as the leading wicket-taker of the tournament, snaring 20 scalps in 11 appearances for the Melbourne Stars. On the other hand, Pakistan’s star performer of the ongoing T20 World Cup 2026, Sahibzada Farhan, has failed to feature in the shortlisted chart. He is currently the highest run-getter of the 20-over championship, scoring 383 runs in seven fixtures, including two hundreds and as many fifty-plus knocks.
Haris Rauf, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Tariq, Saim Ayub, Abrar Ahmed, Mohammad Nawaz, Naseem Shah, Mohammad Amir, Zaman Khan, Usama Mir, Imad Wasim, Akif Javed, and Salman Mirza.
|Group
|Name
|Primary Role [Style]
|Reserve Price
|Country / PCC
|Marquee Players – Domestic
|Jonny Bairstow
|Wicketkeeper [RHB]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Yorkshire
|Marquee Players – Domestic
|Adil Rashid
|Bowler [RLS]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Yorkshire
|Marquee Players – Domestic
|James Vince
|Batter [RHB]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Hampshire
|Marquee Players – Domestic
|Jordan Cox
|Wicketkeeper [RHB]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Essex
|Marquee Players – Domestic
|Joe Root
|Batter [RHB]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Yorkshire
|Marquee Players – International
|Aiden Markram
|Batter [RHB]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|South Africa
|Marquee Players – International
|David Miller
|Batter [LHB]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|South Africa
|Marquee Players – International
|Sunil Narine
|All-Rounder [ROS]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|West Indies
|Marquee Players – International
|Haris Rauf
|Bowler [RF]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Pakistan
|Marquee Players – International
|Daryl Mitchell
|Batter [RHB]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|New Zealand
|Tier 1 – Batters
|Finn Allen
|Batter [RHB]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|New Zealand
|Tier 1 – Batters
|Quinton De Kock
|Wicketkeeper [LHB]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|South Africa
|Tier 1 – Batters
|Ryan Rickelton
|Wicketkeeper [LHB]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|South Africa
|Tier 1 – Batters
|Tim Seifert
|Wicketkeeper [RHB]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|New Zealand
|Tier 1 – Batters
|Zak Crawley
|Batter [RHB]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Kent
|Tier 1 – Fast Bowlers
|Shaheen Afridi
|Bowler [LF]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Pakistan
|Tier 1 – Fast Bowlers
|Joshua Tongue
|Bowler [RF]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Nottinghamshire
|Tier 1 – Fast Bowlers
|Luke Wood
|Bowler [LF]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Lancashire
|Tier 1 – Fast Bowlers
|Sonny Baker
|Bowler [RF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Hampshire
|Tier 1 – Fast Bowlers
|Saqib Mahmood
|Bowler [RF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Lancashire
|Tier 1 – All-rounders
|Tom Curran
|All-Rounder [RF]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Surrey
|Tier 1 – All-rounders
|Shadab Khan
|All-Rounder [RLS]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Pakistan
|Tier 1 – All-rounders
|Azmatullah Omarzai
|All-Rounder [RF]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Afghanistan
|Tier 1 – All-rounders
|David Willey
|All-Rounder [LF]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Northamptonshire
|Tier 1 – All-rounders
|Gus Atkinson
|All-Rounder [RF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Surrey
|Tier 1 – Spin Bowlers
|Akeal Hosein
|Bowler [SLA]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|West Indies
|Tier 1 – Spin Bowlers
|Allah Ghazanfar
|Bowler [ROS]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Afghanistan
|Tier 1 – Spin Bowlers
|Rishad Hossain
|Bowler [RLS]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Bangladesh
|Tier 1 – Spin Bowlers
|Usman Tariq
|Bowler [ROS]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Pakistan
|Tier 1 – Spin Bowlers
|Jafer Chohan
|Bowler [RLS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Yorkshire
|Tier 2 – Batters
|Tom Kohler-Cadmore
|Wicketkeeper [RHB]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Somerset
|Tier 2 – Batters
|Joe Clarke
|Wicketkeeper [RHB]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Nottinghamshire
|Tier 2 – Batters
|Leus du Plooy
|Batter [LHB]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Middlesex
|Tier 2 – Batters
|Tom Abell
|Batter [RHB]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Somerset
|Tier 2 – Batters
|Will Smeed
|Batter [RHB]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Somerset
|Tier 2 – Fast Bowlers
|Trent Boult
|Bowler [LF]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|New Zealand
|Tier 2 – Fast Bowlers
|Chris Jordan
|Bowler [RF]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Surrey
|Tier 2 – Fast Bowlers
|David Payne
|Bowler [LF]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Gloucestershire
|Tier 2 – Fast Bowlers
|Olly Stone
|Bowler [RM]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Nottinghamshire
|Tier 2 – Fast Bowlers
|Matthew Potts
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Durham
|Tier 2 – All-rounders
|Saim Ayub
|All-Rounder [ROS]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Pakistan
|Tier 2 – All-rounders
|James Coles
|All-Rounder [SLA]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Sussex
|Tier 2 – All-rounders
|Daniel Lawrence
|All-Rounder [ROS]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Surrey
|Tier 2 – All-rounders
|Ben Dwarshuis
|All-Rounder [LF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Australia
|Tier 2 – All-rounders
|Lewis Gregory
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Somerset
|Tier 2 – Spin Bowlers
|Abrar Ahmed
|Bowler [RLS]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Pakistan
|Tier 2 – Spin Bowlers
|Kehav Maharaj
|Bowler [SLA]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|South Africa
|Tier 2 – Spin Bowlers
|Nathan Sowter
|Bowler [RLS]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Durham
|Tier 2 – Spin Bowlers
|Mason Crane
|Bowler [RLS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Glamorgan
|Tier 2 – Spin Bowlers
|Tom Hartley
|All-Rounder [SLA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Lancashire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Faf du Plessis
|Batter [RHB]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|South Africa
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Wanindu Hasaranga
|All-Rounder [ROS]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Sri Lanka
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Muhammad Nawaz
|All-Rounder [SLA]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Pakistan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Mujeeb Ur Rahman
|Bowler [ROS]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Afghanistan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Mustafizur Rahman
|Bowler [LF]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Bangladesh
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Sikandar Raza
|All-Rounder [ROS]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Zimbabwe
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Sherfane Rutherford
|Batter [RM]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|West Indies
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Naseem Shah
|Bowler [RF]
|£100,000 (₹1.05 Cr)
|Pakistan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Muhammad Amir
|Bowler [LF]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Pakistan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Fazalhaq Farooqi
|Bowler [LF]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Afghanistan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Lockie Ferguson
|Bowler [RF]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|New Zealand
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Matt Henry
