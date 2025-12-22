All You Need to Know About Vijay Hazare Trophy 2025-26 Ft Virat Kohli: Full Schedule, Squads, Venues, and Timings for VHT

Rishabh Pant will lead the Delhi team.
The domestic 50-over tournament, Vijay Hazare Trophy 2025-26, will commence on December 24. The fans are excited for this edition of the event, as it will bring back two stalwarts, Virat Kohli and Rohit Sharma, to domestic action after a long period. Here’s all you need to know about the upcoming VHT.
Last year, both the former Indian captains featured in a Ranji Trophy fixture for their respective sides, Delhi and Mumbai. While the Vijay Hazare Trophy 2025-26 will mark Kohli’s return to the tournament after 15 years, Rohit will also be back in the Mumbai outfit after featuring in the 2018 edition. However, Rishabh Pant will lead Delhi’s VHT team, while Shardul Thakur will continue to take charge of Mumbai.
After the BCCI’s mandate that all players not performing in International cricket must take part in the domestic competitions, a lot of Indian stars will be seen donning their respective State’s VHT jerseys.
A total of 38 teams, divided into four elite groups and a plate group, will lock horns in 127 league-stage matches before advancing to the knockouts. All the VHT matches will begin at 9:00 AM IST. The plate group final is scheduled to take place on January 6, while the elite group will conclude with the Vijay Hazare Trophy 2025-26 final on January 18.
Andhra Pradesh: Nitish Kumar Reddy (C), Ricky Bhui, KS Bharat (WK), Ashwin Hebbar, Shaikh Rasheed, Hemanth Reddy, SDNV Prasad, Y. Sandeep, M. Dhanush, Saurabh Kumar, B. Vinay Kumar, T. Vinay, C. H. Stephen, P. V. Satyanarayana Raju, KSN Raju, J. Saketh Ram, C. R. Gnaneshwar, and C. H. Sandeep.
Arunachal Pradesh: Kamsha Yangfo (C, WK), Neelam Obi (VC), Nabam Tempol, Ajit Kamra, Dheeraj Antin, Techi Doria, Jainath Mansingh, Penjor Mangal, Mibom Mosu, TNR Mohith, Nabam Josh, Nabam Kama, Nabam Natung, Techi Neri, ND Rakesh Kumar, Techi Sania, Suryansh Singh, Tai Magung, Techi Tiklee, and Teshi Tiku.
Assam: Sumit Ghadigaonkar (C, WK), Denish Das, Nihar Deka, Pradyun Saikia, Sibsankar Roy, Saurav Mousam Dihingia, Sarupam Purkayastha, Avinav Choudhury, Rahul Singh, Akash Sengupta, Ayushman Malakar, Muktar Hussain, Bhargab Pratim Lahkar, Ruhinandan Pegu (WK), and Abdul Ajij Kuraishi.
Baroda: Krunal Pandya (C), Priyanshu Moliya, Mitesh Patel (WK), Shivalik Sharma, Jitesh Sharma (WK), Vishnu Solanki, Aryan Chavda, Hardik Pandya, Atit Seth, Raj Limbani, Rasikh Salam, Karan Umatt, Nitya Pandya, Bhanu Pania, Amit Pasi, Mahesh Pithiya, Ninad Rathva, Shashwat Rawat, and Lakshit Toksiya.
Bengal: Abhimanyu Easwaran (C), Anustup Majumdar, Abishek Porel (WK), Sudip Gharami, Sumanta Gupta, Sumit Nag (WK), Chandrahas Dash, Shahbaz Ahmed, Karan Lal, Mohammed Shami, Akash Deep, Mukesh Kumar, Sayan Ghosh, Ravi Kumar, Aamir Gani, Vishal Bhati, and Ankit Mishra.
Bihar: Sakibul Gani (C), Vaibhav Suryavanshi (VC), Piyush Singh, Bipin Saurabh (WK), Himanshu Singh, Suraj Kashyap, Ayush Loharuka, Mangal Mahrour, Akash Raj, Kumar Rajnish, and Shabbir Khan.
