pakistan-cricket

PSL 2026 Squads: Complete Player List For All Teams After Pakistan Super League Auction

Aditya Ighe
Aditya Ighe
Last updated: February 11, 2026
5 min read

Lahore Qalandars defeated Quetta Gladiators by six wickets to claim PSL 2025 title.

The Pakistan Super League (PSL) 2026 auction wrapped up on February 11 at the Lahore Expo Centre. This auction finalised the PSL 2026 squads for an expanded season, which includes three new franchises — Hyderabad Houston Kingsmen and Sialkot Stallionz. All franchises signed a nice blend of retaining players, direct signings, and competitive bidding during the PSL 2026 auction.

Franchises kept players in the Platinum, Diamond, Gold, and Silver/Emerging categories, while players who were not retained entered the auction pool. Several prominent overseas stars, including Steve Smith, Moeen Ali, Devon Conway, Mustafizur Rahman, and Marnus Labuschagne, joined through direct signings.

The PCB set four base price ranges for bidding, and teams were finalised within the limit of 16 to 20 players. Each team must include at least two Under-23 players and three to four overseas players in every match. Player contracts will last for two seasons, with limits on retentions ahead of the 2027 mega auction.

Here’s a breakdown of the players acquired during the PSL 2026 auction, along with the confirmed rosters for the season.

All Players Bought at PSL 2026 Auction  

PlayerTeamPrice (PKR)
David WarnerKarachi Kings7.90 crore
Salman Ali AghaKarachi Kings5.85 crore
Adam ZampaKarachi Kings4.50 crore
Azam KhanKarachi Kings3.25 crore
Mir HamzaKarachi Kings2.40 crore
Johnson CharlesKarachi Kings2.00 crore
Muhammad WaseemKarachi Kings1.10 crore
IhsanullahKarachi Kings1.05 crore
Shahid AzizKarachi Kings0.925 crore
Hamza SohailKarachi Kings0.60 crore
Aqib IlyasKarachi Kings0.60 crore
Sahibzada FarhanSialkot Stallionz5.70 crore
Ashton TurnerSialkot Stallionz4.20 crore
Peter SiddleSialkot Stallionz2.50 crore
Tabraiz ShamsiSialkot Stallionz2.20 crore
Josh PhilippeSialkot Stallionz2.30 crore
Momin QamarSialkot Stallionz1.075 crore
Shan MasoodSialkot Stallionz0.65 crore
Lachlan ShawSialkot Stallionz0.60 crore
Jahanzaib SultanSialkot Stallionz0.60 crore
Delano PotgieterSialkot Stallionz0.60 crore
Faheem AshrafIslamabad United8.50 crore
Mark ChapmanIslamabad United7.00 crore
Mohammad Wasim JrIslamabad United4.10 crore
Max BryantIslamabad United1.95 crore
Sameer MinhasIslamabad United1.90 crore
Imad WasimIslamabad United2.20 crore
Mehran MumtazIslamabad United1.20 crore
Richard GleesonIslamabad United1.10 crore
Shamar JosephIslamabad United1.10 crore
Haider AliIslamabad United1.50 crore
Mohammad HasnainIslamabad United0.775 crore
Mir Hamza SajjadIslamabad United0.70 crore
Dipendra Singh AireeIslamabad United0.60 crore
Sameen GulIslamabad United0.60 crore
Khawaja NafayQuetta Gladiators6.50 crore
Rilee RossouwQuetta Gladiators5.55 crore
Jahandad KhanQuetta Gladiators2.50 crore
Faisal AkramQuetta Gladiators1.25 crore
Arafat MinhasQuetta Gladiators1.10 crore
Ben McDermottQuetta Gladiators1.10 crore
Saud ShakeelQuetta Gladiators0.65 crore
Waseem Akram JrQuetta Gladiators0.775 crore
Khan ZaibQuetta Gladiators0.60 crore
Brett HamptonQuetta Gladiators0.60 crore
Sam HarperQuetta Gladiators0.60 crore
Bevon JacobsQuetta Gladiators0.60 crore
Saqib KhanQuetta Gladiators0.60 crore
Bismillah KhanQuetta Gladiators0.60 crore
Fakhar ZamanLahore Qalandars7.95 crore
Haris RaufLahore Qalandars7.60 crore
Usama MirLahore Qalandars3.50 crore
Ubaid ShahLahore Qalandars2.70 crore
Haseebullah KhanLahore Qalandars1.10 crore
Dasun ShanakaLahore Qalandars0.75 crore
Hussain TalatLahore Qalandars0.775 crore
Asif AliLahore Qalandars0.60 crore
Tayyab TahirLahore Qalandars0.60 crore
Parvez Hossain EmonLahore Qalandars0.60 crore
Mohammad FarooqLahore Qalandars0.60 crore
James VincePeshawar Zalmi3.00 crore
Michael BracewellPeshawar Zalmi4.20 crore
Kusal MendisPeshawar Zalmi4.20 crore
Khurram ShahzadPeshawar Zalmi2.70 crore
Mohammad HarisPeshawar Zalmi2.20 crore
Aamer JamalPeshawar Zalmi1.90 crore
Iftikhar AhmedPeshawar Zalmi1.80 crore
Abdul SubhanPeshawar Zalmi0.625 crore
Khalid UsmanPeshawar Zalmi0.60 crore
Nahid RanaPeshawar Zalmi0.60 crore
Riley MeredithHyderabad Kingsmen4.20 crore
Kusal PereraHyderabad Kingsmen3.10 crore
Irfan Khan NiaziHyderabad Kingsmen2.90 crore
Mohammad AliHyderabad Kingsmen2.15 crore
Hassan KhanHyderabad Kingsmen1.85 crore
Ottneil BaartmanHyderabad Kingsmen1.10 crore
Shayan JahangirHyderabad Kingsmen0.60 crore
Hammad AzamHyderabad Kingsmen0.60 crore
Hunain ShahHyderabad Kingsmen0.60 crore
Sharjeel KhanHyderabad Kingsmen0.60 crore
Asif MehmoodHyderabad Kingsmen0.60 crore
Rizwan MehmoodHyderabad Kingsmen0.60 crore
Naseem ShahRawalpindi8.65 crore
Daryl MitchellRawalpindi8.05 crore
Mohammad AmirRawalpindi5.40 crore
Rishad HossainRawalpindi3.00 crore
Asif AfridiRawalpindi2.40 crore
Laurie EvansRawalpindi1.10 crore
Amad ButtRawalpindi0.80 crore
Abdullah FazalRawalpindi0.675 crore
Kamran GhulamRawalpindi0.65 crore
Mohammad Amir KhanRawalpindi0.60 crore

