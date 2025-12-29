All T20 World Cup 2026 Squads: Every Squad Named for the Upcoming ICC Tournament

The 20 teams have been divided into four groups for the tournament.
The ICC Men’s T20 World Cup 2026 will be played in India and Sri Lanka from February 7 to March 8. Two teams have announced their squads so far, with India being the only team to name a final squad.
Let’s take a look at all T20 World Cup 2026 squads.
India will start their title defence against the USA in Mumbai. The India vs Pakistan match will be played on February 15 in Colombo, as Pakistan will play all their matches in Sri Lanka.
A total of 20 teams will take part in the World Cup, with 55 matches scheduled to be played across India and Sri Lanka.
Group A: India, USA, Namibia, Netherlands, Pakistan
Group B: Australia, Sri Lanka, Zimbabwe, Ireland, Oman
Group C: England, West Indies, Bangladesh, Italy, Nepal
Group D: South Africa, New Zealand, Afghanistan, Canada, UAE
Afghanistan: To be announced
Australia: To be announced
Bangladesh: To be announced
Canada: To be announced
England: To be announced
India: Suryakumar Yadav (c), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar, Rinku Singh.
Ireland: To be announced
Italy: To be announced
Namibia: To be announced
Nepal: To be announced
Netherlands: To be announced
New Zealand: To be announced
Oman: To be announced
Pakistan: To be announced
South Africa: To be announced
Sri Lanka [preliminary squad]: Dasun Shanaka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kamil Mishara, Kusal Perera, Dhananjaya de Silva, Niroshan Dickwella, Janith Liyanage, Charith Asalanka, Kamindu Mendis, Pavan Rathnayake, Sahan Arachchige, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Milan Rathnayake, Nuwan Thushara, Eshan Malinga, Dushmantha Chameera, Pramod Madushan, Matheesha Pathirana, Dilshan Madushanka, Maheesh Theekshana, Dushan Hemantha, Vijayakanth Viyaskanth, Traveen Mathew.
UAE: To be announced
USA: To be announced
West Indies: To be announced
Zimbabwe: To be announced
|Date
|Match
|Venue
|7 February
|Pakistan v Netherlands
|SSC, Colombo
|7 February
|West Indies v Bangladesh
|Kolkata
|7 February
|India v USA
|Mumbai
|8 February
|New Zealand v Afghanistan
|Chennai
|8 February
|England v Nepal
|Mumbai
|8 February
|Sri Lanka v Ireland
|Premadasa Stadium, Colombo
|9 February
|Bangladesh v Italy
|Kolkata
|9 February
|Zimbabwe v Oman
|SSC, Colombo
|9 February
|South Africa v Canada
|Ahmedabad
|10 February
|Netherlands v Namibia
|Delhi
|10 February
|New Zealand v UAE
|Chennai
|10 February
|Pakistan v USA
|SSC, Colombo
|11 February
|South Africa v Afghanistan
|Ahmedabad
|11 February
|Australia v Ireland
|Premadasa Stadium, Colombo
|11 February
|England v West Indies
|Mumbai
|12 February
|Sri Lanka v Oman
|Kandy
|12 February
|Nepal v Italy
|Mumbai
|12 February
|India v Namibia
|Delhi
|13 February
|Australia v Zimbabwe
|Premadasa Stadium, Colombo
|13 February
|Canada v UAE
|Delhi
|13 February
|USA v Netherlands
|Chennai
|14 February
|Ireland v Oman
|SSC, Colombo
|14 February
|England v Bangladesh
|Kolkata
|14 February
|New Zealand v South Africa
|Ahmedabad
|15 February
|West Indies v Nepal
|Mumbai
|15 February
|USA v Namibia
|Chennai
|15 February
|India v Pakistan
|Premadasa Stadium, Colombo
|16 February
|Afghanistan v UAE
|Delhi
|16 February
|England v Italy
|Kolkata
|16 February
|Australia v Sri Lanka
|Kandy
|17 February
|New Zealand v Canada
|Chennai
|17 February
|Ireland v Zimbabwe
|Kandy
|17 February
|Bangladesh v Nepal
|Mumbai
|18 February
|South Africa v UAE
|Delhi
|18 February
|Pakistan v Namibia
|SSC, Colombo
|18 February
|India v Netherlands
|Ahmedabad
|19 February
|West Indies v Italy
|Kolkata
|19 February
|Sri Lanka v Zimbabwe
|Premadasa Stadium, Colombo
|19 February
|Afghanistan v Canada
|Chennai
|20 February
|Australia v Oman
|Kandy
|21 February
|TBA
|Premadasa Stadium, Colombo
|22 February
|TBA
|Kandy
|22 February
|TBA
|Ahmedabad
|23 February
|TBA
|Mumbai
|24 February
|TBA
|Kandy
|25 February
|TBA
|Premadasa Stadium, Colombo
|26 February
|TBA
|Ahmedabad
|26 February
|TBA
|Chennai
|27 February
|TBA
|Premadasa Stadium, Colombo
|28 February
|TBA
|Kandy
|1 March
|TBA
|Delhi
|1 March
|TBA
|Kolkata
|4 March
|Semi Final 1
|Kolkata
|4 March
|Semi Final 1
|Premadasa Stadium, Colombo
|5 March
|Semi Final 2
|Mumbai
|8 March
|Final
|Premadasa Stadium, Colombo
|8 March
|Final
|Ahmedabad
