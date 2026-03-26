All You Need to Know About IPL 2026: Full Squads, Schedule, Venues, and Timings for Indian Premier League

The much-awaited IPL 2026 is just days ahead, and the fans can’t keep calm to watch their favourite stars in action during the 19th edition of the Indian Premier League, starting on March 28. The reigning champions, Royal Challengers Bengaluru (RCB), will set the ball rolling with their opening fixture against the 2016 champions, Sunrisers Hyderabad (SRH), at the M. Chinnaswamy Stadium.

A total of 70 group-stage matches will be played in the IPL 2026, including 12 double-header days. Notably, multiple players have been ruled out of the upcoming season, while some are still going through rehabilitation.

Latest IPL 2026 Player Fitness Updates and Ruled-Out List

Due to a late recovery of their usual skipper Pat Cummins, the Sunrisers Hyderabad (SRH) have handed over the leadership duties to Ishan Kishan for the initial few games. On the other hand, Riyan Parag is set to lead the Rajasthan Royals (RR), after trading out their former captain Sanju Samson to CSK.

IPL 2026: Squads

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad (C), MS Dhoni, Sanju Samson, Urvil Patel, Ayush Mhatre, Dewald Brevis, Anshul Kamboj, Nathan Ellis, Khaleel Ahmed, Noor Ahmad, Shivam Dube, Jamie Overton, Shreyas Gopal, Gurjapneet Singh, Mukesh Choudhary, Ramakrishna Ghosh, Akeal Hosein, Prashant Veer, Kartik Sharma, Matthew Short, Aman Khan, Sarfaraz Khan, Matt Henry, Rahul Chahar, and Zakary Foulkes.

Delhi Capitals: Axar Patel (C), KL Rahul, Karun Nair, Abishek Porel, Tristan Stubbs, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Mukesh Sharma, Kuldeep Yadav, Ajay Mandal, Tripurana Vijaya, Dushmantha Chameera, T. Natarajan, Nitish Rana, David Miller, Ben Duckett, Auqib Nabi, Pathum Nissanka, Lungi Ngidi, Sahil Parakh, Prithvi Shaw, and Kyle Jamieson.

Gujarat Titans: Shubman Gill (C), Sai Sudharsan, Jos Buttler, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rashid Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Glenn Phillips, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Sai Kishore, Jayant Yadav, Gurnoor Brar, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Manav Suthar, Nishant Sindhu, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Prithviraj Yarra, and Luke Wood.

Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane (C), Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Ramandeep Singh, Vaibhav Arora, Sunil Narine, Harshit Rana, Varun Chakravarthy, Manish Pandey, Anukul Roy, Rovman Powell, Umran Malik, Cameron Green, Finn Allen, Matheesha Pathirana, Tejasvi Singh Dahiya, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Blessing Muzarabani, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra, Rachin Ravindra, and Akash Deep Singh.

Lucknow Super Giants: Rishabh Pant (C), Nicholas Pooran, Aiden Markram, Mitchell Marsh, Ayush Badoni, Himmat Singh, Matthew Breetzke, Abdul Samad, Shahbaz Ahmad, Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Akash Singh, Prince Yadav, Mayank Yadav, Mohsin Khan, Mohammed Shami, Arjun Tendulkar, Wanindu Hasaranga, Anrich Nortje, Naman Tiwari, Akshat Raghuwanshi, Josh Inglis, and Mukul Choudhary.

Mumbai Indians: Hardik Pandya (C), Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, Rohit Sharma, Tilak Varma, Naman Dhir, Deepak Chahar, Ryan Rickelton, Will Jacks, Trent Boult, Mitchell Santner, Corbin Bosch, AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Raghu Sharma, Robin Minz, Raj Bawa, Sherfane Rutherford, Shardul Thakur, Mayank Markande, Quinton de Kock, Mohammed Izhar, Atharva Ankolekar, Mayank Rawat, and Danish Malewar.

Punjab Kings: Shreyas Iyer (C), Arshdeep Singh, Priyansh Arya, Prabhsimran Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Shashank Singh, Marco Jansen, Xavier Bartlett, Vijaykumar Vyshak, Yash Thakur, Musheer Khan, Yuzvendra Chahal, Lockie Ferguson, Harpreet Brar, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Azmatullah Omarzai, Pyla Avinash, Harnoor Pannu, Vishnu Vinod, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Pravin Dube, and Vishal Nishad.

Rajasthan Royals: Riyan Parag (C), Dhruv Jurel, Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-dre Pretorius, Nandre Burger, Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Sooryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Yudhvir Singh, Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Yash Raj Punia, Vignesh Puthur, Ravi Singh, Aman Rao, Brijesh Sharma, Adam Milne and Kuldeep Sen.

