Sahibzada Farhan Ignored, Haris Rauf Picked Among 14 Pakistan Players Shortlisted For The Men's Hundred 2026 Auction
Sahibzada Farhan Ignored, Haris Rauf Picked Among 14 Pakistan Players Shortlisted For The Men's Hundred 2026 Auction

Sreejita Sen
Sreejita Sen
Last updated: March 2, 2026
13 min read

The Hundred 2026 auction will take place on the second week of March.

Sahibzada Farhan Ignored, Haris Rauf Picked Among 14 Pakistan Players Shortlisted For The Men's Hundred 2026 Auction

The Hundred 2026 is all set to host its first-ever auction on March 11 and 12 in London’s Piccadilly Lights. The Men’s Hundred 2026 auction will take place on the subsequent day, followed by the Women’s Hundred 2026 auction.

Initially, a total of 710 players had registered their names for The Hundred’s maiden auction. But the list has been cut short. It currently features 243 men’s players who are set to go under the hammer in The Hundred 2026 auction. Notably, all eight franchises of the league can buy up to 14 players across their men’s and women’s squads.

The total salary cap for the men’s teams in The Hundred 2026 auction will be £2.05 million. All the sides have made four pre-auction signings, and £950,000 has already been deducted. Moreover, franchises will now be able to sign four overseas players, which has been increased from the previous limit of three.

ALSO READ:

Pakistan Players Shortlisted for Men’s Hundred 2026 Auction

Earlier, reports had emerged that the teams with Indian owners are likely to shadow ban the Pakistan players in The Hundred 2026 Auction due to the rising political conflicts between the neighbouring countries. The four franchises with Indian ownership in the league are – MI London (formerly Oval Invincibles), Sunrisers Leeds (formerly Northern Superchargers), Manchester Super Giants (formerly Manchester Originals), and Southern Brave.

However, 14 Pakistan players have made it to the newly released final list of The Men’s Hundred 2026 Auction. Interestingly, Haris Rauf, who was not selected in Pakistan’s squad for the ICC Men’s T20 World Cup 2026, is part of the 10 marquee players of the auction set. The others on that elite list are – Jonny Bairstow, Adil Rashid, James Vince, Jordan Cox, Joe Root, Aiden Markram, David Miller, Sunil Narine, and Daryl Mitchell.

The Pakistani speedster recently had a stellar outing in Australia’s Big Bash League. He finished as the leading wicket-taker of the tournament, snaring 20 scalps in 11 appearances for the Melbourne Stars. On the other hand, Pakistan’s star performer of the ongoing T20 World Cup 2026, Sahibzada Farhan, has failed to feature in the shortlisted chart. He is currently the highest run-getter of the 20-over championship, scoring 383 runs in seven fixtures, including two hundreds and as many fifty-plus knocks.

Full List of Pakistan Players in Men’s Hundred 2026 Auction

Haris Rauf, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Tariq, Saim Ayub, Abrar Ahmed, Mohammad Nawaz, Naseem Shah, Mohammad Amir, Zaman Khan, Usama Mir, Imad Wasim, Akif Javed, and Salman Mirza.

Full List of Players in Men’s Hundred 2026 Auction

For more updates, follow CricXtasy on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.