Full PSL 2026 Squads

Karachi Kings

Hasan Ali (retained), Abbas Afridi (retained), Khushdil Shah (retained) and Saad Baig (retained), while Moeen Ali was brought in via direct signing (direct signing). Their auction picks include David Warner (auction), Salman Ali Agha (auction), Adam Zampa (auction), Azam Khan (auction), Mir Hamza (auction), Hamza Sohail (auction), Aqib Ilyas (auction), Shahid Aziz (auction), Muhammad Waseem (auction), Johnson Charles (auction), and Ihsanullah (auction).

Sialkot Stallionz

Mohammad Nawaz (retained), Salman Mirza (retained), Ahmed Daniyal (retained), Saad Masood (retained), Steve Smith (direct signing), Sahibzada Farhan (auction), Ashton Turner (auction), Peter Siddle (auction), Tabraiz Shamsi (auction), Josh Philippe (auction), Shan Masood (auction), Jahanzaib Sultan (auction), Lachlan Shaw (auction), Delano Potgieter (auction), and Momin Qamar (auction)

Islamabad United

Shadab Khan (retained), Andries Gous (retained), Salman Irshad (retained), Devon Conway (direct signing), Faheem Ashraf (auction), Mohammad Wasim Jr. (auction), Mehran Mumtaz (auction), Max Bryant (auction), Mark Chapman (auction), Sameer Minhas (auction), Shamar Joseph (auction), Sameen Gul (auction), Mir Hamza Sajjad (auction), Richard Gleeson (auction), Imad Wasim (auction), Dipendra Singh Airee (auction), Mohammad Hasnain (auction), and Haider Ali (auction)

Quetta Gladiators

Abrar Ahmed (retained), Usman Tariq (retained), Hasan Nawaz (retained), Shamyl Hussain (retained), Spencer Johnson (direct signing), Rilee Rossouw (auction), Jahandad Khan (auction), Faisal Akram (auction), Arafat Minhas (auction), Waseem Akram Jr. (auction), Khan Zaib (auction), Brett Hampton (auction), Sam Harper (auction), Bevon Jacobs (auction), Saqib Khan (auction), Bismillah Khan (auction), Ben McDermott (auction), and Saud Shakeel (auction)

Lahore Qalandars

Shaheen Afridi (retained), Abdullah Shafique (retained), Sikandar Raza (retained), Muhammad Naeem (retained), Mustafizur Rahman (direct signing), Haris Rauf (auction), Fakhar Zaman (auction), Usama Mir (auction), Ubaid Shah (auction), Haseebullah Khan (auction), Mohammad Farooq (auction), Asif Ali (auction), Parvez Hossain Emon (auction), Dasun Shanaka (auction), and Tayyab Tahir (auction)

Peshawar Zalmi

Babar Azam (retained), Sufiyan Muqeem (retained), Abdul Samad (retained), Ali Raza (retained), Aaron Hardie (direct signing), Khurram Shahzad (auction), Mohammad Haris (auction), Aamer Jamal (auction), Abdul Subhan (auction), Khalid Usman (auction), Nahid Rana (auction), Iftikhar Ahmed (auction), Kusal Mendis (auction), Michael Bracewell (auction), and James Vince (auction)

Hyderabad Houston Kingsmen

Saim Ayub (retained), Maaz Sadaqat (retained), Akif Javed (retained), Usman Khan (retained), Marnus Labuschagne (direct signing), Mohammad Ali (auction), Kusal Perera (auction), Irfan Khan Niazi (auction), Hassan Khan (auction), Ottneil Baartman (auction), Shayan Jahangir (auction), Hammad Azam (auction), Hunain Shah (auction), Riley Meredith (auction), Asif Mehmood (auction), Sharjeel Khan (auction), and Rizwan Mehmood (auction)

Team Rawalpindi

Mohammad Rizwan (retained), Sam Billings (retained), Zaman Khan (retained), Yasir Khan (retained), Naseem Shah (auction), Daryl Mitchell (auction), Mohammad Amir (auction), Rishad Hossain (auction), Amad Butt (auction), Abdullah Fazal (auction), Asif Afridi (auction), Laurie Evans (auction), Mohammad Amir Khan (auction), and Kamran Ghulam (auction)

