PSL 2026 Squads: Complete Player List For All Teams After Pakistan Super League Auction

The Pakistan Super League (PSL) 2026 auction wrapped up on February 11 at the Lahore Expo Centre. This auction finalised the PSL 2026 squads for an expanded season, which includes three new franchises — Hyderabad Houston Kingsmen and Sialkot Stallionz. All franchises signed a nice blend of retaining players, direct signings, and competitive bidding during the PSL 2026 auction.
Franchises kept players in the Platinum, Diamond, Gold, and Silver/Emerging categories, while players who were not retained entered the auction pool. Several prominent overseas stars, including Steve Smith, Moeen Ali, Devon Conway, Mustafizur Rahman, and Marnus Labuschagne, joined through direct signings.
The PCB set four base price ranges for bidding, and teams were finalised within the limit of 16 to 20 players. Each team must include at least two Under-23 players and three to four overseas players in every match. Player contracts will last for two seasons, with limits on retentions ahead of the 2027 mega auction.
Here’s a breakdown of the players acquired during the PSL 2026 auction, along with the confirmed rosters for the season.
|Player
|Team
|Price (PKR)
|David Warner
|Karachi Kings
|7.90 crore
|Salman Ali Agha
|Karachi Kings
|5.85 crore
|Adam Zampa
|Karachi Kings
|4.50 crore
|Azam Khan
|Karachi Kings
|3.25 crore
|Mir Hamza
|Karachi Kings
|2.40 crore
|Johnson Charles
|Karachi Kings
|2.00 crore
|Muhammad Waseem
|Karachi Kings
|1.10 crore
|Ihsanullah
|Karachi Kings
|1.05 crore
|Shahid Aziz
|Karachi Kings
|0.925 crore
|Hamza Sohail
|Karachi Kings
|0.60 crore
|Aqib Ilyas
|Karachi Kings
|0.60 crore
|Sahibzada Farhan
|Sialkot Stallionz
|5.70 crore
|Ashton Turner
|Sialkot Stallionz
|4.20 crore
|Peter Siddle
|Sialkot Stallionz
|2.50 crore
|Tabraiz Shamsi
|Sialkot Stallionz
|2.20 crore
|Josh Philippe
|Sialkot Stallionz
|2.30 crore
|Momin Qamar
|Sialkot Stallionz
|1.075 crore
|Shan Masood
|Sialkot Stallionz
|0.65 crore
|Lachlan Shaw
|Sialkot Stallionz
|0.60 crore
|Jahanzaib Sultan
|Sialkot Stallionz
|0.60 crore
|Delano Potgieter
|Sialkot Stallionz
|0.60 crore
|Faheem Ashraf
|Islamabad United
|8.50 crore
|Mark Chapman
|Islamabad United
|7.00 crore
|Mohammad Wasim Jr
|Islamabad United
|4.10 crore
|Max Bryant
|Islamabad United
|1.95 crore
|Sameer Minhas
|Islamabad United
|1.90 crore
|Imad Wasim
|Islamabad United
|2.20 crore
|Mehran Mumtaz
|Islamabad United
|1.20 crore
|Richard Gleeson
|Islamabad United
|1.10 crore
|Shamar Joseph
|Islamabad United
|1.10 crore
|Haider Ali
|Islamabad United
|1.50 crore
|Mohammad Hasnain
|Islamabad United
|0.775 crore
|Mir Hamza Sajjad
|Islamabad United
|0.70 crore
|Dipendra Singh Airee
|Islamabad United
|0.60 crore
|Sameen Gul
|Islamabad United
|0.60 crore
|Khawaja Nafay
|Quetta Gladiators
|6.50 crore
|Rilee Rossouw
|Quetta Gladiators
|5.55 crore
