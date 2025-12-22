News
IPL
Indian Cricket Team
Women's World Cup 2025
International Cricket
Women’s Premier League (WPL)
Features
Opinion Analysis
Watch
Interviews
Social Reactions
Contact
Privacy Policy
Cookie Policy
News
IPL
Indian Cricket Team
More
news

All You Need to Know About Vijay Hazare Trophy 2025-26 Ft Virat Kohli: Full Schedule, Squads, Venues, and Timings for VHT

Sreejita Sen
Sreejita Sen
Last updated: December 22, 2025
13 min read

Rishabh Pant will lead the Delhi team.

The domestic 50-over tournament, Vijay Hazare Trophy 2025-26, will commence on December 24. The fans are excited for this edition of the event, as it will bring back two stalwarts, Virat Kohli and Rohit Sharma, to domestic action after a long period. Here’s all you need to know about the upcoming VHT.

Last year, both the former Indian captains featured in a Ranji Trophy fixture for their respective sides, Delhi and Mumbai. While the Vijay Hazare Trophy 2025-26 will mark Kohli’s return to the tournament after 15 years, Rohit will also be back in the Mumbai outfit after featuring in the 2018 edition. However, Rishabh Pant will lead Delhi’s VHT team, while Shardul Thakur will continue to take charge of Mumbai.

After the BCCI’s mandate that all players not performing in International cricket must take part in the domestic competitions, a lot of Indian stars will be seen donning their respective State’s VHT jerseys.

A total of 38 teams, divided into four elite groups and a plate group, will lock horns in 127 league-stage matches before advancing to the knockouts. All the VHT matches will begin at 9:00 AM IST. The plate group final is scheduled to take place on January 6, while the elite group will conclude with the Vijay Hazare Trophy 2025-26 final on January 18.

Vijay Hazare Trophy 2025-26: All Squads

Andhra Pradesh: Nitish Kumar Reddy (C), Ricky Bhui, KS Bharat (WK), Ashwin Hebbar, Shaikh Rasheed, Hemanth Reddy, SDNV Prasad, Y. Sandeep, M. Dhanush, Saurabh Kumar, B. Vinay Kumar, T. Vinay, C. H. Stephen, P. V. Satyanarayana Raju, KSN Raju, J. Saketh Ram, C. R. Gnaneshwar, and C. H. Sandeep.

Arunachal Pradesh: Kamsha Yangfo (C, WK), Neelam Obi (VC), Nabam Tempol, Ajit Kamra, Dheeraj Antin, Techi Doria, Jainath Mansingh, Penjor Mangal, Mibom Mosu, TNR Mohith, Nabam Josh, Nabam Kama, Nabam Natung, Techi Neri, ND Rakesh Kumar, Techi Sania, Suryansh Singh, Tai Magung, Techi Tiklee, and Teshi Tiku.

Assam: Sumit Ghadigaonkar (C, WK), Denish Das, Nihar Deka, Pradyun Saikia, Sibsankar Roy, Saurav Mousam Dihingia, Sarupam Purkayastha, Avinav Choudhury, Rahul Singh, Akash Sengupta, Ayushman Malakar, Muktar Hussain, Bhargab Pratim Lahkar, Ruhinandan Pegu (WK), and Abdul Ajij Kuraishi.

Baroda: Krunal Pandya (C), Priyanshu Moliya, Mitesh Patel (WK), Shivalik Sharma, Jitesh Sharma (WK), Vishnu Solanki, Aryan Chavda, Hardik Pandya, Atit Seth, Raj Limbani, Rasikh Salam, Karan Umatt, Nitya Pandya, Bhanu Pania, Amit Pasi, Mahesh Pithiya, Ninad Rathva, Shashwat Rawat, and Lakshit Toksiya.