Chandigarh: Manan Vohra (C), Jagjeet S Sandhu, Arslan Khan, Sandeep Sharma, Ankit Kaushik, Arjun Azad, Tushar Joshi, Taranpreet Singh, Nikhil Thakur, Hartejassvi Kapoor, Nishunk Birla, Vishu Kashyap, Hardik Choudhary, Sanyam Saini, and Rohit Dhanda.
Chhattisgarh: Ajay Mandal, Amandeep Khare (C), Anuj Tiwari, Ashutosh Singh, Ayush Pandey, Harsh Sahu (WK), Harsh Yadav, M Ravi Kiran, Mayank Verma (WK), Mayank Yadav, Aditya Sarvate, Prateek Yadav, Sanjeet Desai, Shubham Agrawal, Sourabh Majumdar, Mohit Raut, and Vikalp Tiwari.
Delhi: Rishabh Pant (C), Virat Kohli, Ayush Badoni, Arpit Rana, Yash Dhull, Sarthak Ranjan, Priyansh Arya, Tejasvi Singh Dahiya (WK), Nitish Rana, Hrithik Shokeen, Harsh Tyagi, Simarjeet Singh, Prince Yadav, Divij Mehra, Ayush Doseja, Vaibhav Kandpal, Rohan Rana, Ishant Sharma, Navdeep Saini, and Anuj Rawat (stand by WK).
Goa: Deepraj Gaonkar (C), Snehal Kauthankar (VC), Lalit Yadav, Darshan Misal, Suyash Prabhudessai, Vasuki Koushik, Arjun Tendulkar, Vikash Singh, Kashyap Bakhale, Rajashekhar Harikant, Amulya Pandrekar, Shubham Desai, Shubham Tari, Abhinav Tejrana, and Azaan Thota.
Gujarat: Aarya Desai, Saurav Chauhan, Kshitij Patel, Urvil Patel (WK), Chintan Gaja, Arzan Nagwaswalla, Harshal Patel, Ravi Bishnoi, Amit Desai, Japagnya Bhatt, Abhishek Desai, Siddharth Desai, Hemang Patel, Jaymeet Patel, Ahaan Poddar, and Vishal Jayswal.
Haryana: Ankit Kumar (C), Himanshu Rana, Ashish Siwach, Yashvardhan Dalal (WK), Yuvraj Singh, Samant Jakhar, Nishant Sindhu, Sumit Kumar, Rahul Tewatia, Parth Vats, Ishant Bhardwaj, Anshul Kamboj, Amit Rana, Anuj Thakral, Bhuwan Rohilla, and Mayank Shandilya.
Himachal Pradesh: Mridul Surroch (C), Ankush Bains (WK), Innesh Mahajan (WK), Ekant Sen, Akash Vasisht, Vaibhav Arora, Mayank Dagar, Abhishek Kumar, Amanpreet Singh, Aryaman Singh, Ayush Jamwal, Ankit Kalsi, Kushal Pal, Mukul Negi, Nitin Sharma, Pukhraj Mann, Rohit Kumar, and Vipin Sharma.
Hyderabad: Rahul Singh (C), Rahul Buddhi (VC), Tanmay Agarwal, Tanay Thyagarajan, Aman Rao, Abhirath Reddy, Nitesh Reddy, A Varun Goud, Pragnay Reddy, Prateek Reddy, Nitin Sai Yadav, Rakshann Readdi, Kartikeya Kak, Ilyaan Sathani, and Md Arfaz.
Jammu and Kashmir: Paras Dogra (C), Shubham Khajuria (VC), Qamran Iqbal, Vivrant Sharma, Yawer Hassan, Abdul Samad, Kawalpreet Singh, Rydham Sharma (WK), Abid Mushtaq, Ashwin Murugan, Sahil Lotra, Auqib Nabi, Yudhvir Singh, Sunil Kumar, and Lone Nasir Muzaffar.
Jharkhand: Ishan Kishan (C), Virat Singh, Utkarsh Singh, Kumar Kushagra (VC, WK), Robin Minz, Anukul Roy, Sharandeep Singh, Shikhar Mohan, Pankaj Kumar (wk), Bala Krishna, Mohammad Kounain Qureshi, Shubh Sharma, Amit Kumar, Manishi, Abhinav Sharan, Sushant Mishra, Vikash Singh, Saurabh Shekhar, Rajandeep Singh, and Shubham Singh.
