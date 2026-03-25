News
IPL
Indian Cricket Team
Women's World Cup 2025
International Cricket
Women’s Premier League (WPL)
Features
Opinion Analysis
Watch
Interviews
Social Reactions
Contact
Privacy Policy
Cookie Policy
News
IPL
Indian Cricket Team
More
All You Need to Know About PSL 2026 Full Squads, Schedule, Venues, and Timings for Pakistan Super League
pakistan-cricket

All You Need to Know About PSL 2026: Full Squads, Schedule, Venues, and Timings for Pakistan Super League

Sagar Paul
Last updated: March 25, 2026
4 min read
The Pakistan Super League (PSL) 2026 season will begin on March 26 at Gaddafi Stadium in Lahore. The opening match will be played between Lahore Qalandars and Hyderabad Housten Kingsmen.

All matches this season will be played in closed doors due to rising tensions in the Middle East.

Matches in the tournament will be played at two venues only: Lahore and Karachi.

The eight teams taking part in the PSL 2026 are Hyderabad Kingsmen, Islamabad United, Karachi Kings, Lahore Qalandars, Multan Sultans, Peshawar Zalmi, Quetta Gladiators, and Rawalpindi Pindiz.

Hyderabad Kingsmen and Rawalpindi Pindiz are the two new teams added to the tournament.

The PSL 2026 auction was held on February 11, where all the teams finalised their squads.

Each team will play 10 league matches, and the top four teams will qualify for the playoffs. The knockout stage will include Qualifier 1, Eliminator, and Qualifier 2, with the final of PSL 2026 scheduled on May 3 at Gaddafi Stadium in Lahore.

PSL 2026 Squads

Hyderabad Houston Kingsmen

Saim Ayub, Mansur Usman, Usman Khan (wk), Riley Meredith, Maaz Sadaqat, Kusal Perera (wk), Irfan Khan Niazi, Mohammad Ali, Akif Javed, Hasan Khan, Shan Masood, Ottneil Baartman, Mohammad Nawaz, Asif Mehmood, Hunain Shah, Rizwan Mehmood, Mohammad Tayyab Arif.

Islamabad United

Faheem Ashraf, Shadab Khan (c), Mark Chapman, Devon Conway (wk), Mohammad Wasim Jr, Imad Wasim, Max Bryant, Sahibzada Farhan, Haider Ali, Andries Gous (wk), Salman Irshad, Mehran Mumtaz, Shamar Joseph, Rachin Ravindra, Mohammad Nawaz, Mir Hamza, Sameen Gul, Dipendra Singh Airee.

Karachi Kings

David Warner, Moeen Ali, Shan Masood, Hasan Ali, Adam Zampa, Khushdil Shah, Abbas Afridi, Mir Hamza, Johnson Charles, Mohammad Waseem, Ihsanullah, Shahid Aziz, Khuzaima Bin Tanveer, M. Hamza Sohail, Saad Baig, Aaqib Ilyas, Rizwanullah.

Lahore Qalandars

Fakhar Zaman, Haris Rauf, Mustafizur Rahman, Shaheen Shah Afridi (c), Usama Mir, Sikandar Raza, Zaman Khan, Abdullah Shafique, Hussain Talat, Danish Aziz, Mohammad Naeem, Mohammad Farooq, Rishad Hossain, Asif Afridi, Tayyab Tahir.

Multan Sultans

Steve Smith, Mohammad Nawaz, Sahibzada Farhan (wk), Ashton Turner, Salman Mirza, Peter Siddle, Josh Philippe, Ahmed Daniyal, Tabraiz Shamsi, Momin Qamar, Saad Masood, Shan Masood, Jahanzeb Sultan, Lachlan Shaw, Delano Potgieter, Mohammad Waqas Afzar.

Peshawar Zalmi

Babar Azam (c), Aaron Hardie, Sufyan Muqeem, Michael Bracewell, Kusal Mendis, James Vince, Abdul Samad, Khurram Shahzad, Mohammad Haris (wk), Ali Raza, Aamir Jamal, Iftikhar Ahmed, Abdul Subhan, Khushdil Shah, Mohammad Haris, Maaz Sadaqat, Mirza Tahir Baig, Kashif Ali.

Quetta Gladiators

Abrar Ahmed, Khawaja Nafay (wk), Spencer Johnson, Usman Tariq, Rilee Rossouw, Tom Curran, Hasan Nawaz, Arafat Minhas, Faizan Akram, Ben McDermott, Saud Shakeel, Khanzada, Bismillah Khan (wk), Sajid Khan, Mohammad Hasnain, Waqar Salamkheil, Sean Abbott, Bevon Jacobs.