Bengal: Abhimanyu Easwaran (C), Anustup Majumdar, Abishek Porel (WK), Sudip Gharami, Sumanta Gupta, Sumit Nag (WK), Chandrahas Dash, Shahbaz Ahmed, Karan Lal, Mohammed Shami, Akash Deep, Mukesh Kumar, Sayan Ghosh, Ravi Kumar, Aamir Gani, Vishal Bhati, and Ankit Mishra.

Bihar: Sakibul Gani (C), Vaibhav Suryavanshi (VC), Piyush Singh, Bipin Saurabh (WK), Himanshu Singh, Suraj Kashyap, Ayush Loharuka, Mangal Mahrour, Akash Raj, Kumar Rajnish, and Shabbir Khan.

Chandigarh: Manan Vohra (C), Jagjeet S Sandhu, Arslan Khan, Sandeep Sharma, Ankit Kaushik, Arjun Azad, Tushar Joshi, Taranpreet Singh, Nikhil Thakur, Hartejassvi Kapoor, Nishunk Birla, Vishu Kashyap, Hardik Choudhary, Sanyam Saini, and Rohit Dhanda.

Chhattisgarh: Ajay Mandal, Amandeep Khare (C), Anuj Tiwari, Ashutosh Singh, Ayush Pandey, Harsh Sahu (WK), Harsh Yadav, M Ravi Kiran, Mayank Verma (WK), Mayank Yadav, Aditya Sarvate, Prateek Yadav, Sanjeet Desai, Shubham Agrawal, Sourabh Majumdar, Mohit Raut, and Vikalp Tiwari.

Delhi: Rishabh Pant (C), Virat Kohli, Ayush Badoni, Arpit Rana, Yash Dhull, Sarthak Ranjan, Priyansh Arya, Tejasvi Singh Dahiya (WK), Nitish Rana, Hrithik Shokeen, Harsh Tyagi, Simarjeet Singh, Prince Yadav, Divij Mehra, Ayush Doseja, Vaibhav Kandpal, Rohan Rana, Ishant Sharma, Navdeep Saini, and Anuj Rawat (stand by WK).

Goa: Deepraj Gaonkar (C), Snehal Kauthankar (VC), Lalit Yadav, Darshan Misal, Suyash Prabhudessai, Vasuki Koushik, Arjun Tendulkar, Vikash Singh, Kashyap Bakhale, Rajashekhar Harikant, Amulya Pandrekar, Shubham Desai, Shubham Tari, Abhinav Tejrana, and Azaan Thota.

Gujarat: Aarya Desai, Saurav Chauhan, Kshitij Patel, Urvil Patel (WK), Chintan Gaja, Arzan Nagwaswalla, Harshal Patel, Ravi Bishnoi, Amit Desai, Japagnya Bhatt, Abhishek Desai, Siddharth Desai, Hemang Patel, Jaymeet Patel, Ahaan Poddar, and Vishal Jayswal.

Haryana: Ankit Kumar (C), Himanshu Rana, Ashish Siwach, Yashvardhan Dalal (WK), Yuvraj Singh, Samant Jakhar, Nishant Sindhu, Sumit Kumar, Rahul Tewatia, Parth Vats, Ishant Bhardwaj, Anshul Kamboj, Amit Rana, Anuj Thakral, Bhuwan Rohilla, and Mayank Shandilya.

Himachal Pradesh: Mridul Surroch (C), Ankush Bains (WK), Innesh Mahajan (WK), Ekant Sen, Akash Vasisht, Vaibhav Arora, Mayank Dagar, Abhishek Kumar, Amanpreet Singh, Aryaman Singh, Ayush Jamwal, Ankit Kalsi, Kushal Pal, Mukul Negi, Nitin Sharma, Pukhraj Mann, Rohit Kumar, and Vipin Sharma.

Hyderabad: Rahul Singh (C), Rahul Buddhi (VC), Tanmay Agarwal, Tanay Thyagarajan, Aman Rao, Abhirath Reddy, Nitesh Reddy, A Varun Goud, Pragnay Reddy, Prateek Reddy, Nitin Sai Yadav, Rakshann Readdi, Kartikeya Kak, Ilyaan Sathani, and Md Arfaz.

