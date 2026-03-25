All You Need to Know About PSL 2026: Full Squads, Schedule, Venues, and Timings for Pakistan Super League

The Pakistan Super League (PSL) 2026 season will begin on March 26 at Gaddafi Stadium in Lahore. The opening match will be played between Lahore Qalandars and Hyderabad Housten Kingsmen.
All matches this season will be played in closed doors due to rising tensions in the Middle East.
Matches in the tournament will be played at two venues only: Lahore and Karachi.
The eight teams taking part in the PSL 2026 are Hyderabad Kingsmen, Islamabad United, Karachi Kings, Lahore Qalandars, Multan Sultans, Peshawar Zalmi, Quetta Gladiators, and Rawalpindi Pindiz.
Hyderabad Kingsmen and Rawalpindi Pindiz are the two new teams added to the tournament.
The PSL 2026 auction was held on February 11, where all the teams finalised their squads.
Each team will play 10 league matches, and the top four teams will qualify for the playoffs. The knockout stage will include Qualifier 1, Eliminator, and Qualifier 2, with the final of PSL 2026 scheduled on May 3 at Gaddafi Stadium in Lahore.
Saim Ayub, Mansur Usman, Usman Khan (wk), Riley Meredith, Maaz Sadaqat, Kusal Perera (wk), Irfan Khan Niazi, Mohammad Ali, Akif Javed, Hasan Khan, Shan Masood, Ottneil Baartman, Mohammad Nawaz, Asif Mehmood, Hunain Shah, Rizwan Mehmood, Mohammad Tayyab Arif.
Faheem Ashraf, Shadab Khan (c), Mark Chapman, Devon Conway (wk), Mohammad Wasim Jr, Imad Wasim, Max Bryant, Sahibzada Farhan, Haider Ali, Andries Gous (wk), Salman Irshad, Mehran Mumtaz, Shamar Joseph, Rachin Ravindra, Mohammad Nawaz, Mir Hamza, Sameen Gul, Dipendra Singh Airee.
David Warner, Moeen Ali, Shan Masood, Hasan Ali, Adam Zampa, Khushdil Shah, Abbas Afridi, Mir Hamza, Johnson Charles, Mohammad Waseem, Ihsanullah, Shahid Aziz, Khuzaima Bin Tanveer, M. Hamza Sohail, Saad Baig, Aaqib Ilyas, Rizwanullah.
Fakhar Zaman, Haris Rauf, Mustafizur Rahman, Shaheen Shah Afridi (c), Usama Mir, Sikandar Raza, Zaman Khan, Abdullah Shafique, Hussain Talat, Danish Aziz, Mohammad Naeem, Mohammad Farooq, Rishad Hossain, Asif Afridi, Tayyab Tahir.
Steve Smith, Mohammad Nawaz, Sahibzada Farhan (wk), Ashton Turner, Salman Mirza, Peter Siddle, Josh Philippe, Ahmed Daniyal, Tabraiz Shamsi, Momin Qamar, Saad Masood, Shan Masood, Jahanzeb Sultan, Lachlan Shaw, Delano Potgieter, Mohammad Waqas Afzar.
Babar Azam (c), Aaron Hardie, Sufyan Muqeem, Michael Bracewell, Kusal Mendis, James Vince, Abdul Samad, Khurram Shahzad, Mohammad Haris (wk), Ali Raza, Aamir Jamal, Iftikhar Ahmed, Abdul Subhan, Khushdil Shah, Mohammad Haris, Maaz Sadaqat, Mirza Tahir Baig, Kashif Ali.
Abrar Ahmed, Khawaja Nafay (wk), Spencer Johnson, Usman Tariq, Rilee Rossouw, Tom Curran, Hasan Nawaz, Arafat Minhas, Faizan Akram, Ben McDermott, Saud Shakeel, Khanzada, Bismillah Khan (wk), Sajid Khan, Mohammad Hasnain, Waqar Salamkheil, Sean Abbott, Bevon Jacobs.
Naseem Shah, Daryl Mitchell, Mohammad Rizwan (wk), Mohammad Amir, Sam Billings (wk), Rishad Hossain, Asif Afridi, Zaman Khan, Laurie Evans, Amad Butt, Abdullah Shafique, Kamran Ghulam, Yasir Khan, Dan Forrester, Fawad Ali, M. Amir Khan, Shahzaib Khan.
|Date
|Match
|Venue
|IST
|Mar 26
|Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen
|Lahore
|7:30 PM
|Mar 27
|Quetta Gladiators vs Karachi Kings
|Lahore
|7:30 PM
|Mar 28
|Peshawar Zalmi vs Rawalpindi Pindiz
|Lahore
|3:00 PM
|Mar 28
|Multan Sultans vs Islamabad United
|Lahore
|7:30 PM
|Mar 29
|Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen
|Lahore
|3:00 PM
|Mar 29
|Lahore Qalandars vs Karachi Kings
|Lahore
|7:30 PM
|Mar 31
|Islamabad United vs Peshawar Zalmi
|Lahore
|7:30 PM
|Apr 1
|Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen
|Lahore
|7:30 PM
|Apr 2
|Quetta Gladiators vs Islamabad United
|Lahore
|3:00 PM
|Apr 2
|Rawalpindi Pindiz vs Karachi Kings
|Lahore
|7:30 PM
|Apr 3
|Lahore Qalandars vs Multan Sultans
|Lahore
|7:30 PM
|Apr 4
|Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United
|Lahore
|7:30 PM
|Apr 5
|Quetta Gladiators vs Multan Sultans
|Lahore
|7:30 PM
|Apr 6
|Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz
|Lahore
|7:30 PM
|Apr 8
|Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 9
|Lahore Qalandars vs Islamabad United
|Karachi
|3:00 PM
|Apr 9
|Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 10
|Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 11
|Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
|Karachi
|3:00 PM
|Apr 11
|Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 12
|Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 13
|Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 15
|Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 16
|Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
|Karachi
|3:00 PM
|Apr 16
|Karachi Kings vs Islamabad United
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 17
|Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 18
|Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 19
|Karachi Kings vs Multan Sultans
|Lahore
|3:00 PM
|Apr 19
|Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 21
|Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
|Lahore
|3:00 PM
|Apr 21
|Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 22
|Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
|Lahore
|3:00 PM
|Apr 22
|Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 23
|Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United
|Karachi
|3:00 PM
|Apr 23
|Lahore Qalandars vs Karachi Kings
|Lahore
|7:30 PM
|Apr 24
|Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 25
|Quetta Gladiators vs Karachi Kings
|Lahore
|3:00 PM
|Apr 25
|Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi
|Lahore
|7:30 PM
|Apr 26
|Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
|Karachi
|3:00 PM
|Apr 26
|Islamabad United vs Multan Sultans
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 28
|Qualifier 1
|Karachi
|7:30 PM
|Apr 29
|Eliminator 1
|Lahore
|7:30 PM
|May 1
|Eliminator 2
|Lahore
|7:30 PM
|May 3
|Final
|Lahore
|7:30 PM