Group Name Primary Role [Style] Reserve Price Country / PCC
Marquee Players – DomesticJonny BairstowWicketkeeper [RHB]£100,000 (₹1.05 Cr)Yorkshire
Marquee Players – DomesticAdil RashidBowler [RLS]£100,000 (₹1.05 Cr)Yorkshire
Marquee Players – DomesticJames VinceBatter [RHB]£100,000 (₹1.05 Cr)Hampshire
Marquee Players – DomesticJordan CoxWicketkeeper [RHB]£75,000 (₹78.75 Lakh)Essex
Marquee Players – DomesticJoe RootBatter [RHB]£75,000 (₹78.75 Lakh)Yorkshire
Marquee Players – InternationalAiden MarkramBatter [RHB]£100,000 (₹1.05 Cr)South Africa
Marquee Players – InternationalDavid MillerBatter [LHB]£100,000 (₹1.05 Cr)South Africa
Marquee Players – InternationalSunil NarineAll-Rounder [ROS]£100,000 (₹1.05 Cr)West Indies
Marquee Players – InternationalHaris RaufBowler [RF]£100,000 (₹1.05 Cr)Pakistan
Marquee Players – InternationalDaryl MitchellBatter [RHB]£75,000 (₹78.75 Lakh)New Zealand
Tier 1 – BattersFinn AllenBatter [RHB]£100,000 (₹1.05 Cr)New Zealand
Tier 1 – BattersQuinton De KockWicketkeeper [LHB]£100,000 (₹1.05 Cr)South Africa
Tier 1 – BattersRyan RickeltonWicketkeeper [LHB]£100,000 (₹1.05 Cr)South Africa
Tier 1 – BattersTim SeifertWicketkeeper [RHB]£100,000 (₹1.05 Cr)New Zealand
Tier 1 – BattersZak CrawleyBatter [RHB]£31,000 (₹32.55 Lakh)Kent
Tier 1 – Fast BowlersShaheen AfridiBowler [LF]£100,000 (₹1.05 Cr)Pakistan
Tier 1 – Fast BowlersJoshua TongueBowler [RF]£75,000 (₹78.75 Lakh)Nottinghamshire
Tier 1 – Fast BowlersLuke WoodBowler [LF]£75,000 (₹78.75 Lakh)Lancashire
Tier 1 – Fast BowlersSonny BakerBowler [RF]£50,000 (₹52.50 Lakh)Hampshire
Tier 1 – Fast BowlersSaqib MahmoodBowler [RF]£50,000 (₹52.50 Lakh)Lancashire
Tier 1 – All-roundersTom CurranAll-Rounder [RF]£100,000 (₹1.05 Cr)Surrey
Tier 1 – All-roundersShadab KhanAll-Rounder [RLS]£100,000 (₹1.05 Cr)Pakistan
Tier 1 – All-roundersAzmatullah OmarzaiAll-Rounder [RF]£100,000 (₹1.05 Cr)Afghanistan
Tier 1 – All-roundersDavid WilleyAll-Rounder [LF]£100,000 (₹1.05 Cr)Northamptonshire
Tier 1 – All-roundersGus AtkinsonAll-Rounder [RF]£50,000 (₹52.50 Lakh)Surrey
Tier 1 – Spin BowlersAkeal HoseinBowler [SLA]£100,000 (₹1.05 Cr)West Indies
Tier 1 – Spin BowlersAllah GhazanfarBowler [ROS]£75,000 (₹78.75 Lakh)Afghanistan
Tier 1 – Spin BowlersRishad HossainBowler [RLS]£75,000 (₹78.75 Lakh)Bangladesh
Tier 1 – Spin BowlersUsman TariqBowler [ROS]£100,000 (₹1.05 Cr)Pakistan
Tier 1 – Spin BowlersJafer ChohanBowler [RLS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Yorkshire
Tier 2 – BattersTom Kohler-CadmoreWicketkeeper [RHB]£75,000 (₹78.75 Lakh)Somerset
Tier 2 – BattersJoe ClarkeWicketkeeper [RHB]£50,000 (₹52.50 Lakh)Nottinghamshire
Tier 2 – BattersLeus du PlooyBatter [LHB]£50,000 (₹52.50 Lakh)Middlesex
Tier 2 – BattersTom AbellBatter [RHB]£31,000 (₹32.55 Lakh)Somerset
Tier 2 – BattersWill SmeedBatter [RHB]£31,000 (₹32.55 Lakh)Somerset
Tier 2 – Fast BowlersTrent BoultBowler [LF]£100,000 (₹1.05 Cr)New Zealand
Tier 2 – Fast BowlersChris JordanBowler [RF]£100,000 (₹1.05 Cr)Surrey
Tier 2 – Fast BowlersDavid PayneBowler [LF]£75,000 (₹78.75 Lakh)Gloucestershire
Tier 2 – Fast BowlersOlly StoneBowler [RM]£50,000 (₹52.50 Lakh)Nottinghamshire
Tier 2 – Fast BowlersMatthew PottsBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Durham
Tier 2 – All-roundersSaim AyubAll-Rounder [ROS]£100,000 (₹1.05 Cr)Pakistan
Tier 2 – All-roundersJames ColesAll-Rounder [SLA]£75,000 (₹78.75 Lakh)Sussex
Tier 2 – All-roundersDaniel LawrenceAll-Rounder [ROS]£75,000 (₹78.75 Lakh)Surrey
Tier 2 – All-roundersBen DwarshuisAll-Rounder [LF]£50,000 (₹52.50 Lakh)Australia
Tier 2 – All-roundersLewis GregoryAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Somerset
Tier 2 – Spin BowlersAbrar AhmedBowler [RLS]£75,000 (₹78.75 Lakh)Pakistan
Tier 2 – Spin BowlersKehav MaharajBowler [SLA]£50,000 (₹52.50 Lakh)South Africa
Tier 2 – Spin BowlersNathan SowterBowler [RLS]£50,000 (₹52.50 Lakh)Durham
Tier 2 – Spin BowlersMason CraneBowler [RLS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Glamorgan
Tier 2 – Spin BowlersTom HartleyAll-Rounder [SLA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Lancashire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersFaf du PlessisBatter [RHB]£100,000 (₹1.05 Cr)South Africa
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersWanindu HasarangaAll-Rounder [ROS]£100,000 (₹1.05 Cr)Sri Lanka
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMuhammad NawazAll-Rounder [SLA]£100,000 (₹1.05 Cr)Pakistan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMujeeb Ur RahmanBowler [ROS]£100,000 (₹1.05 Cr)Afghanistan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMustafizur RahmanBowler [LF]£100,000 (₹1.05 Cr)Bangladesh
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersSikandar RazaAll-Rounder [ROS]£100,000 (₹1.05 Cr)Zimbabwe
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersSherfane RutherfordBatter [RM]£100,000 (₹1.05 Cr)West Indies
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersNaseem ShahBowler [RF]£100,000 (₹1.05 Cr)Pakistan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMuhammad AmirBowler [LF]£75,000 (₹78.75 Lakh)Pakistan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersFazalhaq FarooqiBowler [LF]£75,000 (₹78.75 Lakh)Afghanistan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersLockie FergusonBowler [RF]£75,000 (₹78.75 Lakh)New Zealand
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMatt HenryBowler [RF]£75,000 (₹78.75 Lakh)New Zealand
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersZaman KhanBowler [RF]£75,000 (₹78.75 Lakh)Pakistan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersTymal MillsBowler [LF]£75,000 (₹78.75 Lakh)Sussex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersAnrich NortjeBowler [RF]£75,000 (₹78.75 Lakh)South Africa
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersWilliam O’RourkeBowler [RF]£75,000 (₹78.75 Lakh)New Zealand
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersDasun ShanakaAll-Rounder [RM]£75,000 (₹78.75 Lakh)Sri Lanka
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMatthew ShortBatter [ROS]£75,000 (₹78.75 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersPeter SiddleBowler [RF]£50,000 (₹52.50 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersXavier BartlettBowler [RF]£50,000 (₹52.50 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJason BehrendorffBowler [LF]£50,000 (₹52.50 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMichael BracewellAll-Rounder [ROS]£50,000 (₹52.50 Lakh)New Zealand
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersNandre BurgerBowler [LF]£50,000 (₹52.50 Lakh)South Africa
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMark ChapmanBatter [SLA]£75,000 (₹78.75 Lakh)New Zealand
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersGerald CoetzeeBowler [RF]£50,000 (₹52.50 Lakh)South Africa
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersLaurie EvansWicketkeeper [RHB]£50,000 (₹52.50 Lakh)Surrey
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersAaron HardieAll-Rounder [RM]£75,000 (₹78.75 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBenjamin HowellAll-Rounder [NA]£50,000 (₹52.50 Lakh)Nottinghamshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersSpencer JohnsonBowler [LF]£50,000 (₹52.50 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersHassan KhanAll-Rounder [SLA]£50,000 (₹52.50 Lakh)USA
