PSL 2026 Squads: Complete Player List For All Teams After Pakistan Super League Auction

The Pakistan Super League (PSL) 2026 auction wrapped up on February 11 at the Lahore Expo Centre. This auction finalised the PSL 2026 squads for an expanded season, which includes three new franchises — Hyderabad Houston Kingsmen and Sialkot Stallionz. All franchises signed a nice blend of retaining players, direct signings, and competitive bidding during the PSL 2026 auction.

Franchises kept players in the Platinum, Diamond, Gold, and Silver/Emerging categories, while players who were not retained entered the auction pool. Several prominent overseas stars, including Steve Smith, Moeen Ali, Devon Conway, Mustafizur Rahman, and Marnus Labuschagne, joined through direct signings.

The PCB set four base price ranges for bidding, and teams were finalised within the limit of 16 to 20 players. Each team must include at least two Under-23 players and three to four overseas players in every match. Player contracts will last for two seasons, with limits on retentions ahead of the 2027 mega auction.

Here’s a breakdown of the players acquired during the PSL 2026 auction, along with the confirmed rosters for the season.

All Players Bought at PSL 2026 Auction

Player Team Price (PKR) David Warner Karachi Kings 7.90 crore Salman Ali Agha Karachi Kings 5.85 crore Adam Zampa Karachi Kings 4.50 crore Azam Khan Karachi Kings 3.25 crore Mir Hamza Karachi Kings 2.40 crore Johnson Charles Karachi Kings 2.00 crore Muhammad Waseem Karachi Kings 1.10 crore Ihsanullah Karachi Kings 1.05 crore Shahid Aziz Karachi Kings 0.925 crore Hamza Sohail Karachi Kings 0.60 crore Aqib Ilyas Karachi Kings 0.60 crore Sahibzada Farhan Sialkot Stallionz 5.70 crore Ashton Turner Sialkot Stallionz 4.20 crore Peter Siddle Sialkot Stallionz 2.50 crore Tabraiz Shamsi Sialkot Stallionz 2.20 crore Josh Philippe Sialkot Stallionz 2.30 crore Momin Qamar Sialkot Stallionz 1.075 crore Shan Masood Sialkot Stallionz 0.65 crore Lachlan Shaw Sialkot Stallionz 0.60 crore Jahanzaib Sultan Sialkot Stallionz 0.60 crore Delano Potgieter Sialkot Stallionz 0.60 crore Faheem Ashraf Islamabad United 8.50 crore Mark Chapman Islamabad United 7.00 crore Mohammad Wasim Jr Islamabad United 4.10 crore Max Bryant Islamabad United 1.95 crore Sameer Minhas Islamabad United 1.90 crore Imad Wasim Islamabad United 2.20 crore Mehran Mumtaz Islamabad United 1.20 crore Richard Gleeson Islamabad United 1.10 crore Shamar Joseph Islamabad United 1.10 crore Haider Ali Islamabad United 1.50 crore Mohammad Hasnain Islamabad United 0.775 crore Mir Hamza Sajjad Islamabad United 0.70 crore Dipendra Singh Airee Islamabad United 0.60 crore Sameen Gul Islamabad United 0.60 crore Khawaja Nafay Quetta Gladiators 6.50 crore Rilee Rossouw Quetta Gladiators 5.55 crore Jahandad Khan Quetta Gladiators 2.50 crore Faisal Akram Quetta Gladiators 1.25 crore Arafat Minhas Quetta Gladiators 1.10 crore Ben McDermott Quetta Gladiators 1.10 crore Saud Shakeel Quetta Gladiators 0.65 crore Waseem Akram Jr Quetta Gladiators 0.775 crore Khan Zaib Quetta Gladiators 0.60 crore Brett Hampton Quetta Gladiators 0.60 crore Sam Harper Quetta Gladiators 0.60 crore Bevon Jacobs Quetta Gladiators 0.60 crore Saqib Khan Quetta Gladiators 0.60 crore Bismillah Khan Quetta Gladiators 0.60 crore Fakhar Zaman Lahore Qalandars 7.95 crore Haris Rauf Lahore Qalandars 7.60 crore Usama Mir Lahore Qalandars 3.50 crore Ubaid Shah Lahore Qalandars 2.70 crore Haseebullah Khan Lahore Qalandars 1.10 crore Dasun Shanaka Lahore Qalandars 0.75 crore Hussain Talat Lahore Qalandars 0.775 crore Asif Ali Lahore Qalandars 0.60 crore Tayyab Tahir Lahore Qalandars 0.60 crore Parvez Hossain Emon Lahore Qalandars 0.60 crore Mohammad Farooq Lahore Qalandars 0.60 crore James Vince Peshawar Zalmi 3.00 crore Michael Bracewell Peshawar Zalmi 4.20 crore Kusal Mendis Peshawar Zalmi 4.20 crore Khurram Shahzad Peshawar Zalmi 2.70 crore Mohammad Haris Peshawar Zalmi 2.20 crore Aamer Jamal Peshawar Zalmi 1.90 crore Iftikhar Ahmed Peshawar Zalmi 1.80 crore Abdul Subhan Peshawar Zalmi 0.625 crore Khalid Usman Peshawar Zalmi 0.60 crore Nahid Rana Peshawar Zalmi 0.60 crore Riley Meredith Hyderabad Kingsmen 4.20 crore Kusal Perera Hyderabad Kingsmen 3.10 crore Irfan Khan Niazi Hyderabad Kingsmen 2.90 crore Mohammad Ali Hyderabad Kingsmen 2.15 crore Hassan Khan Hyderabad Kingsmen 1.85 crore Ottneil Baartman Hyderabad Kingsmen 1.10 crore Shayan Jahangir Hyderabad Kingsmen 0.60 crore Hammad Azam Hyderabad Kingsmen 0.60 crore Hunain Shah Hyderabad Kingsmen 0.60 crore Sharjeel Khan Hyderabad Kingsmen 0.60 crore Asif Mehmood Hyderabad Kingsmen 0.60 crore Rizwan Mehmood Hyderabad Kingsmen 0.60 crore Naseem Shah Rawalpindi 8.65 crore Daryl Mitchell Rawalpindi 8.05 crore Mohammad Amir Rawalpindi 5.40 crore Rishad Hossain Rawalpindi 3.00 crore Asif Afridi Rawalpindi 2.40 crore Laurie Evans Rawalpindi 1.10 crore Amad Butt Rawalpindi 0.80 crore Abdullah Fazal Rawalpindi 0.675 crore Kamran Ghulam Rawalpindi 0.65 crore Mohammad Amir Khan Rawalpindi 0.60 crore