Karnataka: Mayank Agarawal (C), Devdutt Padikkal, Karun Nair (VC), Smaran Ravichandran, KL Shrijith, Abhinav Manohar, Shreyas Gopal, V. Vyshak, Manvanth Kumar L, Shreesha S Achar, Abhilash Shetty, Sharath BR, Harshil Dharmani, Dhruv Prabhakar, KL Rahul, and Prasidh Krishna.
Kerala: Rohan Kunnummal (C), Sanju Samson (WK), Vishnu Vinod (WK), Mohammad Azharuddeen (WK), Ahammed Imran, Salman Nizar, Abhishek J. Nair, Krishna Prasad, Akhil Scaria, Abhijith Praveen V, Biju Narayanan, Ankit Sharma, Baba Aparajith, Vignesh Puthur, Nidheesh MD, Asif KM, Abhishek P. Nair, Sharafudeen NM, and Eden Apple Tom.
Madhya Pradesh: Venkatesh Iyer (C), Harsh Gawli, Himanshu Mantri (WK), Yash Dubey, Shubham Sharma, Harpreet Singh, Rishabh Chauhan, Ritik Tada, Kumar Kartikeya, Saransh Jain, Shivang Kumar, Aryan Pandey, Rahul Batham, Tripuresh Singh, Mangesh Yadav, and Madhav Tiwari.
Maharashtra: Ruturaj Gaikwad (C), Prithvi Shaw, Arshin Kulkarni, Siddhesh Veer, Ankeet Bawane, Rahul Tripathi, Saurabh Navale (WK), Vicky Ostwal, Jalaj Saxena, Ramakrishna Ghosh, Rajneesh Gurbani, Rajvardhan Hangargekar, Prashant Solanki, Nikhil Naik (wk), Pradeep Dadhe, Siddharth Mhatre, Sachin Dhas, and Satyajeet Bacchav.
Manipur: Bishworjit Konthoujam (C), Al Bashid Muhammed, Ayekpam Rakesh, Ngariyan-bam Jameson Singh, Johnson Singh, Langlonyamba Meitan Keishangbam, Khangembam Santosh, Ulenyai Khwairakpam, L Kishan Singha, Homendro Kabrambam, Kangabam Priyojit, Kishan Thokchom, Lamabam Ajay, Pheiroijam Jotin, and Karnajit Yumnam.
Meghalaya: Dippu Sangma (C), Kishan Lyngdoh, Ram Gurung (VC), Abhishek Kumar, Kush Agarwal, Arpit Bhatewara, Aryan Bora, Anish Charak, Swastic Chettri, Akash Choudhary, Riboklang Hynniewta, Jaskirat Singh Sachdeva, Arien Sangma, Larry Sangma, and Swarajeet Das.
Mizoram: Joseph Lalthankhuma (C), Codanda Ajit Karthik, KC Cariappa, Jehu Anderson (VC, WK), Naveen Gurung, Lalhriatrenga, Lalhruaizela, B Lalnunfela, Lalrempuia, Lalroluahpuia Ngente, Sahil Reza, Sahil Sharma, TC Vanlalremruata, Khiangte Vanrotlinga, and Zothanzuala.
Mumbai: Shardul Thakur (C), Rohit Sharma (two games), Hardik Tamore (WK), Ishan Mulchandani, Shams Mulani, Musheer Khan, Tanush Kotian, Angkrish Raghuvanshi, Tushar Deshpande, Sarfaraz Khan, Onkar Tarmale, Siddesh Lad, Sylvester Dsouza, Chinmay Sutarm, Sairaj Patil, Akash Anand (WK), and Suryanash Shedge.
Nagaland: Chetan Bist (WK), Joshua Ozukum, Rongsen Jonathan, Imliwati Lemtur, Ronit More, Tahmeed Rahman, Dip Borah, Hem Chetri, Nchumbemo Humtsoe, Saurav Kumar, Nagaho Chishi, Dega Nischal, Sedezhalie Rupero, Akavi Yeptho, and Yugandhar Singh.