|Bowler [RF]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|New Zealand
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Zaman Khan
|Bowler [RF]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Pakistan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Tymal Mills
|Bowler [LF]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Sussex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Anrich Nortje
|Bowler [RF]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|South Africa
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|William O’Rourke
|Bowler [RF]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|New Zealand
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Dasun Shanaka
|All-Rounder [RM]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Sri Lanka
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Matthew Short
|Batter [ROS]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Peter Siddle
|Bowler [RF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Xavier Bartlett
|Bowler [RF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Jason Behrendorff
|Bowler [LF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Michael Bracewell
|All-Rounder [ROS]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|New Zealand
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Nandre Burger
|Bowler [LF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|South Africa
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Mark Chapman
|Batter [SLA]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|New Zealand
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Gerald Coetzee
|Bowler [RF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|South Africa
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Laurie Evans
|Wicketkeeper [RHB]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Surrey
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Aaron Hardie
|All-Rounder [RM]
|£75,000 (₹78.75 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Benjamin Howell
|All-Rounder [NA]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Nottinghamshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Spencer Johnson
|Bowler [LF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Hassan Khan
|All-Rounder [SLA]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|USA
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Dawid Malan
|Batter [SLA]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Gloucestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ehsan Malinga
|Bowler [RF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Sri Lanka
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Riley Meredith
|Bowler [RF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Adam Milne
|Bowler [RF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|New Zealand
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Usama Mir
|All-Rounder [RLS]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Pakistan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Thomas Moores
|Wicketkeeper [NA]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Nottinghamshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Gudakesh Motie
|Bowler [SLA]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|West Indies
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Daniel Mousley
|All-Rounder [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Warwickshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Tawanda Muyeye
|Batter [ROS]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Kent
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Lungi Ngidi
|Bowler [RF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|South Africa
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Matthew Renshaw
|All-Rounder [ROS]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Waqar Salamkheil
|Bowler [LWS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Afghanistan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Tabraiz Shamsi
|Bowler [LWS]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|South Africa
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ashton Turner
|All-Rounder [ROS]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|John Turner
|Bowler [RF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Hampshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Imad Wasim
|All-Rounder [SLA]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Pakistan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Chris Wood
|Bowler [LF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Hampshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Daniel Worrall
|Bowler [RF]
|£50,000 (₹52.50 Lakh)
|Surrey
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Colin Ackermann
|All-Rounder [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Durham
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ashton Agar
|Bowler [SLA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Qais Ahmad
|Bowler [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Afghanistan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Farhan Ahmed
|Bowler [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Nottinghamshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Zaman Akhter
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Essex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Tobias Albert
|Wicketkeeper [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Hampshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ralphie Albert
|All-Rounder [SLA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Surrey
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Kasey Aldridge
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Durham
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Tazeem Ali
|Batter [RLS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Warwickshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Tom Alsop
|Wicketkeeper [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Sussex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Tom Aspinwall
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Lancashire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ottneil Baartman
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|South Africa
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Jake Ball
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Somerset
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Edward Barnard
|All-Rounder [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Warwickshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Daniel Bell-Drummond
|Batter [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Kent
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Christopher Benjamin
|Wicketkeeper [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Kent
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Luc Benkenstein
|All-Rounder [RLS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Essex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Dominic Bess
|Bowler [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Yorkshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Sam Billings
|Wicketkeeper [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Kent
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Matthew Breetzke
|Batter [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|South Africa
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Danny Briggs
|Bowler [SLA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Sussex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ethan Brookes
|All-Rounder [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Worcestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Patrick Brown
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Derbyshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Solomon Budinger
|Batter [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Leicestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Kiran Carlson
|Batter [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Glamorgan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Jack Carson