Jammu and Kashmir: Paras Dogra (C), Shubham Khajuria (VC), Qamran Iqbal, Vivrant Sharma, Yawer Hassan, Abdul Samad, Kawalpreet Singh, Rydham Sharma (WK), Abid Mushtaq, Ashwin Murugan, Sahil Lotra, Auqib Nabi, Yudhvir Singh, Sunil Kumar, and Lone Nasir Muzaffar.

Jharkhand: Ishan Kishan (C), Virat Singh, Utkarsh Singh, Kumar Kushagra (VC, WK), Robin Minz, Anukul Roy, Sharandeep Singh, Shikhar Mohan, Pankaj Kumar (wk), Bala Krishna, Mohammad Kounain Qureshi, Shubh Sharma, Amit Kumar, Manishi, Abhinav Sharan, Sushant Mishra, Vikash Singh, Saurabh Shekhar, Rajandeep Singh, and Shubham Singh.

Karnataka: Mayank Agarawal (C), Devdutt Padikkal, Karun Nair (VC), Smaran Ravichandran, KL Shrijith, Abhinav Manohar, Shreyas Gopal, V. Vyshak, Manvanth Kumar L, Shreesha S Achar, Abhilash Shetty, Sharath BR, Harshil Dharmani, Dhruv Prabhakar, KL Rahul, and Prasidh Krishna.

Kerala: Rohan Kunnummal (C), Sanju Samson (WK), Vishnu Vinod (WK), Mohammad Azharuddeen (WK), Ahammed Imran, Salman Nizar, Abhishek J. Nair, Krishna Prasad, Akhil Scaria, Abhijith Praveen V, Biju Narayanan, Ankit Sharma, Baba Aparajith, Vignesh Puthur, Nidheesh MD, Asif KM, Abhishek P. Nair, Sharafudeen NM, and Eden Apple Tom.

Madhya Pradesh: Venkatesh Iyer (C), Harsh Gawli, Himanshu Mantri (WK), Yash Dubey, Shubham Sharma, Harpreet Singh, Rishabh Chauhan, Ritik Tada, Kumar Kartikeya, Saransh Jain, Shivang Kumar, Aryan Pandey, Rahul Batham, Tripuresh Singh, Mangesh Yadav, and Madhav Tiwari.

Maharashtra: Ruturaj Gaikwad (C), Prithvi Shaw, Arshin Kulkarni, Siddhesh Veer, Ankeet Bawane, Rahul Tripathi, Saurabh Navale (WK), Vicky Ostwal, Jalaj Saxena, Ramakrishna Ghosh, Rajneesh Gurbani, Rajvardhan Hangargekar, Prashant Solanki, Nikhil Naik (wk), Pradeep Dadhe, Siddharth Mhatre, Sachin Dhas, and Satyajeet Bacchav.

Manipur: Bishworjit Konthoujam (C), Al Bashid Muhammed, Ayekpam Rakesh, Ngariyan-bam Jameson Singh, Johnson Singh, Langlonyamba Meitan Keishangbam, Khangembam Santosh, Ulenyai Khwairakpam, L Kishan Singha, Homendro Kabrambam, Kangabam Priyojit, Kishan Thokchom, Lamabam Ajay, Pheiroijam Jotin, and Karnajit Yumnam.

Meghalaya: Dippu Sangma (C), Kishan Lyngdoh, Ram Gurung (VC), Abhishek Kumar, Kush Agarwal, Arpit Bhatewara, Aryan Bora, Anish Charak, Swastic Chettri, Akash Choudhary, Riboklang Hynniewta, Jaskirat Singh Sachdeva, Arien Sangma, Larry Sangma, and Swarajeet Das.

Mizoram: Joseph Lalthankhuma (C), Codanda Ajit Karthik, KC Cariappa, Jehu Anderson (VC, WK), Naveen Gurung, Lalhriatrenga, Lalhruaizela, B Lalnunfela, Lalrempuia, Lalroluahpuia Ngente, Sahil Reza, Sahil Sharma, TC Vanlalremruata, Khiangte Vanrotlinga, and Zothanzuala.