|Jahandad Khan
|Quetta Gladiators
|2.50 crore
|Faisal Akram
|Quetta Gladiators
|1.25 crore
|Arafat Minhas
|Quetta Gladiators
|1.10 crore
|Ben McDermott
|Quetta Gladiators
|1.10 crore
|Saud Shakeel
|Quetta Gladiators
|0.65 crore
|Waseem Akram Jr
|Quetta Gladiators
|0.775 crore
|Khan Zaib
|Quetta Gladiators
|0.60 crore
|Brett Hampton
|Quetta Gladiators
|0.60 crore
|Sam Harper
|Quetta Gladiators
|0.60 crore
|Bevon Jacobs
|Quetta Gladiators
|0.60 crore
|Saqib Khan
|Quetta Gladiators
|0.60 crore
|Bismillah Khan
|Quetta Gladiators
|0.60 crore
|Fakhar Zaman
|Lahore Qalandars
|7.95 crore
|Haris Rauf
|Lahore Qalandars
|7.60 crore
|Usama Mir
|Lahore Qalandars
|3.50 crore
|Ubaid Shah
|Lahore Qalandars
|2.70 crore
|Haseebullah Khan
|Lahore Qalandars
|1.10 crore
|Dasun Shanaka
|Lahore Qalandars
|0.75 crore
|Hussain Talat
|Lahore Qalandars
|0.775 crore
|Asif Ali
|Lahore Qalandars
|0.60 crore
|Tayyab Tahir
|Lahore Qalandars
|0.60 crore
|Parvez Hossain Emon
|Lahore Qalandars
|0.60 crore
|Mohammad Farooq
|Lahore Qalandars
|0.60 crore
|James Vince
|Peshawar Zalmi
|3.00 crore
|Michael Bracewell
|Peshawar Zalmi
|4.20 crore
|Kusal Mendis
|Peshawar Zalmi
|4.20 crore
|Khurram Shahzad
|Peshawar Zalmi
|2.70 crore
|Mohammad Haris
|Peshawar Zalmi
|2.20 crore
|Aamer Jamal
|Peshawar Zalmi
|1.90 crore
|Iftikhar Ahmed
|Peshawar Zalmi
|1.80 crore
|Abdul Subhan
|Peshawar Zalmi
|0.625 crore
|Khalid Usman
|Peshawar Zalmi
|0.60 crore
|Nahid Rana
|Peshawar Zalmi
|0.60 crore
|Riley Meredith
|Hyderabad Kingsmen
|4.20 crore
|Kusal Perera
|Hyderabad Kingsmen
|3.10 crore
|Irfan Khan Niazi
|Hyderabad Kingsmen
|2.90 crore
|Mohammad Ali
|Hyderabad Kingsmen
|2.15 crore
|Hassan Khan
|Hyderabad Kingsmen
|1.85 crore
|Ottneil Baartman
|Hyderabad Kingsmen
|1.10 crore
|Shayan Jahangir
|Hyderabad Kingsmen
|0.60 crore
|Hammad Azam
|Hyderabad Kingsmen
|0.60 crore
|Hunain Shah
|Hyderabad Kingsmen
|0.60 crore
|Sharjeel Khan
|Hyderabad Kingsmen
|0.60 crore
|Asif Mehmood
|Hyderabad Kingsmen
|0.60 crore
|Rizwan Mehmood
|Hyderabad Kingsmen
|0.60 crore
|Naseem Shah
|Rawalpindi
|8.65 crore
|Daryl Mitchell
|Rawalpindi
|8.05 crore
|Mohammad Amir
|Rawalpindi
|5.40 crore
|Rishad Hossain
|Rawalpindi
|3.00 crore
|Asif Afridi
|Rawalpindi
|2.40 crore
|Laurie Evans
|Rawalpindi
|1.10 crore
|Amad Butt
|Rawalpindi
|0.80 crore
|Abdullah Fazal
|Rawalpindi
|0.675 crore
|Kamran Ghulam
|Rawalpindi
|0.65 crore
|Mohammad Amir Khan
|Rawalpindi
|0.60 crore
Hasan Ali (retained), Abbas Afridi (retained), Khushdil Shah (retained) and Saad Baig (retained), while Moeen Ali was brought in via direct signing (direct signing). Their auction picks include David Warner (auction), Salman Ali Agha (auction), Adam Zampa (auction), Azam Khan (auction), Mir Hamza (auction), Hamza Sohail (auction), Aqib Ilyas (auction), Shahid Aziz (auction), Muhammad Waseem (auction), Johnson Charles (auction), and Ihsanullah (auction).
