All You Need to Know About IPL 2026: Full Squads, Schedule, Venues, and Timings for Indian Premier League
Sreejita Sen
Last updated: March 26, 2026
The IPL 2026 will kickstart with an intense RCB vs SRH match.

The much-awaited IPL 2026 is just days ahead, and the fans can’t keep calm to watch their favourite stars in action during the 19th edition of the Indian Premier League, starting on March 28. The reigning champions, Royal Challengers Bengaluru (RCB), will set the ball rolling with their opening fixture against the 2016 champions, Sunrisers Hyderabad (SRH), at the M. Chinnaswamy Stadium.

A total of 70 group-stage matches will be played in the IPL 2026, including 12 double-header days. Notably, multiple players have been ruled out of the upcoming season, while some are still going through rehabilitation.

Latest IPL 2026 Player Fitness Updates and Ruled-Out List

Due to a late recovery of their usual skipper Pat Cummins, the Sunrisers Hyderabad (SRH) have handed over the leadership duties to Ishan Kishan for the initial few games. On the other hand, Riyan Parag is set to lead the Rajasthan Royals (RR), after trading out their former captain Sanju Samson to CSK.

IPL 2026: Squads

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad (C), MS Dhoni, Sanju Samson, Urvil Patel, Ayush Mhatre, Dewald Brevis, Anshul Kamboj, Nathan Ellis, Khaleel Ahmed, Noor Ahmad, Shivam Dube, Jamie Overton, Shreyas Gopal, Gurjapneet Singh, Mukesh Choudhary, Ramakrishna Ghosh, Akeal Hosein, Prashant Veer, Kartik Sharma, Matthew Short, Aman Khan, Sarfaraz Khan, Matt Henry, Rahul Chahar, and Zakary Foulkes.

Delhi Capitals: Axar Patel (C), KL Rahul, Karun Nair, Abishek Porel, Tristan Stubbs, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Mukesh Sharma, Kuldeep Yadav, Ajay Mandal, Tripurana Vijaya, Dushmantha Chameera, T. Natarajan, Nitish Rana, David Miller, Ben Duckett, Auqib Nabi, Pathum Nissanka, Lungi Ngidi, Sahil Parakh, Prithvi Shaw, and Kyle Jamieson.

Gujarat Titans: Shubman Gill (C), Sai Sudharsan, Jos Buttler, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rashid Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Glenn Phillips, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Sai Kishore, Jayant Yadav, Gurnoor Brar, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Manav Suthar, Nishant Sindhu, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Prithviraj Yarra, and Luke Wood.

Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane (C), Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Ramandeep Singh, Vaibhav Arora, Sunil Narine, Harshit Rana, Varun Chakravarthy, Manish Pandey, Anukul Roy, Rovman Powell, Umran Malik, Cameron Green, Finn Allen, Matheesha Pathirana, Tejasvi Singh Dahiya, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Blessing Muzarabani, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra, Rachin Ravindra, and Akash Deep Singh.

Lucknow Super Giants: Rishabh Pant (C), Nicholas Pooran, Aiden Markram, Mitchell Marsh, Ayush Badoni, Himmat Singh, Matthew Breetzke, Abdul Samad, Shahbaz Ahmad, Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Akash Singh, Prince Yadav, Mayank Yadav, Mohsin Khan, Mohammed Shami, Arjun Tendulkar, Wanindu Hasaranga, Anrich Nortje, Naman Tiwari, Akshat Raghuwanshi, Josh Inglis, and Mukul Choudhary.

Mumbai Indians: Hardik Pandya (C), Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, Rohit Sharma, Tilak Varma, Naman Dhir, Deepak Chahar, Ryan Rickelton, Will Jacks, Trent Boult, Mitchell Santner, Corbin Bosch, AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Raghu Sharma, Robin Minz, Raj Bawa, Sherfane Rutherford, Shardul Thakur, Mayank Markande, Quinton de Kock, Mohammed Izhar, Atharva Ankolekar, Mayank Rawat, and Danish Malewar.

Punjab Kings: Shreyas Iyer (C), Arshdeep Singh, Priyansh Arya, Prabhsimran Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Shashank Singh, Marco Jansen, Xavier Bartlett, Vijaykumar Vyshak, Yash Thakur, Musheer Khan, Yuzvendra Chahal, Lockie Ferguson, Harpreet Brar, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Azmatullah Omarzai, Pyla Avinash, Harnoor Pannu, Vishnu Vinod, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Pravin Dube, and Vishal Nishad.

Rajasthan Royals: Riyan Parag (C), Dhruv Jurel, Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-dre Pretorius, Nandre Burger, Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Sooryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Yudhvir Singh, Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Yash Raj Punia, Vignesh Puthur, Ravi Singh, Aman Rao, Brijesh Sharma, Adam Milne and Kuldeep Sen.

Royal Challengers Bengaluru: Rajat Patidar (C), Virat Kohli, Bhuvneshwar Kumar, Tim David, Krunal Pandya, Jitesh Sharma, Phil Salt, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Suyash Sharma, Devdutt Padikkal, Jacob Bethell, Romario Shepherd, Nuwan Thushara, Swapnil Singh, Abhinandan Singh, Rasikh Salam Dar, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Satvik Deswal, Mangesh Yadav, Jordan Cox, Vicky Ostwal, Vihaan Malhotra, and Kanishk Chouhan.