Royal Challengers Bengaluru: Rajat Patidar (C), Virat Kohli, Bhuvneshwar Kumar, Tim David, Krunal Pandya, Jitesh Sharma, Phil Salt, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Suyash Sharma, Devdutt Padikkal, Jacob Bethell, Romario Shepherd, Nuwan Thushara, Swapnil Singh, Abhinandan Singh, Rasikh Salam Dar, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Satvik Deswal, Mangesh Yadav, Jordan Cox, Vicky Ostwal, Vihaan Malhotra, and Kanishk Chouhan.

Sunrisers Hyderabad: Ishan Kishan (C), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, Smaran Ravichandran, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Pat Cummins, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari, Shivang Kumar, Salil Arora, Sakib Hussain, Onkar Tarmale, Amit Kumar, Praful Hinge, Krains Fuletra, Liam Livingstone, Shivam Mavi, and Jack Edwards.

ALSO READ:

IPL 2026: Schedule

Date Match Venue Time (IST) March 28 Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Bengaluru 7:30 PM March 29 Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Mumbai 7:30 PM March 30 Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings Guwahati 7:30 PM March 31 Punjab Kings vs Gujarat Titans Mullanpur 7:30 PM April 1 Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals Lucknow 7:30 PM April 2 Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad Kolkata 7:30 PM April 3 Chennai Super Kings vs Punjab Kings Chennai 7:30 PM April 4 Delhi Capitals vs Mumbai Indians Delhi 3:30 PM April 4 Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Ahmedabad 7:30 PM April 5 Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Hyderabad 3:30 PM April 5 Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Bengaluru 7:30 PM April 6 Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings Kolkata 7:30 PM April 7 Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Guwahati 7:30 PM April 8 Delhi Capitals vs Gujarat Titans Delhi 7:30 PM April 9 Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants Kolkata 7:30 PM April 10 Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru Guwahati 7:30 PM April 11 Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Mullanpur 3:30 PM April 11 Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Chennai 7:30 PM April 12 Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans Lucknow 3:30 PM April 12 Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Mumbai 7:30 PM April 13 Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Hyderabad 7:30 PM April 14 Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders Chennai 7:30 PM April 15 Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants Bengaluru 7:30 PM April 16 Mumbai Indians vs Punjab Kings Mumbai 7:30 PM April 17 Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders Ahmedabad 7:30 PM April 18 Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals Bengaluru 3:30 PM April 18 Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings Hyderabad 7:30 PM April 19 Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals Kolkata 3:30 PM April 19 Punjab Kings vs Lucknow Super Giants New Chandigarh 7:30 PM April 20 Gujarat Titans vs Mumbai Indians Ahmedabad 7:30 PM April 21 Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals Hyderabad 7:30 PM April 22 Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals Lucknow 7:30 PM April 23 Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Mumbai 7:30 PM April 24 Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans Bengaluru 7:30 PM April 25 Delhi Capitals vs Punjab Kings Delhi 3:30 PM April 25 Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad Jaipur 7:30 PM April 26 Gujarat Titans vs Chennai Super Kings Ahmedabad 3:30 PM April 26 Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Lucknow 7:30 PM April 27 Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru Delhi 7:30 PM April 28 Punjab Kings vs Rajasthan Royals New Chandigarh 7:30 PM April 29 Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Mumbai 7:30 PM April 30 Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Ahmedabad 7:30 PM May 1 Rajasthan Royals vs Delhi Capitals Jaipur 7:30 PM May 2 Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Chennai 7:30 PM May 3 Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders Hyderabad 3:30 PM May 3 Gujarat Titans vs Punjab Kings Ahmedabad 7:30 PM May 4 Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Mumbai 7:30 PM May 5 Delhi Capitals vs Chennai Super Kings Delhi 7:30 PM May 6 Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings Hyderabad 7:30 PM May 7 Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru Lucknow 7:30 PM May 8 Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders Delhi 7:30 PM May 9 Rajasthan Royals vs Gujarat Titans Jaipur 7:30 PM May 10 Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants Chennai 3:30 PM May 10 Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians Raipur 7:30 PM May 11 Punjab Kings vs Delhi Capitals Dharamshala 7:30 PM May 12 Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad Ahmedabad 7:30 PM May 13 Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders Raipur 7:30 PM May 14 Punjab Kings vs Mumbai Indians Dharamshala 7:30 PM May 15 Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings Lucknow 7:30 PM May 16 Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans Kolkata 7:30 PM May 17 Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru Dharamshala 3:30 PM May 17 Delhi Capitals vs Rajasthan Royals Delhi 7:30 PM May 18 Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad Chennai 7:30 PM May 19 Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants Jaipur 7:30 PM May 20 Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Kolkata 7:30 PM May 21 Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Chennai 7:30 PM May 22 Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Hyderabad 7:30 PM May 23 Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Lucknow 7:30 PM May 24 Mumbai Indians vs Rajasthan Royals Mumbai 3:30 PM May 24 Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals Kolkata 7:30 PM

For more updates, follow CricXtasy on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.