|All-Rounder [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Sussex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Hilton Cartwright
|All-Rounder [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Zak Chappell
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Derbyshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ben Charlesworth
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Gloucestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Nikhil Chaudhary
|All-Rounder [RLS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Graham Clark
|Wicketkeeper [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Durham
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Jordan Clark
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Surrey
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Tom Clark
|Batter [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Sussex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Sam Cook
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Essex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Matthew Critchley
|All-Rounder [RLS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Essex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Henry Crocombe
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Sussex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Scott Currie
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Hampshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Bradley Currie
|Bowler [LFM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Sussex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Alex Davies
|Wicketkeeper [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Warwickshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Marchant De Lange
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Gloucestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Bas de Leede
|Batter [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|N/A
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Sean Dickson
|Batter [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Glamorgan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Aneurin Donald
|Wicketkeeper [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Derbyshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Daniel Douthwaite
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Glamorgan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Jack Edwards
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Stephen Eskinazi
|Wicketkeeper [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Leicestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Caleb Falconer
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Middlesex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Binura Fernando
|Bowler [LFM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Sri Lanka
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Matthew Fisher
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Surrey
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Rocky Flintoff
|Batter [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Lancashire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Dian Forrester
|All-Rounder [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|South Africa
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|James Fuller
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Hampshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|George Garton
|All-Rounder [LF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Warwickshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Emilio Gay
|Batter [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Durham
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Benedict Geddes
|Batter [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Middlesex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Richard Gleeson
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Warwickshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Zafar Gohar
|All-Rounder [SLA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Middlesex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Lewis Goldsworthy
|All-Rounder [SLA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Somerset
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Alex Green
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Leicestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ben Green
|All-Rounder [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Leicestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Arab Gul
|Bowler [RLS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Afghanistan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Sam Hain
|Batter [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Warwickshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Miles Hammond
|Batter [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Gloucestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Calvin Harrison
|All-Rounder [RLS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Northamptonshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Joe Hawkins
|Bowler [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Derbyshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Jack Haynes
|Batter [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Nottinghamshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Tom Helm
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Middlesex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Jordan Hermann
|Batter [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|South Africa
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ryan Higgins
|All-Rounder [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Middlesex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Max Holden
|Batter [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Middlesex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ian Holland
|All-Rounder [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Leicestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Luke Hollman
|All-Rounder [RLS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Middlesex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Adam Hose
|Batter [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Worcestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Fynn Hudson-Prentice
|All-Rounder [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Sussex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Joshua Owen Hull
|Bowler [LFM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Leicestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Matthew Hurst
|Wicketkeeper [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Lancashire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Edward Jack
|Bowler [LF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Hampshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Bevon Jacobs
|Batter [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|New Zealand
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Akif Javed
|Bowler [LF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Pakistan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Keaton Jennings
|Batter [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Lancashire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Evan Jones
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|South Africa
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ben Kellaway
|All-Rounder [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Glamorgan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Louis Kimber
|All-Rounder [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Northamptonshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Fred Klaassen
|Bowler [LF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Kent
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Sandeep Lamichhane
|Bowler [RLS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Other
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Tom Lammonby