Sunrisers Hyderabad: Ishan Kishan (C), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, Smaran Ravichandran, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Pat Cummins, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari, Shivang Kumar, Salil Arora, Sakib Hussain, Onkar Tarmale, Amit Kumar, Praful Hinge, Krains Fuletra, Liam Livingstone, Shivam Mavi, and Jack Edwards.

IPL 2026: Schedule

DateMatchVenueTime (IST)
March 28Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers HyderabadBengaluru7:30 PM
March 29Mumbai Indians vs Kolkata Knight RidersMumbai7:30 PM
March 30Rajasthan Royals vs Chennai Super KingsGuwahati7:30 PM
March 31Punjab Kings vs Gujarat TitansMullanpur7:30 PM
April 1Lucknow Super Giants vs Delhi CapitalsLucknow7:30 PM
April 2Kolkata Knight Riders vs Sunrisers HyderabadKolkata7:30 PM
April 3Chennai Super Kings vs Punjab KingsChennai7:30 PM
April 4Delhi Capitals vs Mumbai IndiansDelhi3:30 PM
April 4Gujarat Titans vs Rajasthan RoyalsAhmedabad7:30 PM
April 5Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super GiantsHyderabad3:30 PM
April 5Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super KingsBengaluru7:30 PM
April 6Kolkata Knight Riders vs Punjab KingsKolkata7:30 PM
April 7Rajasthan Royals vs Mumbai IndiansGuwahati7:30 PM
April 8Delhi Capitals vs Gujarat TitansDelhi7:30 PM
April 9Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super GiantsKolkata7:30 PM
April 10Rajasthan Royals vs Royal Challengers BengaluruGuwahati7:30 PM
April 11Punjab Kings vs Sunrisers HyderabadMullanpur3:30 PM
April 11Chennai Super Kings vs Delhi CapitalsChennai7:30 PM
April 12Lucknow Super Giants vs Gujarat TitansLucknow3:30 PM
April 12Mumbai Indians vs Royal Challengers BengaluruMumbai7:30 PM
April 13Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Hyderabad7:30 PM
April 14Chennai Super Kings vs Kolkata Knight RidersChennai7:30 PM
April 15Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants Bengaluru7:30 PM
April 16Mumbai Indians vs Punjab Kings Mumbai7:30 PM
April 17Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders Ahmedabad7:30 PM
April 18Royal Challengers Bengaluru vs Delhi CapitalsBengaluru3:30 PM
April 18Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings Hyderabad7:30 PM
April 19Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals Kolkata3:30 PM
April 19Punjab Kings vs Lucknow Super GiantsNew Chandigarh7:30 PM
April 20 Gujarat Titans vs Mumbai Indians Ahmedabad7:30 PM
April 21Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals Hyderabad7:30 PM
April 22Lucknow Super Giants vs Rajasthan RoyalsLucknow 7:30 PM
April 23Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Mumbai7:30 PM
April 24Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat TitansBengaluru7:30 PM
April 25Delhi Capitals vs Punjab Kings Delhi 3:30 PM
April 25Rajasthan Royals vs Sunrisers HyderabadJaipur7:30 PM
April 26Gujarat Titans vs Chennai Super KingsAhmedabad3:30 PM
April 26Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Lucknow 7:30 PM
April 27 Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru Delhi7:30 PM
April 28Punjab Kings vs Rajasthan Royals New Chandigarh7:30 PM
April 29Mumbai Indians vs Sunrisers HyderabadMumbai7:30 PM
April 30Gujarat Titans vs Royal Challengers BengaluruAhmedabad7:30 PM
May 1Rajasthan Royals vs Delhi CapitalsJaipur7:30 PM
May 2Chennai Super Kings vs Mumbai IndiansChennai7:30 PM
May 3Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight RidersHyderabad3:30 PM
May 3Gujarat Titans vs Punjab Kings Ahmedabad7:30 PM
May 4Mumbai Indians vs Lucknow Super GiantsMumbai7:30 PM
May 5Delhi Capitals vs Chennai Super Kings Delhi 7:30 PM
May 6Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings Hyderabad7:30 PM
May 7Lucknow Super Giants vs Royal Challengers BengaluruLucknow7:30 PM
May 8Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders Delhi 7:30 PM
May 9Rajasthan Royals vs Gujarat Titans Jaipur7:30 PM
May 10Chennai Super Kings vs Lucknow Super GiantsChennai3:30 PM
May 10Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai IndiansRaipur7:30 PM
May 11Punjab Kings vs Delhi Capitals Dharamshala7:30 PM
May 12Gujarat Titans vs Sunrisers HyderabadAhmedabad7:30 PM
May 13Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders Raipur7:30 PM
May 14Punjab Kings vs Mumbai IndiansDharamshala7:30 PM
May 15Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings Lucknow7:30 PM
May 16Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans Kolkata7:30 PM
May 17Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru Dharamshala3:30 PM
May 17Delhi Capitals vs Rajasthan Royals Delhi7:30 PM
May 18Chennai Super Kings vs Sunrisers HyderabadChennai7:30 PM
May 19Rajasthan Royals vs Lucknow Super GiantsJaipur7:30 PM
May 20Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Kolkata7:30 PM
May 21Chennai Super Kings vs Gujarat TitansChennai7:30 PM
May 22Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers BengaluruHyderabad7:30 PM
May 23Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Lucknow7:30 PM
May 24Mumbai Indians vs Rajasthan Royals Mumbai3:30 PM
May 24Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals Kolkata7:30 PM