Odisha: Biplab Samantray (C), Shantanu Mishra, Swastik Samal, Om T. Munde, Dinesh Kumar Majhi (WK), Aashirwad Swain (WK), Prayash Kumar Singh, Sambit Baral, Rajesh Mohanty (VC), Debabrata Pradhan, Soumya R Lenka, Anil Parida, Sandeep Pattanaik, Badal Biswal, Govinda Poddar, Sayed Tufayl Ahmad.
Puducherry: TBA
Punjab: Shubman Gill, Abhishek Sharma, Arshdeep Singh, Prabhsimran Singh (WK), Harnoor Pannu, Anmolpreet Singh, Uday Saharan, Naman Dhir, Salil Arora (WK), Sanvir Singh, Ramandeep Singh, Jashanpreet Singh, Gurnoor Brar, Harpreet Brar, Raghu Sharma, Krish Bhagat, Gourav Choudhary, and Sukhdeep Bajwa.
Railways: Karn Sharma (C), Ashutosh Sharma (VC), Suraj Ahuja (WK), Kush Marathe, Pratham Singh, Ravi Singh, Upendra Yadav (WK), Ansh Yadav, Raj Choudhary, Kunal Yadav, Mohammad Saif, Akash Pandey, Sahab Yuvraj Singh, Rahul Sharma, Adarsh Singh, and Zubair Ali.
Rajasthan: Manav Suthar (C), Manendra Singh, Ram Mohan Chauhan, Sumit Godara, Mahipal Lomror, Deepak Hooda, Karan Lamba, Mukul Chaudhary, Ajay Singh Kukna, Khaleel Ahmed, Aniket Choudhary (VC), Ashok Sharma, Aditya Singh Rathore, Samarpit Joshi, Akash Singh, and Rahul Chahar.
Saurashtra: Harvik Desai (WK), Tarang Gohel, Chirag Jani, Prerak Mankad, Yuvraj Chudasama, Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Ruchit Ahir, Parth Bhut, Sammar Gajjar, Ansh Gosai, Vishvaraj Jadeja, Jay Gohil, Hiten Kanbi, Pranav Karia, Hetvik Kotak, Ankur Panwar, and Parswaraj Rana.
Services: Rajat Paliwal, Vikas Hathwala, Irfan Ali, Mohit Jangra, Mohit Ahlawat, Nakul Sharma, Pulkit Narang, Nitin Yadav, Poonam Poonia, Raj Bahadur, Ravi Chauhan, Sagar Dahiya, Arjun Sharma, Amit Shukla, and Nitin Tanwar,
Sikkim: Leeyong Lepcha, Gurinder Singh, K Sai Satwik, M Kranti Kumar, Anwesh Karan Sharma, Amit Rajera, Rahul Kumar, Ankur Malik, Ashish Thapa, Aamir Iqbal Bhutia, Abhishek Kr Shah, Siddharth Prasad, Palzor Tamang, MD Saptulla, and Robin Limboo.
Tamil Nadu: N. Jagadeesan (C), B. Sai Sudharsan (VC), B. Indrajith, Pradosh Ranjan Paul, C. Andre Siddarth, M. Boopathi Vaishna Kumar, S. Mohamed Ali, S.R. Athish, R. Sai Kishore, Sachin Rathi, Gurjapneet Singh, C.V. Achyuth, G. Govinth, R. Sonu Yadav, Sunny Sandhu, and V.S. Karthick Manikandan.
Tripura: Manisankar Murasingh (C), Udiyan Bose, Rajat Dey, Sridam Paul, Vijay Shankar, Hanuma Vihari, Parvez Sultan, Rana Dutta, Ajay Sarkar, Swapnil Singh, Saurabh Das, Bikramjit Debnath, Arjun Debnath, Subham Ghosh, Saruk Hossain, Tejasvi Jaiswal, Riaz Uddin, Viki Saha, Abhijit Sarkar, Nirupam Sen, Sentu Sarkar, Arkaprabha Sinha, and Debaprasad Sinha.
