Full List of IPL 2026 Squads: KKR Acquire Cameron Green for INR 25.20 Crore

A total of 77 slots were empty before the auction.

The mini-auction for the 19th edition of the Indian Premier League is underway in Abu Dhabi. Fans can find out the full list of IPL 2026 squads here for all 10 teams.

Before the action, 350 players were shortlisted from an auction pool of 1,300+ players across countries. Most of the teams retained their core, while two teams are looking towards a major overhaul. Thus, with only 77 slots left with the 10 teams, it led to some shocking names in the unsold category.

For Cameron Green, expectedly, the Chennai Super Kings (CSK) and Kolkata Knight Riders (KKR), with two of the biggest purses in the auction, engaged in a bidding war. He was finally acquired by the Knight Riders for INR 25.20 crore after a base price of INR 2 crore.

Let’s take a look at the full IPL 2026 squads for all teams.

Chennai Super Kings (CSK)

CSK retained players 2026: MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Urvil Patel, Ayush Mhatre, Dewald Brevis, Anshul Kamboj, Nathan Ellis, Khaleel Ahmed, Noor Ahmad, Shivam Dube, Jamie Overton, Shreyas Gopal, Gurjapneet Singh, Mukesh Choudhary, and Ramakrishna Ghosh.

CSK bought players in IPL 2026 auction: Akeal Hosein, Prashant Veer, Kartik Sharma

Delhi Capitals (DC)

DC retained players 2026: Axar Patel, KL Rahul, Karun Nair, Abishek Porel, Tristan Stubbs, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Mukesh Sharma, Kuldeep Yadav, Ajay Mandal, Tripurana Vijaya, Dushmantha Chameera, T Natarajan, and Nitish Rana.

DC bought players in IPL 2026 auction: David Miller, Ben Duckett, Auqib Nabi

Gujarat Titans (GT)

GT retained players 2026: Shubman Gill, Sai Sudharsan, Jos Buttler, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rashid Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Sai Kishore, Jayant Yadav, Gurnoor Brar, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Manav Suthar, and Nishant Sindhu.

GT bought players in IPL 2026 auction: Ashok Sharma

Kolkata Knight Riders (KKR)

KKR retained players 2026: Ajinkya Rahane, Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Ramandeep Singh, Vaibhav Arora, Sunil Narine, Harshit Rana, Varun Chakravarthy, Manish Pandey, Anukul Roy, Rovman Powell, and Umran Malik.

KKR bought players in IPL 2026 auction: Cameron Green, Finn Allen, Matheesha Pathirana, Tejasvi Singh Dahiya, Kartik Tyagi

Lucknow Super Giants (LSG)

LSG retained players 2026: Rishabh Pant, Nicholas Pooran, Aiden Markram, Mitchell Marsh, Ayush Badoni, Himmat Singh, Matthew Breetzke, Abdul Samad, Shahbaz Ahmad, Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Akash Singh, Prince Yadav, Mayank Yadav, Mohsin Khan, Mohammed Shami, and Arjun Tendulkar.

LSG bought players in IPL 2026 auction: Wanindu Hasaranga, Anrich Nortje, Mukul Choudhary

Mumbai Indians (MI)

MI retained players 2026: Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, Suryakumar Yadav, Rohit Sharma, Tilak Varma, Naman Dhir, Deepak Chahar, Ryan Rickelton, Will Jacks, Trent Boult, Mitch Santner, Corbin Bosch, AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Raghu Sharma, Robin Minz, Raj Bawa, Sherfane Rutherford, Shardul Thakur, and Mayank Markande.

MI bought players in IPL 2026 auction: Quinton de Kock

Punjab Kings (PBKS)

PBKS retained players 2026: Shreyas Iyer, Priyash Arya, Prabhsimran Singh, Josh Inglis, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Shashank Singh, Marco Jansen, Xavier Bartlett, Vijaykumar Vyashak, Yash Thakur, Musheer Khan, Yuzvendra Chahal, Lockie Ferguson, Harpreet Brar, Suryansh Shedge, Mitch Owen, Azmatullah Omarzai, Pyla Avinash, Harnoor Pannu, and Vishnu Vinod.

PBKS bought players in IPL 2026 auction:

Rajasthan Royals (RR)

RR retained players 2026: Dhruv Jurel (wk), Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-dre Pretorius, Nandre Burger, Riyan Parag, Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Sooryavanshi, Yashasvi Jaiswal, and Yudhvir Singh.

RR bought players in IPL 2026 auction: Ravi Bishnoi

Royal Challengers Bengaluru (RCB)

RCB retained players 2026: Virat Kohli, Rajat Patidar, Bhuvneshwar Kumar, Tim David, Krunal Pandya, Jitesh Sharma, Phil Salt, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Suyash Sharma, Devdutt Padikkal, Jacob Bethell, Romario Shepherd, Nuwan Thushara, Swapnil Singh, Abhinandan Singh, and Rasikh Salam Dar.

RCB bought players in IPL 2026 auction: Venkatesh Iyer, Jacob Duffy

Sunrisers Hyderabad (SRH)

SRH retained players 2026: Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, Smaran Ravichandran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Pat Cummins, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, and Zeeshan Ansari.

SRH bought players in IPL 2026 auction: Shivang Kumar