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersDawid MalanBatter [SLA]£50,000 (₹52.50 Lakh)Gloucestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersEhsan MalingaBowler [RF]£50,000 (₹52.50 Lakh)Sri Lanka
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersRiley MeredithBowler [RF]£50,000 (₹52.50 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersAdam MilneBowler [RF]£50,000 (₹52.50 Lakh)New Zealand
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersUsama MirAll-Rounder [RLS]£50,000 (₹52.50 Lakh)Pakistan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersThomas MooresWicketkeeper [NA]£50,000 (₹52.50 Lakh)Nottinghamshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersGudakesh MotieBowler [SLA]£50,000 (₹52.50 Lakh)West Indies
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersDaniel MousleyAll-Rounder [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Warwickshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersTawanda MuyeyeBatter [ROS]£50,000 (₹52.50 Lakh)Kent
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersLungi NgidiBowler [RF]£50,000 (₹52.50 Lakh)South Africa
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMatthew RenshawAll-Rounder [ROS]£50,000 (₹52.50 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersWaqar SalamkheilBowler [LWS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Afghanistan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersTabraiz ShamsiBowler [LWS]£50,000 (₹52.50 Lakh)South Africa
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersAshton TurnerAll-Rounder [ROS]£50,000 (₹52.50 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJohn TurnerBowler [RF]£50,000 (₹52.50 Lakh)Hampshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersImad WasimAll-Rounder [SLA]£50,000 (₹52.50 Lakh)Pakistan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersChris WoodBowler [LF]£50,000 (₹52.50 Lakh)Hampshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersDaniel WorrallBowler [RF]£50,000 (₹52.50 Lakh)Surrey
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersColin AckermannAll-Rounder [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Durham
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersAshton AgarBowler [SLA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersQais AhmadBowler [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Afghanistan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersFarhan AhmedBowler [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Nottinghamshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersZaman AkhterBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Essex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersTobias AlbertWicketkeeper [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Hampshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersRalphie AlbertAll-Rounder [SLA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Surrey
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersKasey AldridgeAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Durham
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersTazeem AliBatter [RLS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Warwickshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersTom AlsopWicketkeeper [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Sussex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersTom AspinwallBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Lancashire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersOttneil BaartmanBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)South Africa
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJake BallBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Somerset
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersEdward BarnardAll-Rounder [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Warwickshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersDaniel Bell-DrummondBatter [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Kent
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersChristopher BenjaminWicketkeeper [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Kent
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersLuc BenkensteinAll-Rounder [RLS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Essex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersDominic BessBowler [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Yorkshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersSam BillingsWicketkeeper [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Kent
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMatthew BreetzkeBatter [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)South Africa
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersDanny BriggsBowler [SLA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Sussex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersEthan BrookesAll-Rounder [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Worcestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersPatrick BrownBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Derbyshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersSolomon BudingerBatter [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Leicestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersKiran CarlsonBatter [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Glamorgan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJack CarsonAll-Rounder [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Sussex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersHilton CartwrightAll-Rounder [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersZak ChappellBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Derbyshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBen CharlesworthAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Gloucestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersNikhil ChaudharyAll-Rounder [RLS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersGraham ClarkWicketkeeper [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Durham
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJordan ClarkAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Surrey
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersTom ClarkBatter [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Sussex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersSam CookBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Essex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMatthew CritchleyAll-Rounder [RLS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Essex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersHenry CrocombeBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Sussex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersScott CurrieAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Hampshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBradley CurrieBowler [LFM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Sussex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersAlex DaviesWicketkeeper [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Warwickshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMarchant De LangeBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Gloucestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBas de LeedeBatter [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)N/A
