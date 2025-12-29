News
news

All T20 World Cup 2026 Squads: Every Squad Named for the Upcoming ICC Tournament

Sagar Paul
Sagar Paul
Last updated: December 29, 2025
3 min read

The 20 teams have been divided into four groups for the tournament.

The ICC Men’s T20 World Cup 2026 will be played in India and Sri Lanka from February 7 to March 8. Two teams have announced their squads so far, with India being the only team to name a final squad.

Let’s take a look at all T20 World Cup 2026 squads.

India will start their title defence against the USA in Mumbai. The India vs Pakistan match will be played on February 15 in Colombo, as Pakistan will play all their matches in Sri Lanka.

A total of 20 teams will take part in the World Cup, with 55 matches scheduled to be played across India and Sri Lanka.

T20 World Cup 2026 Groups:

Group A: India, USA, Namibia, Netherlands, Pakistan

Group B: Australia, Sri Lanka, Zimbabwe, Ireland, Oman

Group C: England, West Indies, Bangladesh, Italy, Nepal

Group D: South Africa, New Zealand, Afghanistan, Canada, UAE

All T20 World Cup 2026 Squads

Afghanistan: To be announced

Australia: To be announced

Bangladesh: To be announced

Canada: To be announced

England: To be announced

India: Suryakumar Yadav (c), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar, Rinku Singh.

Ireland: To be announced

Italy: To be announced

Namibia: To be announced

Nepal: To be announced

Netherlands: To be announced

New Zealand: To be announced

Oman: To be announced

Pakistan: To be announced

South Africa: To be announced

Sri Lanka [preliminary squad]: Dasun Shanaka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kamil Mishara, Kusal Perera, Dhananjaya de Silva, Niroshan Dickwella, Janith Liyanage, Charith Asalanka, Kamindu Mendis, Pavan Rathnayake, Sahan Arachchige, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Milan Rathnayake, Nuwan Thushara, Eshan Malinga, Dushmantha Chameera, Pramod Madushan, Matheesha Pathirana, Dilshan Madushanka, Maheesh Theekshana, Dushan Hemantha, Vijayakanth Viyaskanth, Traveen Mathew.

UAE: To be announced

USA: To be announced

West Indies: To be announced

Zimbabwe: To be announced

T20 World Cup 2026 Schedule

DateMatchVenue
7 FebruaryPakistan v NetherlandsSSC, Colombo
7 FebruaryWest Indies v BangladeshKolkata
7 FebruaryIndia v USAMumbai
8 FebruaryNew Zealand v AfghanistanChennai
8 FebruaryEngland v NepalMumbai
8 FebruarySri Lanka v IrelandPremadasa Stadium, Colombo
9 FebruaryBangladesh v ItalyKolkata
9 FebruaryZimbabwe v OmanSSC, Colombo
9 FebruarySouth Africa v CanadaAhmedabad
10 FebruaryNetherlands v NamibiaDelhi
10 FebruaryNew Zealand v UAEChennai
10 FebruaryPakistan v USASSC, Colombo
11 FebruarySouth Africa v AfghanistanAhmedabad
11 FebruaryAustralia v IrelandPremadasa Stadium, Colombo
11 FebruaryEngland v West IndiesMumbai
12 FebruarySri Lanka v OmanKandy
12 FebruaryNepal v ItalyMumbai
12 FebruaryIndia v NamibiaDelhi
13 FebruaryAustralia v ZimbabwePremadasa Stadium, Colombo
13 FebruaryCanada v UAEDelhi
13 FebruaryUSA v NetherlandsChennai
14 FebruaryIreland v OmanSSC, Colombo
14 FebruaryEngland v BangladeshKolkata
14 FebruaryNew Zealand v South AfricaAhmedabad
15 FebruaryWest Indies v NepalMumbai
15 FebruaryUSA v NamibiaChennai
15 FebruaryIndia v PakistanPremadasa Stadium, Colombo
16 FebruaryAfghanistan v UAEDelhi
16 FebruaryEngland v ItalyKolkata
16 FebruaryAustralia v Sri LankaKandy
17 FebruaryNew Zealand v CanadaChennai
17 FebruaryIreland v ZimbabweKandy
17 FebruaryBangladesh v NepalMumbai
18 FebruarySouth Africa v UAEDelhi
18 FebruaryPakistan v NamibiaSSC, Colombo
18 FebruaryIndia v NetherlandsAhmedabad
19 FebruaryWest Indies v ItalyKolkata
19 FebruarySri Lanka v ZimbabwePremadasa Stadium, Colombo
19 FebruaryAfghanistan v CanadaChennai
20 FebruaryAustralia v OmanKandy
21 FebruaryTBAPremadasa Stadium, Colombo
22 FebruaryTBAKandy
22 FebruaryTBAAhmedabad
23 FebruaryTBAMumbai
24 FebruaryTBAKandy
25 FebruaryTBAPremadasa Stadium, Colombo
26 FebruaryTBAAhmedabad
26 FebruaryTBAChennai
27 FebruaryTBAPremadasa Stadium, Colombo
28 FebruaryTBAKandy
1 MarchTBADelhi
1 MarchTBAKolkata
4 MarchSemi Final 1Kolkata
4 MarchSemi Final 1Premadasa Stadium, Colombo
5 MarchSemi Final 2Mumbai
8 MarchFinalPremadasa Stadium, Colombo
8 MarchFinalAhmedabad