Mumbai: Shardul Thakur (C), Rohit Sharma (two games), Hardik Tamore (WK), Ishan Mulchandani, Shams Mulani, Musheer Khan, Tanush Kotian, Angkrish Raghuvanshi, Tushar Deshpande, Sarfaraz Khan, Onkar Tarmale, Siddesh Lad, Sylvester Dsouza, Chinmay Sutarm, Sairaj Patil, Akash Anand (WK), and Suryanash Shedge.

Nagaland: Chetan Bist (WK), Joshua Ozukum, Rongsen Jonathan, Imliwati Lemtur, Ronit More, Tahmeed Rahman, Dip Borah, Hem Chetri, Nchumbemo Humtsoe, Saurav Kumar, Nagaho Chishi, Dega Nischal, Sedezhalie Rupero, Akavi Yeptho, and Yugandhar Singh.

Odisha: Biplab Samantray (C), Shantanu Mishra, Swastik Samal, Om T. Munde, Dinesh Kumar Majhi (WK), Aashirwad Swain (WK), Prayash Kumar Singh, Sambit Baral, Rajesh Mohanty (VC), Debabrata Pradhan, Soumya R Lenka, Anil Parida, Sandeep Pattanaik, Badal Biswal, Govinda Poddar, Sayed Tufayl Ahmad.

Puducherry: TBA

Punjab: Shubman Gill, Abhishek Sharma, Arshdeep Singh, Prabhsimran Singh (WK), Harnoor Pannu, Anmolpreet Singh, Uday Saharan, Naman Dhir, Salil Arora (WK), Sanvir Singh, Ramandeep Singh, Jashanpreet Singh, Gurnoor Brar, Harpreet Brar, Raghu Sharma, Krish Bhagat, Gourav Choudhary, and Sukhdeep Bajwa.

Railways: Karn Sharma (C), Ashutosh Sharma (VC), Suraj Ahuja (WK), Kush Marathe, Pratham Singh, Ravi Singh, Upendra Yadav (WK), Ansh Yadav, Raj Choudhary, Kunal Yadav, Mohammad Saif, Akash Pandey, Sahab Yuvraj Singh, Rahul Sharma, Adarsh Singh, and Zubair Ali.

Rajasthan: Manav Suthar (C), Manendra Singh, Ram Mohan Chauhan, Sumit Godara, Mahipal Lomror, Deepak Hooda, Karan Lamba, Mukul Chaudhary, Ajay Singh Kukna, Khaleel Ahmed, Aniket Choudhary (VC), Ashok Sharma, Aditya Singh Rathore, Samarpit Joshi, Akash Singh, and Rahul Chahar.

Saurashtra: Harvik Desai (WK), Tarang Gohel, Chirag Jani, Prerak Mankad, Yuvraj Chudasama, Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Ruchit Ahir, Parth Bhut, Sammar Gajjar, Ansh Gosai, Vishvaraj Jadeja, Jay Gohil, Hiten Kanbi, Pranav Karia, Hetvik Kotak, Ankur Panwar, and Parswaraj Rana.

Services: Rajat Paliwal, Vikas Hathwala, Irfan Ali, Mohit Jangra, Mohit Ahlawat, Nakul Sharma, Pulkit Narang, Nitin Yadav, Poonam Poonia, Raj Bahadur, Ravi Chauhan, Sagar Dahiya, Arjun Sharma, Amit Shukla, and Nitin Tanwar,

Sikkim: Leeyong Lepcha, Gurinder Singh, K Sai Satwik, M Kranti Kumar, Anwesh Karan Sharma, Amit Rajera, Rahul Kumar, Ankur Malik, Ashish Thapa, Aamir Iqbal Bhutia, Abhishek Kr Shah, Siddharth Prasad, Palzor Tamang, MD Saptulla, and Robin Limboo.

