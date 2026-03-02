Sahibzada Farhan Ignored, Haris Rauf Picked Among 14 Pakistan Players Shortlisted For The Men’s Hundred 2026 Auction

The Hundred 2026 auction will take place on the second week of March.

The Hundred 2026 is all set to host its first-ever auction on March 11 and 12 in London’s Piccadilly Lights. The Men’s Hundred 2026 auction will take place on the subsequent day, followed by the Women’s Hundred 2026 auction.

Initially, a total of 710 players had registered their names for The Hundred’s maiden auction. But the list has been cut short. It currently features 243 men’s players who are set to go under the hammer in The Hundred 2026 auction. Notably, all eight franchises of the league can buy up to 14 players across their men’s and women’s squads.

The total salary cap for the men’s teams in The Hundred 2026 auction will be £2.05 million. All the sides have made four pre-auction signings, and £950,000 has already been deducted. Moreover, franchises will now be able to sign four overseas players, which has been increased from the previous limit of three.

Pakistan Players Shortlisted for Men’s Hundred 2026 Auction

Earlier, reports had emerged that the teams with Indian owners are likely to shadow ban the Pakistan players in The Hundred 2026 Auction due to the rising political conflicts between the neighbouring countries. The four franchises with Indian ownership in the league are – MI London (formerly Oval Invincibles), Sunrisers Leeds (formerly Northern Superchargers), Manchester Super Giants (formerly Manchester Originals), and Southern Brave.

However, 14 Pakistan players have made it to the newly released final list of The Men’s Hundred 2026 Auction. Interestingly, Haris Rauf, who was not selected in Pakistan’s squad for the ICC Men’s T20 World Cup 2026, is part of the 10 marquee players of the auction set. The others on that elite list are – Jonny Bairstow, Adil Rashid, James Vince, Jordan Cox, Joe Root, Aiden Markram, David Miller, Sunil Narine, and Daryl Mitchell.

The Pakistani speedster recently had a stellar outing in Australia’s Big Bash League. He finished as the leading wicket-taker of the tournament, snaring 20 scalps in 11 appearances for the Melbourne Stars. On the other hand, Pakistan’s star performer of the ongoing T20 World Cup 2026, Sahibzada Farhan, has failed to feature in the shortlisted chart. He is currently the highest run-getter of the 20-over championship, scoring 383 runs in seven fixtures, including two hundreds and as many fifty-plus knocks.

Full List of Pakistan Players in Men’s Hundred 2026 Auction

Haris Rauf, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Tariq, Saim Ayub, Abrar Ahmed, Mohammad Nawaz, Naseem Shah, Mohammad Amir, Zaman Khan, Usama Mir, Imad Wasim, Akif Javed, and Salman Mirza.

Full List of Players in Men’s Hundred 2026 Auction