Uttar Pradesh: Abhishek Goswami, Adarsh Singh, Priyam Garg, Dhruv Jurel (WK), Aryan Juyal (WK), Sameer Rizvi, Rinku Singh, Prashant Veer, Kartik Tyagi, Vipraj Nigam, Zeeshan Ansari, Aaradhya Yadav, Vaibhav Chaudhary, Kartik Yadav, Kunal Tyagi, Vineet Panwar, and Rituraj Sharma.
Uttarakhand: Kunal Chandela (C), Deepesh Nailwal, Yuvraj Chaudhary, Mayank Mishra, Agnivesh Ayachi, Akash Madhwal, Jagadeesha Suchith, Aarav Mahajan, Avneesh Sudha, Devendra Singh Bora, Shashwat Dangwal, Harshit Paliwal, Jagmohan Nagarkoti, Naveen Kumar Singh, Nikhil Harsh, Saurabh Rawat, Sanskar Rawat, and Aanjaneya Suryavanshi.
Vidarbha: Harsh Dubey (C), Yash Thakur, Atharva Taide, Dhruv Shorey, Aman Mokhade, Yash Rathod, Shivam Deshmukh (WK), Akshay Wadkar, Nachiket Bhute, Darshan Nalkande, R. Samarth, Parth Rekhade, Dipesh Parwani, Praful Hinge, Shubham Dubey, and Ganesh Bhosle.
|DATE
|MATCH
|VENUE
|December 24
|Arunachal Pradesh vs Bihar
|Ranchi
|December 24
|Manipur vs Nagaland
|Ranchi
|December 24
|Meghalaya vs Mizoram
|Ranchi
|December 26
|Bihar vs Manipur
|Ranchi
|December 26
|Meghalaya vs Nagaland
|Ranchi
|December 26
|Arunachal Pradesh vs Mizoram
|Ranchi
|December 29
|Bihar vs Meghalaya
|Ranchi
|December 29
|Arunachal Pradesh vs Manipur
|Ranchi
|December 29
|Mizoram vs Nagaland
|Ranchi
|December 31
|Bihar vs Nagaland
|Ranchi
|December 31
|Manipur vs Mizoram
|Ranchi
|December 31
|Arunachal Pradesh vs Meghalaya
|Ranchi
|January 3, 2026
|Bihar vs Mizoram
|Ranchi
|January 3
|Manipur vs Meghalaya
|Ranchi
|January 3
|Arunachal Pradesh vs Nagaland
|Ranchi
|January 6
|TBA vs TBA, Final
|Ranchi
|DATE
|MATCH
|VENUE
|GROUP
|December 24
|Puducherry vs Tamil Nadu
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 24
|Madhya Pradesh vs Rajasthan
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 24
|Jharkhand vs Karnataka
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 24
|Kerala vs Tripura
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 24
|Chandigarh vs Jammu and Kashmir
|Rajkot
|Elite Group B
|December 24
|Assam vs Baroda
|Saurashtra
|Elite Group B
|December 24
|Hyderabad vs Uttar Pradesh
|Rajkot
|Elite Group B
|December 24
|Bengal vs Vidarbha
|Rajkot
|Elite Group B
|December 24
|Mumbai vs Sikkim
|Jaipur
|Elite Group C
|December 24
|Himachal Pradesh vs Uttarakhand
|Jaipur
|Elite Group C
|December 24
|Chhattisgarh vs Goa
|Jaipur
|Elite Group C
|December 24
|Maharashtra vs Punjab
|Jaipur
|Elite Group C
|December 24
|Odisha vs Saurashtra
|Alur
|Elite Group D
|December 24
|Haryana vs Railways
|Alur
|Elite Group D
|December 24
|Andhra Pradesh vs Delhi
|Bengaluru
|Elite Group D
|December 24
|Gujarat vs Services
|Alur
|Elite Group D
|December 26
|Madhya Pradesh vs Tamil Nadu
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 26
|Jharkhand vs Rajasthan
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 26
|Puducherry vs Tripura
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 26
|Karnataka vs Kerala
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 26