Tamil Nadu: N. Jagadeesan (C), B. Sai Sudharsan (VC), B. Indrajith, Pradosh Ranjan Paul, C. Andre Siddarth, M. Boopathi Vaishna Kumar, S. Mohamed Ali, S.R. Athish, R. Sai Kishore, Sachin Rathi, Gurjapneet Singh, C.V. Achyuth, G. Govinth, R. Sonu Yadav, Sunny Sandhu, and V.S. Karthick Manikandan.

Tripura: Manisankar Murasingh (C), Udiyan Bose, Rajat Dey, Sridam Paul, Vijay Shankar, Hanuma Vihari, Parvez Sultan, Rana Dutta, Ajay Sarkar, Swapnil Singh, Saurabh Das, Bikramjit Debnath, Arjun Debnath, Subham Ghosh, Saruk Hossain, Tejasvi Jaiswal, Riaz Uddin, Viki Saha, Abhijit Sarkar, Nirupam Sen, Sentu Sarkar, Arkaprabha Sinha, and Debaprasad Sinha.

Uttar Pradesh: Abhishek Goswami, Adarsh Singh, Priyam Garg, Dhruv Jurel (WK), Aryan Juyal (WK), Sameer Rizvi, Rinku Singh, Prashant Veer, Kartik Tyagi, Vipraj Nigam, Zeeshan Ansari, Aaradhya Yadav, Vaibhav Chaudhary, Kartik Yadav, Kunal Tyagi, Vineet Panwar, and Rituraj Sharma.

Uttarakhand: Kunal Chandela (C), Deepesh Nailwal, Yuvraj Chaudhary, Mayank Mishra, Agnivesh Ayachi, Akash Madhwal, Jagadeesha Suchith, Aarav Mahajan, Avneesh Sudha, Devendra Singh Bora, Shashwat Dangwal, Harshit Paliwal, Jagmohan Nagarkoti, Naveen Kumar Singh, Nikhil Harsh, Saurabh Rawat, Sanskar Rawat, and Aanjaneya Suryavanshi.

Vidarbha: Harsh Dubey (C), Yash Thakur, Atharva Taide, Dhruv Shorey, Aman Mokhade, Yash Rathod, Shivam Deshmukh (WK), Akshay Wadkar, Nachiket Bhute, Darshan Nalkande, R. Samarth, Parth Rekhade, Dipesh Parwani, Praful Hinge, Shubham Dubey, and Ganesh Bhosle.

ALSO READ:

Vijay Hazare Trophy 2025-26: Full Schedule

VHT 2025-26 Plate Group Schedule

DATEMATCHVENUE
December 24Arunachal Pradesh vs BiharRanchi
December 24Manipur vs NagalandRanchi
December 24Meghalaya vs MizoramRanchi
December 26Bihar vs ManipurRanchi
December 26Meghalaya vs NagalandRanchi
December 26Arunachal Pradesh vs MizoramRanchi
December 29Bihar vs MeghalayaRanchi
December 29Arunachal Pradesh vs ManipurRanchi
December 29Mizoram vs NagalandRanchi
December 31Bihar vs NagalandRanchi
December 31Manipur vs MizoramRanchi
December 31Arunachal Pradesh vs MeghalayaRanchi
January 3, 2026 Bihar vs Mizoram Ranchi
January 3Manipur vs MeghalayaRanchi
January 3Arunachal Pradesh vs NagalandRanchi
January 6TBA vs TBA, FinalRanchi