Mohammad Nawaz (retained), Salman Mirza (retained), Ahmed Daniyal (retained), Saad Masood (retained), Steve Smith (direct signing), Sahibzada Farhan (auction), Ashton Turner (auction), Peter Siddle (auction), Tabraiz Shamsi (auction), Josh Philippe (auction), Shan Masood (auction), Jahanzaib Sultan (auction), Lachlan Shaw (auction), Delano Potgieter (auction), and Momin Qamar (auction)
Shadab Khan (retained), Andries Gous (retained), Salman Irshad (retained), Devon Conway (direct signing), Faheem Ashraf (auction), Mohammad Wasim Jr. (auction), Mehran Mumtaz (auction), Max Bryant (auction), Mark Chapman (auction), Sameer Minhas (auction), Shamar Joseph (auction), Sameen Gul (auction), Mir Hamza Sajjad (auction), Richard Gleeson (auction), Imad Wasim (auction), Dipendra Singh Airee (auction), Mohammad Hasnain (auction), and Haider Ali (auction)
Abrar Ahmed (retained), Usman Tariq (retained), Hasan Nawaz (retained), Shamyl Hussain (retained), Spencer Johnson (direct signing), Rilee Rossouw (auction), Jahandad Khan (auction), Faisal Akram (auction), Arafat Minhas (auction), Waseem Akram Jr. (auction), Khan Zaib (auction), Brett Hampton (auction), Sam Harper (auction), Bevon Jacobs (auction), Saqib Khan (auction), Bismillah Khan (auction), Ben McDermott (auction), and Saud Shakeel (auction)
Shaheen Afridi (retained), Abdullah Shafique (retained), Sikandar Raza (retained), Muhammad Naeem (retained), Mustafizur Rahman (direct signing), Haris Rauf (auction), Fakhar Zaman (auction), Usama Mir (auction), Ubaid Shah (auction), Haseebullah Khan (auction), Mohammad Farooq (auction), Asif Ali (auction), Parvez Hossain Emon (auction), Dasun Shanaka (auction), and Tayyab Tahir (auction)
Babar Azam (retained), Sufiyan Muqeem (retained), Abdul Samad (retained), Ali Raza (retained), Aaron Hardie (direct signing), Khurram Shahzad (auction), Mohammad Haris (auction), Aamer Jamal (auction), Abdul Subhan (auction), Khalid Usman (auction), Nahid Rana (auction), Iftikhar Ahmed (auction), Kusal Mendis (auction), Michael Bracewell (auction), and James Vince (auction)
Saim Ayub (retained), Maaz Sadaqat (retained), Akif Javed (retained), Usman Khan (retained), Marnus Labuschagne (direct signing), Mohammad Ali (auction), Kusal Perera (auction), Irfan Khan Niazi (auction), Hassan Khan (auction), Ottneil Baartman (auction), Shayan Jahangir (auction), Hammad Azam (auction), Hunain Shah (auction), Riley Meredith (auction), Asif Mehmood (auction), Sharjeel Khan (auction), and Rizwan Mehmood (auction)
Mohammad Rizwan (retained), Sam Billings (retained), Zaman Khan (retained), Yasir Khan (retained), Naseem Shah (auction), Daryl Mitchell (auction), Mohammad Amir (auction), Rishad Hossain (auction), Amad Butt (auction), Abdullah Fazal (auction), Asif Afridi (auction), Laurie Evans (auction), Mohammad Amir Khan (auction), and Kamran Ghulam (auction)