|Assam vs Jammu and Kashmir
|Rajkot
|Elite Group B
|December 26
|Baroda vs Bengal
|Saurashtra
|Elite Group B
|December 26
|Hyderabad vs Vidarbha
|Rajkot
|Elite Group B
|December 26
|Chandigarh vs Uttar Pradesh
|Rajkot
|Elite Group B
|December 26
|Maharashtra vs Sikkim
|Jaipur
|Elite Group C
|December 26
|Goa vs Himachal Pradesh
|Jaipur
|Elite Group C
|December 26
|Mumbai vs Uttarakhand
|Jaipur
|Elite Group C
|December 26
|Chhattisgarh vs Punjab
|Jaipur
|Elite Group C
|December 26
|Haryana vs Saurashtra
|Alur
|Elite Group D
|December 26
|Andhra Pradesh vs Railways
|Alur
|Elite Group D
|December 26
|Odisha vs Services
|Alur
|Elite Group D
|December 26
|Delhi vs Gujarat
|Bengaluru
|Elite Group D
|December 29
|Karnataka vs Tamil Nadu
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 29
|Rajasthan vs Tripura
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 29
|Jharkhand vs Puducherry
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 29
|Kerala vs Madhya Pradesh
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 29
|Jammu and Kashmir vs Vidarbha
|Rajkot
|Elite Group B
|December 29
|Baroda vs Uttar Pradesh
|Rajkot
|Elite Group B
|December 29
|Assam vs Hyderabad
|Saurashtra
|Elite Group B
|December 29
|Bengal vs Chandigarh
|Rajkot
|Elite Group B
|December 29
|Goa vs Sikkim
|Jaipur
|Elite Group C
|December 29
|Himachal Pradesh vs Maharashtra
|Jaipur
|Elite Group C
|December 29
|Punjab vs Uttarakhand
|Jaipur
|Elite Group C
|December 29
|Chhattisgarh vs Mumbai
|Jaipur
|Elite Group C
|December 29
|Delhi vs Saurashtra
|Alur
|Elite Group D
|December 29
|Railways vs Services
|Alur
|Elite Group D
|December 29
|Andhra Pradesh vs Odisha
|Alur
|Elite Group D
|December 29
|Gujarat vs Haryana
|Bengaluru
|Elite Group D
|December 31
|Jharkhand vs Tamil Nadu
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 31
|Kerala vs Rajasthan
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 31
|Karnataka vs Puducherry
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 31
|Madhya Pradesh vs Tripura
|Ahmedabad
|Elite Group A
|December 31
|Bengal vs Jammu and Kashmir
|Rajkot
|Elite Group B
|December 31
|Baroda vs Hyderabad
|Rajkot
|Elite Group B
|December 31
|Assam vs Uttar Pradesh
|Rajkot
|Elite Group B
|December 31
|Chandigarh vs Vidarbha
|Saurashtra
|Elite Group B
|December 31
|Chhattisgarh vs Sikkim
|Jaipur
|Elite Group C
|December 31
|Himachal Pradesh vs Punjab
|Jaipur
|Elite Group C
|December 31
|Goa vs Mumbai
|Jaipur
|Elite Group C
|December 31
|Maharashtra vs Uttarakhand
|Jaipur
|Elite Group C
|December 31
|Andhra Pradesh vs Saurashtra
|Bengaluru
|Elite Group D
|December 31
|Gujarat vs Railways
|Alur
|Elite Group D
|December 31
|Delhi vs Odisha
|Alur
|Elite Group D
|December 31
|Haryana vs Services
|Alur
|Elite Group D
|January 3, 2026
|Rajasthan vs Tamil Nadu
|Ahmedabad
|Elite Group A
|January 3
|Jharkhand vs Kerala
|Ahmedabad
|Elite Group A
|January 3
|Madhya Pradesh vs Puducherry
|Ahmedabad
|Elite Group A
|January 3