VHT 2025-26: Elite Group Schedule

DATEMATCHVENUEGROUP
December 24Puducherry vs Tamil NaduAhmedabadElite Group A
December 24Madhya Pradesh vs Rajasthan AhmedabadElite Group A
December 24Jharkhand vs KarnatakaAhmedabadElite Group A
December 24Kerala vs TripuraAhmedabadElite Group A
December 24Chandigarh vs Jammu and KashmirRajkotElite Group B
December 24Assam vs BarodaSaurashtraElite Group B
December 24Hyderabad vs Uttar PradeshRajkotElite Group B
December 24Bengal vs VidarbhaRajkotElite Group B
December 24Mumbai vs SikkimJaipurElite Group C
December 24Himachal Pradesh vs UttarakhandJaipurElite Group C
December 24Chhattisgarh vs GoaJaipurElite Group C
December 24Maharashtra vs PunjabJaipurElite Group C
December 24Odisha vs SaurashtraAlurElite Group D
December 24Haryana vs RailwaysAlurElite Group D
December 24Andhra Pradesh vs DelhiBengaluruElite Group D
December 24Gujarat vs ServicesAlurElite Group D
December 26Madhya Pradesh vs Tamil Nadu AhmedabadElite Group A
December 26Jharkhand vs Rajasthan AhmedabadElite Group A
December 26Puducherry vs TripuraAhmedabadElite Group A
December 26Karnataka vs KeralaAhmedabadElite Group A
December 26Assam vs Jammu and KashmirRajkotElite Group B
December 26Baroda vs BengalSaurashtraElite Group B
December 26Hyderabad vs VidarbhaRajkotElite Group B
December 26Chandigarh vs Uttar PradeshRajkotElite Group B
December 26Maharashtra vs SikkimJaipurElite Group C
December 26Goa vs Himachal PradeshJaipurElite Group C
December 26Mumbai vs Uttarakhand JaipurElite Group C
December 26Chhattisgarh vs PunjabJaipurElite Group C
December 26Haryana vs SaurashtraAlurElite Group D
December 26Andhra Pradesh vs RailwaysAlurElite Group D
December 26Odisha vs ServicesAlurElite Group D
December 26Delhi vs GujaratBengaluruElite Group D
December 29Karnataka vs Tamil Nadu AhmedabadElite Group A
December 29Rajasthan vs TripuraAhmedabadElite Group A
December 29Jharkhand vs PuducherryAhmedabadElite Group A
December 29Kerala vs Madhya PradeshAhmedabadElite Group A
December 29Jammu and Kashmir vs Vidarbha RajkotElite Group B
December 29Baroda vs Uttar PradeshRajkotElite Group B
December 29Assam vs HyderabadSaurashtraElite Group B
December 29Bengal vs ChandigarhRajkotElite Group B
December 29Goa vs SikkimJaipurElite Group C
December 29Himachal Pradesh vs MaharashtraJaipurElite Group C
December 29Punjab vs UttarakhandJaipurElite Group C
December 29Chhattisgarh vs MumbaiJaipurElite Group C
December 29Delhi vs SaurashtraAlurElite Group D
December 29Railways vs ServicesAlurElite Group D
December 29Andhra Pradesh vs OdishaAlurElite Group D
December 29Gujarat vs HaryanaBengaluruElite Group D
December 31Jharkhand vs Tamil NaduAhmedabadElite Group A
December 31Kerala vs RajasthanAhmedabadElite Group A
December 31Karnataka vs PuducherryAhmedabadElite Group A
December 31Madhya Pradesh vs TripuraAhmedabadElite Group A
December 31Bengal vs Jammu and Kashmir RajkotElite Group B
December 31Baroda vs HyderabadRajkotElite Group B
December 31Assam vs Uttar PradeshRajkotElite Group B
December 31Chandigarh vs VidarbhaSaurashtraElite Group B
December 31Chhattisgarh vs SikkimJaipurElite Group C
December 31Himachal Pradesh vs PunjabJaipurElite Group C
December 31Goa vs MumbaiJaipurElite Group C
December 31Maharashtra vs UttarakhandJaipurElite Group C