Rawalpindi

Naseem Shah, Daryl Mitchell, Mohammad Rizwan (wk), Mohammad Amir, Sam Billings (wk), Rishad Hossain, Asif Afridi, Zaman Khan, Laurie Evans, Amad Butt, Abdullah Shafique, Kamran Ghulam, Yasir Khan, Dan Forrester, Fawad Ali, M. Amir Khan, Shahzaib Khan.

PSL 2026 Schedule

Date Match Venue IST
Mar 26Lahore Qalandars vs Hyderabad KingsmenLahore7:30 PM
Mar 27Quetta Gladiators vs Karachi KingsLahore7:30 PM
Mar 28Peshawar Zalmi vs Rawalpindi PindizLahore3:00 PM
Mar 28Multan Sultans vs Islamabad UnitedLahore7:30 PM
Mar 29Quetta Gladiators vs Hyderabad KingsmenLahore3:00 PM
Mar 29Lahore Qalandars vs Karachi KingsLahore7:30 PM
Mar 31Islamabad United vs Peshawar ZalmiLahore7:30 PM
Apr 1Multan Sultans vs Hyderabad KingsmenLahore7:30 PM
Apr 2Quetta Gladiators vs Islamabad UnitedLahore3:00 PM
Apr 2Rawalpindi Pindiz vs Karachi KingsLahore7:30 PM
Apr 3Lahore Qalandars vs Multan SultansLahore7:30 PM
Apr 4Rawalpindi Pindiz vs Islamabad UnitedLahore7:30 PM
Apr 5Quetta Gladiators vs Multan SultansLahore7:30 PM
Apr 6Multan Sultans vs Rawalpindi PindizLahore7:30 PM
Apr 8Hyderabad Kingsmen vs Peshawar ZalmiKarachi7:30 PM
Apr 9Lahore Qalandars vs Islamabad UnitedKarachi3:00 PM
Apr 9Karachi Kings vs Peshawar ZalmiKarachi7:30 PM
Apr 10Quetta Gladiators vs Rawalpindi PindizKarachi7:30 PM
Apr 11Peshawar Zalmi vs Lahore QalandarsKarachi3:00 PM
Apr 11Karachi Kings vs Hyderabad KingsmenKarachi7:30 PM
Apr 12Hyderabad Kingsmen vs Islamabad UnitedKarachi7:30 PM
Apr 13Peshawar Zalmi vs Multan SultansKarachi7:30 PM
Apr 15Peshawar Zalmi vs Quetta GladiatorsKarachi7:30 PM
Apr 16Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi PindizKarachi3:00 PM
Apr 16Karachi Kings vs Islamabad UnitedKarachi7:30 PM
Apr 17Lahore Qalandars vs Quetta GladiatorsKarachi7:30 PM
Apr 18Lahore Qalandars vs Rawalpindi PindizKarachi7:30 PM
Apr 19Karachi Kings vs Multan SultansLahore3:00 PM
Apr 19Peshawar Zalmi vs Quetta GladiatorsKarachi7:30 PM
Apr 21Lahore Qalandars vs Quetta GladiatorsLahore3:00 PM
Apr 21Rawalpindi Pindiz vs Multan SultansKarachi7:30 PM
Apr 22Karachi Kings vs Peshawar ZalmiLahore3:00 PM
Apr 22Hyderabad Kingsmen vs Multan SultansKarachi7:30 PM
Apr 23Rawalpindi Pindiz vs Islamabad UnitedKarachi3:00 PM
Apr 23Lahore Qalandars vs Karachi KingsLahore7:30 PM
Apr 24Hyderabad Kingsmen vs Islamabad UnitedKarachi7:30 PM
Apr 25Quetta Gladiators vs Karachi KingsLahore3:00 PM
Apr 25Lahore Qalandars vs Peshawar ZalmiLahore7:30 PM
Apr 26Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi PindizKarachi3:00 PM
Apr 26Islamabad United vs Multan SultansKarachi7:30 PM
Apr 28Qualifier 1Karachi7:30 PM
Apr 29Eliminator 1Lahore7:30 PM
May 1Eliminator 2Lahore7:30 PM
May 3FinalLahore7:30 PM

For more updates, follow CricXtasy on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.

News
IPL
Indian Cricket Team
Women's World Cup 2025
International Cricket
Women’s Premier League (WPL)
Features
Watch
Interviews
Social Reactions
Contact
Privacy Policy
Cookie Policy
COPYRIGHT © 2026 - CricXtasy.