|All-Rounder [LFM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Somerset
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Tom Lawes
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Surrey
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Edward Leonard
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Glamorgan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|George Linde
|All-Rounder [SLA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|South Africa
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Will Luxton
|Batter [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Yorkshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Wayne Madsen
|Batter [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Derbyshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ben Mayes
|Bowler [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Hampshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Freddie McCann
|All-Rounder [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Nottinghamshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ben McDermott
|Wicketkeeper [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ben McKinney
|Batter [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Durham
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Brandon McMullen
|Batter [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Scotland
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|James Minto
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Durham
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Salman Mirza
|Bowler [LF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Pakistan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Isaac Mohammed
|Batter [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Worcestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Matthew Montgomery
|Batter [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Derbyshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Harry Moore
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Derbyshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Joe Moores
|Wicketkeeper [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Lancashire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|George Munsey
|Batter [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Nottinghamshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Blessing Muzarabani
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Zimbabwe
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Jimmy Neesham
|All-Rounder [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|New Zealand
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Richard Ngarava
|Bowler [LF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Zimbabwe
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Craig Overton
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Somerset
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Callum Parkinson
|Bowler [SLA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Durham
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Matthew Parkinson
|Bowler [RLS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Kent
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Liam Patterson-White
|All-Rounder [SLA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Nottinghamshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Dillon Pennington
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Nottinghamshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Michael Pepper
|Wicketkeeper [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Essex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ollie Pope
|Wicketkeeper [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Surrey
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Migael Pretorius
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|South Africa
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Lhuan-dre Pretorius
|Wicketkeeper [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|South Africa
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ben Raine
|All-Rounder [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Durham
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Matty Revis
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Yorkshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|James Rew
|Wicketkeeper [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Somerset
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Thomas Rew
|Wicketkeeper [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Somerset
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Oliver Edward Robinson
|Bowler [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Sussex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ollie Robinson
|Wicketkeeper [NA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Durham
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Tim Robinson
|Batter [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|New Zealand
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Jason Roy
|Batter [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Surrey
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ben Sanderson
|Bowler [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Northamptonshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Liam Scott
|All-Rounder [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|George Scrimshaw
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Northamptonshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Joshua Shaw
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Somerset
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Arav Shetty
|All-Rounder [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Lancashire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Mitch Stanley
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Lancashire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Ollie Sykes
|Batter [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Surrey
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Khuzaima Bin Tanveer
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|UAE
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Jack Taylor
|All-Rounder [RLS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Gloucestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Matthew Taylor
|Bowler [LF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Gloucestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Tom Taylor
|All-Rounder [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Worcestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Jordan Thompson
|All-Rounder [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Warwickshire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Reece Topley
|Bowler [LF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Surrey
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Liam Trevaskis
|All-Rounder [SLA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Leicestershire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Asa Tribe
|Batter [ROS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Glamorgan
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Paul Van Meekeren
|Bowler [RF]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|N/A
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Paul Walter
|All-Rounder [LFM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Essex
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Mark Watt
|Bowler [SLA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Scotland
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Beau Webster
|All-Rounder [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Luke Wells
|All-Rounder [RLS]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Lancashire
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Jack Wildermuth
|All-Rounder [RM]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Australia
|Longlist – Batters / All-Rounders / Bowlers
|Saif Zaib
|All-Rounder [SLA]
|£31,000 (₹32.55 Lakh)
|Northamptonshire