December 31Andhra Pradesh vs SaurashtraBengaluruElite Group D
December 31Gujarat vs Railways AlurElite Group D
December 31Delhi vs Odisha AlurElite Group D
December 31Haryana vs Services AlurElite Group D
January 3, 2026Rajasthan vs Tamil Nadu AhmedabadElite Group A
January 3Jharkhand vs KeralaAhmedabadElite Group A
January 3Madhya Pradesh vs PuducherryAhmedabadElite Group A
January 3Karnataka vs TripuraAhmedabadElite Group A
January 3Jammu and Kashmir vs Uttar PradeshSaurashtraElite Group B
January 3Baroda vs Vidarbha RajkotElite Group B
January 3Chandigarh vs HyderabadRajkotElite Group B
January 3Assam vs BengalRajkotElite Group B
January 3Punjab vs SikkimJaipurElite Group C
January 3Chhattisgarh vs Himachal PradeshJaipurElite Group C
January 3Goa vs Uttarakhand JaipurElite Group C
January 3Maharashtra vs MumbaiJaipurElite Group C
January 3Railways vs SaurashtraAlurElite Group D
January 3Andhra Pradesh vs Gujarat AlurElite Group D
January 3Haryana vs OdishaAlurElite Group D
January 3Delhi vs ServicesBengaluruElite Group D
January 6Tamil Nadu vs TripuraAhmedabadElite Group A
January 6Karnataka vs RajasthanAhmedabadElite Group A
January 6Jharkhand vs Madhya PradeshAhmedabadElite Group A
January 6Kerala vs PuducherryAhmedabadElite Group A
January 6Baroda vs Jammu and KashmirRajkotElite Group B
January 6Bengal vs HyderabadRajkotElite Group B
January 6Uttar Pradesh vs VidarbhaSaurashtraElite Group B
January 6Assam vs ChandigarhRajkotElite Group B
January 6Sikkim vs UttarakhandJaipurElite Group C
January 6Himachal Pradesh vs MumbaiJaipurElite Group C
January 6Goa vs PunjabJaipurElite Group C
January 6Chhattisgarh vs MaharashtraJaipurElite Group C
January 6Saurashtra vs ServicesAlurElite Group D
January 6Delhi vs RailwaysAlurElite Group D
January 6Andhra Pradesh vs HaryanaAlurElite Group D
January 6Gujarat vs OdishaBengaluruElite Group D
January 8Kerala vs Tamil Nadu AhmedabadElite Group A
January 8Puducherry vs RajasthanAhmedabadElite Group A
January 8Jharkhand vs TripuraAhmedabadElite Group A
January 8Karnataka vs Madhya PradeshAhmedabadElite Group A
January 8Hyderabad vs Jammu and KashmirSaurashtraElite Group B
January 8Baroda vs ChandigarhRajkotElite Group B
January 8Bengal vs Uttar PradeshRajkotElite Group B
January 8Assam vs VidarbhaRajkotElite Group B
January 8Himachal Pradesh vs Sikkim JaipurElite Group C
January 8Goa vs MaharashtraJaipurElite Group C
January 8Chhattisgarh vs UttarakhandJaipurElite Group C
January 8Mumbai vs PunjabJaipurElite Group C
January 8Gujarat vs SaurashtraAlurElite Group D
January 8Odisha vs RailwaysAlurElite Group D
January 8Andhra Pradesh vs ServicesAlurElite Group D
January 8Delhi vs HaryanaBengaluruElite Group D
January 12TBA vs TBA, 1st Quarter-FinalBengaluru
January 12TBA vs TBA, 2nd Quarter-FinalBengaluru
January 13TBA vs TBA, 3rd Quarter-FinalBengaluru
January 13TBA vs TBA, 4th Quarter-FinalBengaluru
January 15TBA vs TBA, 1st Semi-FinalBengaluru
January 16TBA vs TBA, 2nd Semi-FinalBengaluru
January 18TBA vs TBA, FinalBengaluru

For more updates, follow CricXtasy on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.

News
IPL
Indian Cricket Team
Women's World Cup 2025
International Cricket
Women’s Premier League (WPL)
Features
Watch
Interviews
Social Reactions
Contact
Privacy Policy
Cookie Policy
COPYRIGHT © 2025 - CricXtasy.