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersSean DicksonBatter [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Glamorgan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersAneurin DonaldWicketkeeper [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Derbyshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersDaniel DouthwaiteAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Glamorgan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJack EdwardsAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersStephen EskinaziWicketkeeper [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Leicestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersCaleb FalconerAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Middlesex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBinura FernandoBowler [LFM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Sri Lanka
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMatthew FisherBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Surrey
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersRocky FlintoffBatter [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Lancashire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersDian ForresterAll-Rounder [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)South Africa
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJames FullerAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Hampshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersGeorge GartonAll-Rounder [LF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Warwickshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersEmilio GayBatter [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Durham
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBenedict GeddesBatter [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Middlesex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersRichard GleesonBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Warwickshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersZafar GoharAll-Rounder [SLA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Middlesex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersLewis GoldsworthyAll-Rounder [SLA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Somerset
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersAlex GreenBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Leicestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBen GreenAll-Rounder [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Leicestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersArab GulBowler [RLS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Afghanistan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersSam HainBatter [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Warwickshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMiles HammondBatter [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Gloucestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersCalvin HarrisonAll-Rounder [RLS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Northamptonshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJoe HawkinsBowler [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Derbyshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJack HaynesBatter [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Nottinghamshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersTom HelmBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Middlesex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJordan HermannBatter [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)South Africa
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersRyan HigginsAll-Rounder [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Middlesex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMax HoldenBatter [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Middlesex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersIan HollandAll-Rounder [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Leicestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersLuke HollmanAll-Rounder [RLS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Middlesex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersAdam HoseBatter [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Worcestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersFynn Hudson-PrenticeAll-Rounder [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Sussex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJoshua Owen HullBowler [LFM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Leicestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMatthew HurstWicketkeeper [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Lancashire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersEdward JackBowler [LF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Hampshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBevon JacobsBatter [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)New Zealand
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersAkif JavedBowler [LF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Pakistan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersKeaton JenningsBatter [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Lancashire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersEvan JonesAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)South Africa
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBen KellawayAll-Rounder [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Glamorgan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersLouis KimberAll-Rounder [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Northamptonshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersFred KlaassenBowler [LF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Kent
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersSandeep LamichhaneBowler [RLS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Other
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersTom LammonbyAll-Rounder [LFM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Somerset
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersTom LawesAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Surrey
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersEdward LeonardBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Glamorgan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersGeorge LindeAll-Rounder [SLA]£31,000 (₹32.55 Lakh)South Africa