Full PSL 2026 Squads

Karachi Kings

Hasan Ali (retained), Abbas Afridi (retained), Khushdil Shah (retained) and Saad Baig (retained), while Moeen Ali was brought in via direct signing (direct signing). Their auction picks include David Warner (auction), Salman Ali Agha (auction), Adam Zampa (auction), Azam Khan (auction), Mir Hamza (auction), Hamza Sohail (auction), Aqib Ilyas (auction), Shahid Aziz (auction), Muhammad Waseem (auction), Johnson Charles (auction), and Ihsanullah (auction).

Sialkot Stallionz

Mohammad Nawaz (retained), Salman Mirza (retained), Ahmed Daniyal (retained), Saad Masood (retained), Steve Smith (direct signing), Sahibzada Farhan (auction), Ashton Turner (auction), Peter Siddle (auction), Tabraiz Shamsi (auction), Josh Philippe (auction), Shan Masood (auction), Jahanzaib Sultan (auction), Lachlan Shaw (auction), Delano Potgieter (auction), and Momin Qamar (auction)

Islamabad United

Shadab Khan (retained), Andries Gous (retained), Salman Irshad (retained), Devon Conway (direct signing), Faheem Ashraf (auction), Mohammad Wasim Jr. (auction), Mehran Mumtaz (auction), Max Bryant (auction), Mark Chapman (auction), Sameer Minhas (auction), Shamar Joseph (auction), Sameen Gul (auction), Mir Hamza Sajjad (auction), Richard Gleeson (auction), Imad Wasim (auction), Dipendra Singh Airee (auction), Mohammad Hasnain (auction), and Haider Ali (auction)

Quetta Gladiators

Abrar Ahmed (retained), Usman Tariq (retained), Hasan Nawaz (retained), Shamyl Hussain (retained), Spencer Johnson (direct signing), Rilee Rossouw (auction), Jahandad Khan (auction), Faisal Akram (auction), Arafat Minhas (auction), Waseem Akram Jr. (auction), Khan Zaib (auction), Brett Hampton (auction), Sam Harper (auction), Bevon Jacobs (auction), Saqib Khan (auction), Bismillah Khan (auction), Ben McDermott (auction), and Saud Shakeel (auction)

Lahore Qalandars

Shaheen Afridi (retained), Abdullah Shafique (retained), Sikandar Raza (retained), Muhammad Naeem (retained), Mustafizur Rahman (direct signing), Haris Rauf (auction), Fakhar Zaman (auction), Usama Mir (auction), Ubaid Shah (auction), Haseebullah Khan (auction), Mohammad Farooq (auction), Asif Ali (auction), Parvez Hossain Emon (auction), Dasun Shanaka (auction), and Tayyab Tahir (auction)

Peshawar Zalmi

Babar Azam (retained), Sufiyan Muqeem (retained), Abdul Samad (retained), Ali Raza (retained), Aaron Hardie (direct signing), Khurram Shahzad (auction), Mohammad Haris (auction), Aamer Jamal (auction), Abdul Subhan (auction), Khalid Usman (auction), Nahid Rana (auction), Iftikhar Ahmed (auction), Kusal Mendis (auction), Michael Bracewell (auction), and James Vince (auction)

Hyderabad Houston Kingsmen

Saim Ayub (retained), Maaz Sadaqat (retained), Akif Javed (retained), Usman Khan (retained), Marnus Labuschagne (direct signing), Mohammad Ali (auction), Kusal Perera (auction), Irfan Khan Niazi (auction), Hassan Khan (auction), Ottneil Baartman (auction), Shayan Jahangir (auction), Hammad Azam (auction), Hunain Shah (auction), Riley Meredith (auction), Asif Mehmood (auction), Sharjeel Khan (auction), and Rizwan Mehmood (auction)

Team Rawalpindi

Mohammad Rizwan (retained), Sam Billings (retained), Zaman Khan (retained), Yasir Khan (retained), Naseem Shah (auction), Daryl Mitchell (auction), Mohammad Amir (auction), Rishad Hossain (auction), Amad Butt (auction), Abdullah Fazal (auction), Asif Afridi (auction), Laurie Evans (auction), Mohammad Amir Khan (auction), and Kamran Ghulam (auction)