|Karnataka vs Tripura
|Ahmedabad
|Elite Group A
|January 3
|Jammu and Kashmir vs Uttar Pradesh
|Saurashtra
|Elite Group B
|January 3
|Baroda vs Vidarbha
|Rajkot
|Elite Group B
|January 3
|Chandigarh vs Hyderabad
|Rajkot
|Elite Group B
|January 3
|Assam vs Bengal
|Rajkot
|Elite Group B
|January 3
|Punjab vs Sikkim
|Jaipur
|Elite Group C
|January 3
|Chhattisgarh vs Himachal Pradesh
|Jaipur
|Elite Group C
|January 3
|Goa vs Uttarakhand
|Jaipur
|Elite Group C
|January 3
|Maharashtra vs Mumbai
|Jaipur
|Elite Group C
|January 3
|Railways vs Saurashtra
|Alur
|Elite Group D
|January 3
|Andhra Pradesh vs Gujarat
|Alur
|Elite Group D
|January 3
|Haryana vs Odisha
|Alur
|Elite Group D
|January 3
|Delhi vs Services
|Bengaluru
|Elite Group D
|January 6
|Tamil Nadu vs Tripura
|Ahmedabad
|Elite Group A
|January 6
|Karnataka vs Rajasthan
|Ahmedabad
|Elite Group A
|January 6
|Jharkhand vs Madhya Pradesh
|Ahmedabad
|Elite Group A
|January 6
|Kerala vs Puducherry
|Ahmedabad
|Elite Group A
|January 6
|Baroda vs Jammu and Kashmir
|Rajkot
|Elite Group B
|January 6
|Bengal vs Hyderabad
|Rajkot
|Elite Group B
|January 6
|Uttar Pradesh vs Vidarbha
|Saurashtra
|Elite Group B
|January 6
|Assam vs Chandigarh
|Rajkot
|Elite Group B
|January 6
|Sikkim vs Uttarakhand
|Jaipur
|Elite Group C
|January 6
|Himachal Pradesh vs Mumbai
|Jaipur
|Elite Group C
|January 6
|Goa vs Punjab
|Jaipur
|Elite Group C
|January 6
|Chhattisgarh vs Maharashtra
|Jaipur
|Elite Group C
|January 6
|Saurashtra vs Services
|Alur
|Elite Group D
|January 6
|Delhi vs Railways
|Alur
|Elite Group D
|January 6
|Andhra Pradesh vs Haryana
|Alur
|Elite Group D
|January 6
|Gujarat vs Odisha
|Bengaluru
|Elite Group D
|January 8
|Kerala vs Tamil Nadu
|Ahmedabad
|Elite Group A
|January 8
|Puducherry vs Rajasthan
|Ahmedabad
|Elite Group A
|January 8
|Jharkhand vs Tripura
|Ahmedabad
|Elite Group A
|January 8
|Karnataka vs Madhya Pradesh
|Ahmedabad
|Elite Group A
|January 8
|Hyderabad vs Jammu and Kashmir
|Saurashtra
|Elite Group B
|January 8
|Baroda vs Chandigarh
|Rajkot
|Elite Group B
|January 8
|Bengal vs Uttar Pradesh
|Rajkot
|Elite Group B
|January 8
|Assam vs Vidarbha
|Rajkot
|Elite Group B
|January 8
|Himachal Pradesh vs Sikkim
|Jaipur
|Elite Group C
|January 8
|Goa vs Maharashtra
|Jaipur
|Elite Group C
|January 8
|Chhattisgarh vs Uttarakhand
|Jaipur
|Elite Group C
|January 8
|Mumbai vs Punjab
|Jaipur
|Elite Group C
|January 8
|Gujarat vs Saurashtra
|Alur
|Elite Group D
|January 8
|Odisha vs Railways
|Alur
|Elite Group D
|January 8
|Andhra Pradesh vs Services
|Alur
|Elite Group D
|January 8
|Delhi vs Haryana
|Bengaluru
|Elite Group D
|January 12
|TBA vs TBA, 1st Quarter-Final
|Bengaluru
|–
|January 12
|TBA vs TBA, 2nd Quarter-Final
|Bengaluru
|–
|January 13
|TBA vs TBA, 3rd Quarter-Final
|Bengaluru
|–
|January 13
|TBA vs TBA, 4th Quarter-Final
|Bengaluru
|–
|January 15
|TBA vs TBA, 1st Semi-Final
|Bengaluru
|–
|January 16
|TBA vs TBA, 2nd Semi-Final
|Bengaluru
|–
|January 18
|TBA vs TBA, Final
|Bengaluru
|–