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersWill LuxtonBatter [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Yorkshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersWayne MadsenBatter [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Derbyshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBen MayesBowler [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Hampshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersFreddie McCannAll-Rounder [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Nottinghamshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBen McDermottWicketkeeper [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBen McKinneyBatter [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Durham
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBrandon McMullenBatter [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Scotland
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJames MintoBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Durham
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersSalman MirzaBowler [LF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Pakistan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersIsaac MohammedBatter [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Worcestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMatthew MontgomeryBatter [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Derbyshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersHarry MooreAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Derbyshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJoe MooresWicketkeeper [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Lancashire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersGeorge MunseyBatter [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Nottinghamshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBlessing MuzarabaniBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Zimbabwe
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJimmy NeeshamAll-Rounder [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)New Zealand
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersRichard NgaravaBowler [LF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Zimbabwe
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersCraig OvertonAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Somerset
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersCallum ParkinsonBowler [SLA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Durham
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMatthew ParkinsonBowler [RLS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Kent
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersLiam Patterson-WhiteAll-Rounder [SLA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Nottinghamshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersDillon PenningtonBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Nottinghamshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMichael PepperWicketkeeper [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Essex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersOllie PopeWicketkeeper [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Surrey
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMigael PretoriusBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)South Africa
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersLhuan-dre PretoriusWicketkeeper [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)South Africa
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBen RaineAll-Rounder [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Durham
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMatty RevisAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Yorkshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJames RewWicketkeeper [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Somerset
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersThomas RewWicketkeeper [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Somerset
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersOliver Edward RobinsonBowler [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Sussex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersOllie RobinsonWicketkeeper [NA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Durham
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersTim RobinsonBatter [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)New Zealand
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJason RoyBatter [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Surrey
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBen SandersonBowler [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Northamptonshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersLiam ScottAll-Rounder [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersGeorge ScrimshawBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Northamptonshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJoshua ShawBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Somerset
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersArav ShettyAll-Rounder [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Lancashire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMitch StanleyBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Lancashire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersOllie SykesBatter [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Surrey
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersKhuzaima Bin TanveerAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)UAE
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJack TaylorAll-Rounder [RLS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Gloucestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMatthew TaylorBowler [LF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Gloucestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersTom TaylorAll-Rounder [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Worcestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJordan ThompsonAll-Rounder [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Warwickshire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersReece TopleyBowler [LF]£31,000 (₹32.55 Lakh)Surrey
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersLiam TrevaskisAll-Rounder [SLA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Leicestershire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersAsa TribeBatter [ROS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Glamorgan
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersPaul Van MeekerenBowler [RF]£31,000 (₹32.55 Lakh)N/A
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersPaul WalterAll-Rounder [LFM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Essex
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersMark WattBowler [SLA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Scotland
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersBeau WebsterAll-Rounder [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersLuke WellsAll-Rounder [RLS]£31,000 (₹32.55 Lakh)Lancashire
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersJack WildermuthAll-Rounder [RM]£31,000 (₹32.55 Lakh)Australia
Longlist – Batters / All-Rounders / BowlersSaif ZaibAll-Rounder [SLA]£31,000 (₹32.55 Lakh)Northamptonshire
